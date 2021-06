Austria - Macedonia del Nord 3-1: sprint finale per gli austriaci, Pandev non basta

L'Austria di Franco Foda batte gli esordienti della Macedonia del Nord e conquista la prima vittoria a EURO al terzo tentativo dopo i fallimenti a EURO 2008 e 2016.



La partita in pillole

La gara inizia in modo frenetico e Stefan Lainer apre le marcature al 18', avventandosi su un invitante cross di Marcel Sabitzer e insaccando con un destro al volo a incrociare. Era dal 1982 che l'Austria non segnava nel primo tempo in un torneo internazionale.

Dieci minuti dopo, però, la Macedonia nel Nord risponde. Un rimpallo sugli sviluppi di un cross rasoterra dalla sinistra di Ezgjan Alioski costringe Daniel Bachmann all'uscita bassa: il portiere dell'Austria non riesce a bloccare la palla, Pandev la raccoglie e segna a porta vuota il gol del pareggio.

Pandev ha segnato per la Macedonia del Nord POOL/AFP via Getty Images

La partita prosegue a ritmi serrati anche nel secondo tempo. Prova e riprova, l'Austria passa in vantaggio al 78', quando Michael Gregoritsch si avventa sul primo palo e devia lo straordinario cross di David Alaba alle spalle di Stole Dimitrievski. A 1' dalla fine, Marko Arnautović suggella la prima vittoria degli austriaci a EURO.

Star of the Match: David Alaba (Austria)

“Ottimo in difesa, ha anche effettuato lo splendido cross per il raddoppio austriaco. Ha comunicato costantemente con la squadra, dimostrando sempre una grande personalità”.

Cosmin Contra, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

Austria: Bachmann; Dragović (Lienhart 46'), Alaba, Hintergger; Lainer, Sabitzer, Laimer, X. Schlager, Ulmer; Baumgartner (Gregoritsch 58'), Kalajdzic (Arnautović 59')

Macedonia del Nord: Dimitrievski; S. Ristovski, D. Velkovski, Musliu; Nikolov (Bejtulai 63'), Bardi, Ademi, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski (Kostadinov 63')