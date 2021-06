Olanda - Austria 2-0: Orange agli ottavi

L'Olanda si qualifica gli ottavi di finale di UEFA EURO 2020 come prima del Gruppo C grazie ai gol di Memphis Depay e Denzel Dumfries che stendono l'Austria ad Amsterdam.

La partita in pillole

L'Olanda passa in vantaggio a inizio gara con un calcio di rigore di Memphis Depay - ottavo gol nelle ultime nove partite - dopo un fallo in area di David Alaba su Denzel Dumfries. Depay al 40' ha l'occasione per raddoppiare ma la sua conclusione dopo un assist perfetto di Wout Weghorst è troppo alta.

Il fallo di David Alaba su Denzel Dumfries in area ha portato l'Olanda sul dischetto Getty Images

Gli olandesi dominano ma sbagliano molte occasioni lasciando il risultato in bilico, in particolare verso l'ora di gioco con un colpo di testa di Stefan de Vrij su corner di Depay.

Finalmente al 67' gli Orange trovano il gol della sicurezza quando il subentrante Donyell Malen con uno scatto si presenta in area e la passa a Dumfries che non sbaglia. A dieci minuti dalla fine Alaba prova una conclusione velenosa ma il risultato non cambia. L'Olanda vola agli ottavi come prima del Gruppo C mentre l'Austria è attesa dalla sfida contro l'Ucraina dove dovrà dimostrare maggiore freddezza sotto porta.

Star of the Match: Denzel Dumfries (Olanda)

Denzel Dumfries con il premio Star of the Match UEFA via Getty Images

"Ha difeso molto bene e ha segnato anche un gol. Sempre pericoloso quando si è spinto in avanti".

Aitor Karanka, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

Olanda: Stekelenburg; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind (Aké 64'), Van Aanholt (Wijndal 65'); De Roon (Gravenberch 74'), Wijnaldum, F. de Jong; Weghorst (Malen 64'), Depay (L. de Jong 82')

Austria: Bachmann; Lainer, Dragović (Lienhart 84'), Hinteregger, Ulmer; Baumgartner (Lazaro 70'), X. Schlager (Onisiwo 84'), Laimer (Grillitsch 61'), Alaba; Gregoritsch (Kalajdzic 62'), Sabitzer