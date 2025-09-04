UEFA Conference League Risultati e statistiche live
Confermate le rose delle squadre per la fase campionato di Conference League

giovedì 4 settembre 2025

Le squadre in corsa hanno confermato le liste per la fase campionato della UEFA Conference League 2025/26.

Il portiere David de Gea è stato inserito nella rosa della Fiorentina per la fase campionato; i Viola hanno raggiunto la finale due volte nelle ultime tre edizioni
Le squadre di UEFA Conference League hanno inviato le liste complete dei giocatori per la fase campionato che inizierà giovedì 2 ottobre.

Tutte le partite della fase campionato

Clicca per visualizzare la rosa completa di ogni singola squadra della fase campionato.

Aberdeen

AEK Athens

AEK Larnaca

AZ Alkmaar

Breiðablik

Celje

Crystal Palace

Drita

Dynamo Kyiv

Fiorentina

Häcken

Hamrun Spartans

Jagiellonia Białystok

KuPS Kuopio

L. Red Imps

Lausanne-Sport

Lech Poznań

Legia Warszawa

I club possono registrare più giocatori?

Ogni club ha il diritto di registrare un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione. L'elenco deve essere presentato entro e non oltre le ore 24.00 CET del giorno precedente la partita in questione.

In via del tutto eccezionale, se in qualsiasi momento una squadra non può contare sui servizi di almeno due portieri iscritti nella Lista A, sarà permesso di rimpiazzarlo a determinate condizioni.

Dopo la fase campionato ma prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta, un club può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori. Le registrazioni dei nuovi giocatori devono essere completate entro e non oltre il 5 febbraio 2026 (24:00 CET).

Mainz

Noah

Omonoia

Raków

Rayo Vallecano

Rijeka

S. Bratislava

Samsunspor

Shakhtar

Shamrock Rovers

Shelbourne

Shkëndija

Sigma Olomouc

SK Rapid

Sparta Praha

Strasbourg

U. Craiova

Zrinjski

