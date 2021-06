Ungheria - Portogallo, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

Il Portogallo affronta l'Ungheria nel Gruppo F di UEFA EURO 2020 martedì 15 giugno alle 18:00 CET a Budapest.



Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Ungheria: Gulácsi; Fiola, Orbán, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Holender; Roland Sallai, Ádám Szalai

Portogallo: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Le parole dei Ct

Marco Rossi, Ct Ungheria: "Daremo il meglio di noi stessi. Sappiamo con chi avremo a che fare. Terremo i piedi per terra ma, ovviamente, abbiamo l'obiettivo di sognare. Sognare non costa nulla quindi facciamolo. Vogliamo vivere questo sogno il più a lungo possibile durante EURO 2020. "

Fernando Santos, Ct Portogallo: "In quanto detentori del titolo sappiamo che se non passeremo la fase a gironi sarà un fallimento. Ma non credo che questo accadrà. Faremo tutto ciò che la gente si aspetta da noi, sfruttando la nostra qualità ed organizzazione per poter arrivare in fondo. Il Portogallo ha la forza per competere anche contro avversari che ambiscono alla vittoria finale del torneo''.

Stato di forma (tutte le competizioni, la partita più recente è indicata all'inizio)

Ungheria: PVVVPV

Portogallo: VPVPVV