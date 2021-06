L'Italia batte anche il Galles e vince il Gruppo A

L'Italia supera il Galles 1-0 allo Stadio Olimpico, vince il Gruppo A a punteggio pieno, e giocherà a Wembley il 26 giugno alle 21:00 il suo ottavo di finale contro la seconda del Gruppo C. decisivo il gol di Matteo Pessina al 39'.

La partita in pillole

Pessina festeggia con la panchina azzurra POOL/AFP via Getty Images

Tanti i cambi nell'undici titolare per Roberto Mancini, ma lo spartito rimane lo stesso e l'Italia esprime il solito bel gioco, arrivando alla conclusione. In luce Marco Verratti, che con un paio di giocate di fino dimostra di essersi lasciato l'infortunio alle spalle. Andrea Belotti e Federico Chiesa vanno vicini al gol, poi sblocca Pessina, con un tocco al volo da opportunista su punizione di Verratti.

Star of the Match: la doppietta azzurra di Locatelli

Il secondo tempo si apre con il palo colpito su punizione da Federico Bernardeschi e poco il Galles resta in dieci per il rosso diretto che Ethan Ampadu si guadagna per un duro intervento proprio sul numero 20 dell'Italia. Gli Azzurri, avanti di un gol e di un uomo al 55', sono in pieno controllo e sfiorano anche il raddoppio.

Mancini inserisce forze fresche con Bryan Cristante e Giacomo Raspadori, dando spazio anche a chi ha giocato meno (come Salvatore Sirigu, che rileva Gianluigi Donnarumma nelle fasi finali). Gareth Bale spreca l'unica occasione del Galles sparando alto da distanza ravvicinata, e gli Azzurri chiudono con il clean sheet e con zero gol subiti in tre partite, con nove punti su nove nel girone e il pass per gli ottavi da primi in classifica.

Star of the Match: Federico Chiesa (Italia)



Federico Chiesa con il premio Star of the Match UEFA via Getty Images

"Tanta energia, tanti cross e una prova di grande concretezza".

Jean-François Domergue, osservatore tecnico UEFA

Guarda tutti i vincitori dei premi Heineken Star of the Match a UEFA EURO 2020.

Paolo Menicucci, reporter Italia

Fase a gironi chiusa a punteggio pieno, 30esima partita consecutiva senza sconfitte, 11 gare di fila senza reti al passivo e tanti giocatori-chiave tenuti a riposo contro il Galles. La marcia degli Azzurri nel Gruppo A è stata trionfale: l'Italia approda a Londra per gli ottavi di finale con il vento in poppa.

Reazioni

Il Ct dell'Italia Roberto Mancini Getty Imahges

Roberto Mancini, Ct Italia

"Fa piacere aver eguagliato [Vittorio] Pozzo con le 30 partite di imbattibilità, ma lui ha in bacheca trofei molto più importanti delle 30 gare senza sconfitte. Siamo felici perché tutti i ragazzi che hanno giocato hanno fatto una bella partita, con questo caldo e cambiando otto titolari non era facile. Sono stati veramente straordinari".

"Avrei cambiato tanti giocatori anche se la partita fosse stata decisiva, perché volevo mettere forze fresche in campo e far guadagnare minuti agli altri giocatori. Adesso sarà difficile scegliere, i nostri sono giocatori che sono abituati a giocare grandi partite, ma è sempre meglio poter contare su tutti e poter scegliere".

Federico Chiesa, Star of the Match

"Non importa chi gioca, gli uomini che vanno in campo fanno la prestazione e anche oggi lo abbiamo dimostrato. Questo gruppo può fare la differenza, possiamo crederci e giocarcela con tutti. Noi viviamo il sogno, ce la giocheremo fino alla fine".

Italia: Donnarumma (Sirigu 89'); Tolói, Bonucci (Acerbi 46'), Bastoni, Emerson; Pessina (Castrovilli 87'), Jorginho (Cristante 75'), Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi (Raspadori 75')

Galles: Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; C. Roberts, Allen (Levitt 86'), Morrell (Moore 60'), N. Williams (Davies 86'); Bale (Brooks 86'), Ramsey, James (Wilson 74')