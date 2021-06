Croazia - Scozia 3-1: Modrić trascina i croati agli ottavi

Le reti di Nikola Vlašić, Luka Modrić e Ivan Perišić regalano la vittoria alla Croazia, che arriva seconda nel Gruppo D e si qualifica agli ottavi; la Scozia esce dal torneo a testa alta.

La partita in pillole

Le due squadre devono vincere per qualificarsi agli ottavi, ma è la Scozia ad andare subito vicino al gol con un cross di John McGinn che però scavalca Che Adams da posizione favorevole.

La Croazia passa al 17' quando Luka Modrić gestisce il possesso sulla trequarti e allarga per Josip Juranović, che disegna un cross teso verso l'area scozzese: Ivan Perišić fa la sponda di testa, Nikola Vlašić controlla e batte David Marshall con un sinistro sul primo palo.

Modrić sfiora il raddoppio e la Croazia aumenta il ritmo, ma la Scozia non ci sta e trova il gol del pari con Callum McGregor, che intercetta una respinta corta della difesa avversaria e la deposita in rete con una conclusione potente e precisa.

Callum McGregor segna il gol del momentaneo pari della Scozia POOL/AFP via Getty Images

Sapendo che il pareggio manderebbe a casa entrambe le squadre, il secondo tempo si gioca a viso aperto con occasioni che fioccano da entrambe le parti. Al 62' però è l'uomo più atteso a portare in vantaggio la Croazia. Cross di Gvardiol dal lato corto di sinistra dell'area scozzese per l'inserimento in area di Petković, rapido nel fare la sponda verso Kovačić: il numero 8 appoggia al limite a Modrić, il capitano croato traccia un esterno destro di prima intenzione che si insacca all'angolo più lontano. Poco dopo la Croazia chiude i conti con un colpo di testa di Perišić su calcio d'angolo.

La squadra di Zlatko Dalić deve attendere la conclusione della fase a gironi per conoscere l'avversaria degli ottavi di finale.

Nikola Vlasic della Croazia con il premio Star of the Match UEFA via Getty Images

Star of the Match: Nikola Vlašić (Croazia)

"Ha segnato il primo gol della partita mettendo la gara sui binari giusti. Si è mosso bene in campo e con i suoi inserimenti ha messo in difficoltà la retroguardia scozzese".

Packie Bonner, Osservatore Tecnico UEFA

Tutti i premi Heineken Star of the Match di UEFA EURO 2020.

Formazioni

Croazia: Livaković; Juranović, Lovren, Vida, Gvardiol (Barišić 70'); Kovačić, Brozović; Perišić (Rebić 81'), Modrić, Vlašić (Ivanušec 76'); Petković (Kramarić 71')

Scozia: Marshall; McTominay, Hanley (McKenna 33'), Tierney; O'Donnell (Patterson 84'), McGinn, Robertson; Armstrong (Fraser 70'), McGregor; Dykes, Adams (Nisbet 84')