Record di vittorie consecutive a EURO per l'Italia

L'Italia ha stabilito il nuovo record di vittorie consecutive al Campionato Europeo UEFA (qualificazioni incluse) centrando il 15º successo consecutivo agli ottavi di UEFA EURO 2020 contro il Belgio.

Le squadre sono scese in campo a Monaco a pari merito con il record precedente stabilito dalla Germania di Joachim Löw, che aveva vinto tutte e 10 le partite di qualificazione a UEFA EURO 2012, le prime tre partite della fase a gironi e i quarti di finale della competizione giocata in Polonia e Ucraina. La striscia di vittorie si è interrotta con la sconfitta in semifinale contro l'Italia.

Belgio e Italia si sono qualificate a UEFA EURO 2020 con 10 vittorie su 10. Dopo i tre successi nel girone e quello agli ottavi, le due squadre si sono affrontate ai quarti e gli Azzurri si sono imposti 2-1. L'Italia è dunque solitaria in vetta e ha anche eguagliato il record di vittorie consecutive alla fase finale e di vittorie in una singola fase finale.

Classifica vittorie EURO consecutive, qualificazioni comprese

Highlights: Belgio - San Marino 9-0

15 Italia (23/03/19 – )

14 Germania (03/09/10 – 22/06/12)

14 Belgio (21/03/19 – 27/06/21)

12 Francia (25/06/00 – 13/06/04)

10 Repubblica Ceca (06/09/98 – 09/10/99)

10 Spagna (26/06/08 – 11/10/11)

10 Inghilterra (08/09/14 – 12/10/15)

10 Spagna (12/10/14 – 17/06/16)

Maggior numero di vittorie consecutive (solo fase finale)

5 Francia (12/06/84 – 27/06/84)

5 Olanda (15/06/88 – 12/06/92)

5 Repubblica Ceca (21/06/00 – 27/06/04)

Maggior numero di vittorie nello stesso torneo



5 Francia (1984, su 5)

5 Francia (2000, su 6)

5 Spagna (2008, su 6)

5 Francia (2016, su 7)

5 Italia (2020, su 5)