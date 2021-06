Olanda - Ucraina 3-2: alla fine la spuntano gli Oranje

L'Olanda suda freddo ma torna a vincere la sua gara d'esordio alla fase finale di EURO dopo 13 anni. Ad Amsterdam, decide tutto un gol di Denzel Dumfries all'85' dopo il tentativo di rimonta dell'Ucraina.

La partita in pillole

La partita inizia ad alti ritmi, come a preannunciare tutto ciò che arriverà nella serata, ma si conclude 0-0 all'intervallo, in parte grazie ai riflessi di Georgiy Bushchan e in parte per l'incapacità di Denzel Dumfries di sfruttare una ghiotta occasione di testa sul secondo palo. I due giocatori partecipano anche al primo gol al 7' della ripresa, ma è il capitano Georginio Wijnaldum a insaccare in ribattuta dopo un intervento del portiere su un cross dalla destra.

Quando Wout Weghorst raddoppia al 59', la gara sembra finita per la squadra di Andriy Shevchenko. Non la pensa così Andriy Yarmolenko, che si accentra dalla destra e fa partire uno splendido tiro che si insacca dal limite dell'area.

Quattro minuti più tardi, Roman Yaremchuk firma il pareggio di testa e fa sognare l'Ucraina, ma l'ultima parola spetta a Dumfries: su un cross di Nathan Aké, il difensore svetta più in alto di tutti e segna il suo primo gol in nazionale.

Denzel Dumfries, votato Star of the Match

Star of the Match: Denzel Dumfries (Olanda)

"Ha dato grande energia alla squadra, partecipando a diverse azioni e segnando il gol della vittoria".

Frans Hoek, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

Olanda: Stekelenburg; Dumfries, Timber (Veltman 88'), De Vrij, Blind (Aké 64'), Van Aanholt (Wijndal 64'); F de Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay (Malen 90'+1), Weghorst (De Jong 88')

Ucraina: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk, Zinchenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov (Marlos 13', Shaparenko 64')