Danimarca - Finlandia 0-1: Pohjanpalo regala i primi punti EURO ai finnici

La sfida del Gruppo B di Copenaghen tra Danimarca e Finlandia è stata segnata dal rinvio in seguito al grave episodio che ha coinvolto Christian Eriksen.



La partita in pillole

Joel Pohjanpalo porta in vantaggio la Finlandia Getty Images

Poco prima dell'intervallo la partita viene sospesa a causa di un malore che colpisce Eriksen. In seguito alla richiesta dei giocatori di entrambe le squadre, la UEFA accetta di far riprendere la partita nella stessa serata con il centrocampista danese in condizioni stabili in ospedale.

La Finlandia passa in vantaggio all'inizio del secondo tempo quando il cross di Jere Uronen viene colpito di testa da Joel Pohjanpalo. La squadra di casa ha l'occasione di pareggiare quando Paulus Arajuuri stende Yussuf Poulsen in area causando un calcio di rigore. Il tiro dal dischetto di Pierre-Emile Højbjerg, però, viene parato da Lukas Hradecky, confermando così la prima storica vittoria per la squadra di Markku Kanerva.

Star of the Match: Christian Eriksen

"Il calcio è un gioco splendido e Christian lo gioca in maniera splendida", ha detto il presidente UEFA Aleksander Čeferin.

la Star of the Match di questa sera è Christian Eriksen. Ti auguriamo un pronto recupero, Christian.

Il portiere della Finlandia, Lukas Hradecky para la conclusione di Pierre-Emile Højbjerg Getty Images

Formazioni

Danimarca: Schmeichel; Mæhle, Kjær (Vestergaard 63'), Christensen, Wass (Stryger 76'); Eriksen (Jensen 43'), Højbjerg, Delaney (Cornelius 76'); Poulsen, Wind (Skov Olsen 63'), Braithwaite

Finlandia: Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv (Schüller 76'), Lod, Raitala (Väisänen 90'); Pukki (Kauko 76'), Pohjanpalo (Forss 84')