Fase campionato di Conference League: il calendario e i risultati per squadra
giovedì 11 dicembre 2025
Intro articolo
Tutte le sfide e i risultati di ognuna delle 36 squadre della fase campionato.
Contenuti top media
Corpo articolo
La seconda fase campionato di sempre della UEFA Conference League ha preso il via il 2 ottobre e si concluderà con 18 partite in contemporanea il 18 dicembre.
Di seguito l'elenco completo delle partite e dei risultati di ciascuna delle 36 squadre.
Le date della fase campionato
Giornata 1: 2 ottobre 2025
Giornata 2: 23 ottobre 2025
Giornata 3: 6 novembre 2025
Giornata 4: 27 novembre 2025
Giornata 5: 11 dicembre 2025
Giornata 6: 18 dicembre 2025
*Calcio d'inizio alle 21.00 CET, se non indicato diversamente
Aberdeen: calendario fase campionato
02/10/2025: Aberdeen - Shakhtar Donetsk 2-3
23/10/2025: AEK Athens - Aberdeen 6-0
06/11/2025: AEK Larnaca - Aberdeen 0-0
27/11/2025: Aberdeen - Noah 1-1
11/12/2025: Aberdeen - Strasbourg 0-1
18/12/2025: Sparta Praha - Aberdeen
AEK Athens: calendario fase campionato
02/10/2025: Celje - AEK Athens 3-1
23/10/2025: AEK Athens - Aberdeen 6-0
06/11/2025: AEK Athens - Shamrock Rovers 1-1
27/11/2025: Fiorentina - AEK Athens 0-1
11/12/2025: Samsunspor - AEK Athens 1-2
18/12/2025: AEK Athens - Universitatea Craiova
AEK Larnaca: calendario fase campionato
02/10/2025: AEK Larnaca - AZ Alkmaar 4-0
23/10/2025: Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1
06/11/2025: AEK Larnaca - Aberdeen 0-0
27/11/2025: Rijeka - AEK Larnaca 0-0
11/12/2025: Häcken - AEK Larnaca 1-1
18/12/2025: AEK Larnaca - Shkëndija
AZ Alkmaar: calendario fase campionato
02/10/2025: AEK Larnaca - AZ Alkmaar 4-0
23/10/2025: AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0
06/11/2025: Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1
27/11/2025: AZ Alkmaar - Shelbourne 2-0
11/12/2025: Drita - AZ Alkmaar 0-3
18/12/2025: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok
Breidablik: calendario fase campionato
02/10/2025: Lausanne-Sport - Breidablik 3-0
23/10/2025: Breidablik - KuPS Kuopio 0-0
06/11/2025: Shakhtar Donetsk - Breidablik 2-0
27/11/2025: Breidablik - Samsunspor 2-2
11/12/2025: Breidablik - Shamrock Rovers 3-1
18/12/2025: Strasbourg - Breidablik
Celje: calendario fase campionato
02/10/2025: Celje - AEK Athens 3-1
23/10/2025: Shamrock Rovers - Celje 0-2
06/11/2025: Celje - Legia Warszawa 2-1
27/11/2025: Sigma Olomouc - Celje 2-1
11/12/2025: Rijeka - Celje 3-0
18/12/2025: Celje - Shelbourne
Crystal Palace: calendario fase campionato
02/10/2025: Dynamo Kyiv - Crystal Palace 0-2
23/10/2025: Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1
06/11/2025: Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1
27/11/2025: Strasbourg - Crystal Palace 2-1
11/12/2025: Shelbourne - Crystal Palace 0-3
18/12/2025: Crystal Palace - KuPS Kuopio
Drita: calendario fase campionato
02/10/2025: KuPS Kuopio - Drita 1-1
23/10/2025: Drita - Omonoia 1-1
06/11/2025: Shelbourne - Drita 0-1
27/11/2025: Drita - Shkëndija 1-0
11/12/2025: Drita - AZ Alkmaar 0-3
18/12/2025: Rayo Vallecano - Drita
Dynamo Kyiv: calendario fase campionato
02/10/2025: Dynamo Kyiv - Crystal Palace 0-2
23/10/2025: Samsunspor - Dynamo Kyiv 3-0
06/11/2025: Dynamo Kyiv - Zrinjski 6-0
27/11/2025: Omonoia - Dynamo Kyiv 2-0
11/12/2025: Fiorentina - Dynamo Kyiv 2-1
18/12/2025: Dynamo Kyiv - Noah
Fiorentina: calendario fase campionato
02/10/2025: Fiorentina - Sigma Olomouc 2-0
23/10/2025: SK Rapid - Fiorentina 0-3
06/11/2025: Mainz - Fiorentina 2-1
27/11/2025: Fiorentina - AEK Athens 0-1
11/12/2025: Fiorentina - Dynamo Kyiv 2-1
18/12/2025: Lausanne-Sport - Fiorentina
Häcken: calendario fase campionato
02/10/2025: Shelbourne - Häcken 0-0
23/10/2025: Häcken - Rayo Vallecano 2-2
06/11/2025: Häcken - Strasbourg 1-2
27/11/2025: Zrinjski - Häcken 2-1
11/12/2025: Häcken - AEK Larnaca 1-1
18/12/2025: Slovan Bratislava - Häcken
Hamrun Spartans: calendario fase campionato
02/10/2025: Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans 1-0
23/10/2025: Hamrun Spartans - Lausanne-Sport 0-1
06/11/2025: Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0
27/11/2025: Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps 3-1
11/12/2025: Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk 0-2
18/12/2025: Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
Jagiellonia Białystok: calendario fase campionato
02/10/2025: Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans 1-0
23/10/2025: Strasbourg - Jagiellonia Białystok 1-1
06/11/2025: Shkëndija - Jagiellonia Białystok 1-1
27/11/2025: Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio 1-0
11/12/2025: Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano 1-2
18/12/2025: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok
KuPS Kuopio: calendario fase campionato
02/10/2025: KuPS Kuopio - Drita 1-1
23/10/2025: Breidablik - KuPS Kuopio 0-0
06/11/2025: KuPS Kuopio - Slovan Bratislava 3-1
27/11/2025: Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio 1-0
11/12/2025: KuPS Kuopio - Lausanne-Sport 0-0
18/12/2025: Crystal Palace - KuPS Kuopio
Lausanne-Sport: calendario fase campionato
02/10/2025: Lausanne-Sport - Breidablik 3-0
23/10/2025: Hamrun Spartans - Lausanne-Sport 0-1
06/11/2025: Lausanne-Sport - Omonoia 1-1
27/11/2025: Lech Poznań - Lausanne-Sport 2-0
11/12/2025: KuPS Kuopio - Lausanne-Sport 0-0
18/12/2025: Lausanne-Sport - Fiorentina
Lech Poznań: calendario fase campionato
02/10/2025: Lech Poznań - SK Rapid 4-1
23/10/2025: Lincoln Red Imps - Lech Poznań 2-1
06/11/2025: Rayo Vallecano - Lech Poznań 3-2
27/11/2025: Lech Poznań - Lausanne-Sport 2-0
11/12/2025: Lech Poznań - Mainz 1-1
18/12/2025: Sigma Olomouc - Lech Poznań
Legia Warszawa: calendario fase campionato
02/10/2025: Legia Warszawa - Samsunspor 0-1
23/10/2025: Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa 1-2
06/11/2025: Celje - Legia Warszawa 2-1
27/11/2025: Legia Warszawa - Sparta Praha 0-1
11/12/2025: Noah - Legia Warszawa 2-1
18/12/2025: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps: calendario fase campionato
02/10/2025: Zrinjski - Lincoln Red Imps 5-0
23/10/2025: Lincoln Red Imps - Lech Poznań 2-1
06/11/2025: Lincoln Red Imps - Rijeka 1-1
27/11/2025: Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps 3-1
11/12/2025: Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc 2-1
18/12/2025: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps
Mainz: calendario fase campionato
02/10/2025: Omonoia - Mainz 0-1
23/10/2025: Mainz - Zrinjski 1-0
06/11/2025: Mainz - Fiorentina 2-1
27/11/2025: Universitatea Craiova - Mainz 1-0
11/12/2025: Lech Poznań - Mainz 1-1
18/12/2025: Mainz - Samsunspor
Noah: calendario fase campionato
02/10/2025: Noah - Rijeka 1-0
23/10/2025: Universitatea Craiova - Noah 1-1
06/11/2025: Noah - Sigma Olomouc 1-2
27/11/2025: Aberdeen - Noah 1-1
11/12/2025: Noah - Legia Warszawa 2-1
18/12/2025: Dynamo Kyiv - Noah
Omonoia: calendario fase campionato
02/10/2025: Omonoia - Mainz 0-1
23/10/2025: Drita - Omonoia 1-1
06/11/2025: Lausanne-Sport - Omonoia 1-1
27/11/2025: Omonoia - Dynamo Kyiv 2-0
11/12/2025: SK Rapid - Omonoia 0-1
18/12/2025: Omonoia - Raków
Raków: calendario fase campionato
02/10/2025: Raków - Universitatea Craiova 2-0
23/10/2025: Sigma Olomouc - Raków 1-1
06/11/2025: Sparta Praha - Raków 0-0
27/11/2025: Raków - SK Rapid 4-1
11/12/2025: Raków - Zrinjski 1-0
18/12/2025: Omonoia - Raków
Rayo Vallecano: calendario fase campionato
02/10/2025: Rayo Vallecano - Shkëndija 2-0
23/10/2025: Häcken - Rayo Vallecano 2-2
06/11/2025: Rayo Vallecano - Lech Poznań 3-2
27/11/2025: Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2-1
11/12/2025: Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano 1-2
18/12/2025: Rayo Vallecano - Drita
Rijeka: calendario fase campionato
02/10/2025: Noah - Rijeka 1-0
23/10/2025: Rijeka - Sparta Praha 1-0
06/11/2025: Lincoln Red Imps - Rijeka 1-1
27/11/2025: Rijeka - AEK Larnaca 0-0
11/12/2025: Rijeka - Celje 3-0
18/12/2025: Shakhtar Donetsk - Rijeka
Samsunspor: calendario fase campionato
02/10/2025: Legia Warszawa - Samsunspor 0-1
23/10/2025: Samsunspor - Dynamo Kyiv 3-0
06/11/2025: Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0
27/11/2025: Breidablik - Samsunspor 2-2
11/12/2025: Samsunspor - AEK Athens 1-2
18/12/2025: Mainz - Samsunspor
Shakhtar Donetsk: calendario fase campionato
02/10/2025: Aberdeen - Shakhtar Donetsk 2-3
23/10/2025: Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa 1-2
06/11/2025: Shakhtar Donetsk - Breidablik 2-0
27/11/2025: Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk 1-2
11/12/2025: Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk 0-2
18/12/2025: Shakhtar Donetsk - Rijeka
Shamrock Rovers: calendario fase campionato
02/10/2025: Sparta Praha - Shamrock Rovers 4-1
23/10/2025: Shamrock Rovers - Celje 0-2
06/11/2025: AEK Athens - Shamrock Rovers 1-1
27/11/2025: Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk 1-2
11/12/2025: Breidablik - Shamrock Rovers 3-1
18/12/2025: Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
Shelbourne: calendario fase campionato
02/10/2025: Shelbourne - Häcken 0-0
23/10/2025: Shkëndija - Shelbourne 1-0
06/11/2025: Shelbourne - Drita 0-1
27/11/2025: AZ Alkmaar - Shelbourne 2-0
11/12/2025: Shelbourne - Crystal Palace 0-3
18/12/2025: Celje - Shelbourne
Shkëndija: calendario fase campionato
02/10/2025: Rayo Vallecano - Shkëndija 2-0
23/10/2025: Shkëndija - Shelbourne 1-0
06/11/2025: Shkëndija - Jagiellonia Białystok 1-1
27/11/2025: Drita - Shkëndija 1-0
11/12/2025: Shkëndija - Slovan Bratislava 2-0
18/12/2025: AEK Larnaca - Shkëndija
Sigma Olomouc: calendario fase campionato
02/10/2025: Fiorentina - Sigma Olomouc 2-0
23/10/2025: Sigma Olomouc - Raków 1-1
06/11/2025: Noah - Sigma Olomouc 1-2
27/11/2025: Sigma Olomouc - Celje 2-1
11/12/2025: Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc 2-1
18/12/2025: Sigma Olomouc - Lech Poznań
SK Rapid: calendario fase campionato
02/10/2025: Lech Poznań - SK Rapid 4-1
23/10/2025: SK Rapid - Fiorentina 0-3
06/11/2025: SK Rapid - Universitatea Craiova 0-1
27/11/2025: Raków - SK Rapid 4-1
11/12/2025: SK Rapid - Omonoia 0-1
18/12/2025: Zrinjski - SK Rapid
Slovan Bratislava: calendario fase campionato
02/10/2025: Slovan Bratislava - Strasbourg 1-2
23/10/2025: AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0
06/11/2025: KuPS Kuopio - Slovan Bratislava 3-1
27/11/2025: Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2-1
11/12/2025: Shkëndija - Slovan Bratislava 2-0
18/12/2025: Slovan Bratislava - Häcken
Sparta Praha: calendario fase campionato
02/10/2025: Sparta Praha - Shamrock Rovers 4-1
23/10/2025: Rijeka - Sparta Praha 1-0
06/11/2025: Sparta Praha - Raków 0-0
27/11/2025: Legia Warszawa - Sparta Praha 0-1
11/12/2025: Universitatea Craiova - Sparta Praha 1-2
18/12/2025: Sparta Praha - Aberdeen
Strasbourg: calendario fase campionato
02/10/2025: Slovan Bratislava - Strasbourg 1-2
23/10/2025: Strasbourg - Jagiellonia Białystok 1-1
06/11/2025: Häcken - Strasbourg 1-2
27/11/2025: Strasbourg - Crystal Palace 2-1
11/12/2025: Aberdeen - Strasbourg 0-1
18/12/2025: Strasbourg - Breidablik
Universitatea Craiova: calendario fase campionato
02/10/2025: Raków - Universitatea Craiova 2-0
23/10/2025: Universitatea Craiova - Noah 1-1
06/11/2025: SK Rapid - Universitatea Craiova 0-1
27/11/2025: Universitatea Craiova - Mainz 1-0
11/12/2025: Universitatea Craiova - Sparta Praha 1-2
18/12/2025: AEK Athens - Universitatea Craiova
Zrinjski: calendario fase campionato
02/10/2025: Zrinjski - Lincoln Red Imps 5-0
23/10/2025: Mainz - Zrinjski 1-0
06/11/2025: Dynamo Kyiv - Zrinjski 6-0
27/11/2025: Zrinjski - Häcken 2-1
11/12/2025: Raków - Zrinjski 1-0
18/12/2025: Zrinjski - SK Rapid