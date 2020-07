Serbia: Ćurčić confermato Ct

Il Ct dell'Under 21 serba Radovan Ćurčić è stato confermato come erede di Dick Advocaat sulla panchina della nazionale maggiore.

Il 42enne Ćurčić era stato promosso a titolo temporaneo quando Advocaat si era dimesso a seguito della sconfitta per 3-1 contro la Danimarca nelle qualificazioni a UEFA EURO 2016. Dopo aver guidato la squadra al successo in amichevole contro la Grecia, Ćurčić è stato confermato con contratto fino al termine delle qualificazioni per i Mondiali FIFA del 2018.

Ex attaccante di OFK Beograd e NK Gorica, Ćurčić ha portato la Serbia agli Europei Under 21 del 2015 eliminando a sorpresa la Spagna negli spareggi. La Federcalcio serba (FSS) dovrà ora trovare un sostituto per la fase finale del torneo in programma la prossima estate in Repubblica ceca.

Ćurčić aveva iniziato a lavorare con la nazionale come assistente di Vladimir Petrović. Tra l'ottobre del 2011 e il maggio del 2012 aveva sostituito proprio Petrović fino all'arrivo in panchina di Siniša Mihajlović.