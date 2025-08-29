UEFA Conference League Risultati e statistiche live
Sorteggio fase campionato di Conference League 2025/26: le sfidanti di ogni squadra

venerdì 29 agosto 2025

Le 36 squadre hanno scoperto le loro avversarie nella fase campionato di UEFA Conference League.

Il sorteggio della fase campionato di Conference League
Il sorteggio della fase campionato di Conference League UEFA via Getty Images

Montecarlo ha ospitato il sorteggio della fase campionato di UEFA Conference League: tutte le 36 squadre in lizza per il trionfo finale hanno scoperto le loro avversarie.

Rivivi il sorteggio minuto per minuto

Fase campionato: le avversarie di ogni squadra

Aberdeen

Casa
Shakhtar (UKR)
Strasbourg (FRA)
Noah (ARM)

Trasferta
Sparta Praha (CZE)
AEK Athens (GRE)
AEK Larnaca (CYP)

AEK Athens

Casa
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
U. Craiova (ROU)

Trasferta
Fiorentina (ITA)
Celje (SVN)
Samsunspor (TUR)

AEK Larnaca

Casa
AZ Alkmaar (NED)
Aberdeen (SCO)
Shkëndija (MKD)

Trasferta
Crystal Palace (ENG)
Rijeka (CRO)
Häcken (SWE)

AZ Alkmaar

Casa
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Shelbourne (IRL)

Trasferta
Crystal Palace (ENG)
Drita (KOS)
AEK Larnaca (CYP)

Breiðablik

Casa
Shamrock Rovers (IRL)
KuPS Kuopio (FIN)
Samsunspor (TUR)

Trasferta
Shakhtar (UKR)
Strasbourg (FRA)
Lausanne-Sport (SUI)

Celje

Casa
Legia Warszawa (POL)
AEK Athens (GRE)
Shelbourne (IRL)

Trasferta
Shamrock Rovers (IRL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)

Crystal Palace

Casa
AZ Alkmaar (NED)
KuPS Kuopio (FIN)
AEK Larnaca (CYP)

Trasferta
Dynamo Kyiv (UKR)
Strasbourg (FRA)
Shelbourne (IRL)

Drita

Casa
AZ Alkmaar (NED)
Omonoia (CYP)
Shkëndija (MKD)

Trasferta
Rayo Vallecano (ESP)
KuPS Kuopio (FIN)
Shelbourne (IRL)

Dynamo Kyiv

Casa
Crystal Palace (ENG)
Zrinjski (BIH)
Noah (ARM)

Trasferta
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
Samsunspor (TUR)

Fiorentina

Casa
Dynamo Kyiv (UKR)
AEK Athens (GRE)
Sigma Olomouc (CZE)

Trasferta
SK Rapid (AUT)
Mainz (GER)
Lausanne-Sport (SUI)

Häcken

Casa
Rayo Vallecano (ESP)
Strasbourg (FRA)
AEK Larnaca (CYP)

Trasferta
S. Bratislava (SVK)
Zrinjski (BIH)
Shelbourne (IRL)

Hamrun Spartans

Casa
Shakhtar (UKR)
L. Red Imps (GIB)
Lausanne-Sport (SUI)

Trasferta
Shamrock Rovers (IRL)
Jagiellonia (POL)
Samsunspor (TUR)

Jagiellonia

Casa
Rayo Vallecano (ESP)
KuPS Kuopio (FIN)
Hamrun Spartans (MLT)

Trasferta
AZ Alkmaar (NED)
Strasbourg (FRA)
Shkëndija (MKD)

KuPS Kuopio

Casa
S. Bratislava (SVK)
Drita (KOS)
Lausanne-Sport (SUI)

Trasferta
Crystal Palace (ENG)
Jagiellonia (POL)
Breiðablik (ISL)

L. Red Imps

Casa
Lech Poznań (POL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)

Trasferta
Legia Warszawa (POL)
Zrinjski (BIH)
Hamrun Spartans (MLT)

Lausanne-Sport

Casa
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
Breiðablik (ISL)

Trasferta
Lech Poznań (POL)
KuPS Kuopio (FIN)
Hamrun Spartans (MLT)

Lech Poznań

Casa
SK Rapid (AUT)
Mainz (GER)
Lausanne-Sport (SUI)

Trasferta
Rayo Vallecano (ESP)
L. Red Imps (GIB)
Sigma Olomouc (CZE)

Legia Warszawa

Casa
Sparta Praha (CZE)
L. Red Imps (GIB)
Samsunspor (TUR)

Trasferta
Shakhtar (UKR)
Celje (SVN)
Noah (ARM)

Mainz

Casa
Fiorentina (ITA)
Zrinjski (BIH)
Samsunspor (TUR)

Trasferta
Lech Poznań (POL)
Omonoia (CYP)
U. Craiova (ROU)

Noah

Casa
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)

Trasferta
Dynamo Kyiv (UKR)
Aberdeen (SCO)
U. Craiova (ROU)

Omonoia

Casa
Dynamo Kyiv (UKR)
Mainz (GER)
Raków (POL)

Trasferta
SK Rapid (AUT)
Drita (KOS)
Lausanne-Sport (SUI)

Raków

Casa
SK Rapid (AUT)
Zrinjski (BIH)
U. Craiova (ROU)

Trasferta
Sparta Praha (CZE)
Omonoia (CYP)
Sigma Olomouc (CZE)

Rayo Vallecano

Casa
Lech Poznań (POL)
Drita (KOS)
Shkëndija (MKD)

Trasferta
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Häcken (SWE)

Rijeka

Casa
Sparta Praha (CZE)
Celje (SVN)
AEK Larnaca (CYP)

Trasferta
Shakhtar (UKR)
L. Red Imps (GIB)
Noah (ARM)

S. Bratislava

Casa
Rayo Vallecano (ESP)
Strasbourg (FRA)
Häcken (SWE)

Trasferta
AZ Alkmaar (NED)
KuPS Kuopio (FIN)
Shkëndija (MKD)

Samsunspor

Casa
Dynamo Kyiv (UKR)
AEK Athens (GRE)
Hamrun Spartans (MLT)

Trasferta
Legia Warszawa (POL)
Mainz (GER)
Breiðablik (ISL)

Shakhtar

Casa
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
Breiðablik (ISL)

Trasferta
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
Hamrun Spartans (MLT)

Shamrock Rovers

Casa
Shakhtar (UKR)
Celje (SVN)
Hamrun Spartans (MLT)

Trasferta
Sparta Praha (CZE)
AEK Athens (GRE)
Breiðablik (ISL)

Shelbourne

Casa
Crystal Palace (ENG)
Drita (KOS)
Häcken (SWE)

Trasferta
AZ Alkmaar (NED)
Celje (SVN)
Shkëndija (MKD)

Shkëndija

Casa
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Shelbourne (IRL)

Trasferta
Rayo Vallecano (ESP)
Drita (KOS)
AEK Larnaca (CYP)

Sigma Olomouc

Casa
Lech Poznań (POL)
Celje (SVN)
Raków (POL)

Trasferta
Fiorentina (ITA)
L. Red Imps (GIB)
Noah (ARM)

SK Rapid

Casa
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
U. Craiova (ROU)

Trasferta
Lech Poznań (POL)
Zrinjski (BIH)
Raków (POL)

Sparta Praha

Casa
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
Raków (POL)

Trasferta
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
U. Craiova (ROU)

Strasbourg

Casa
Crystal Palace (ENG)
Jagiellonia (POL)
Breiðablik (ISL)

Trasferta
S. Bratislava (SVK)
Aberdeen (SCO)
Häcken (SWE)

U. Craiova

Casa
Sparta Praha (CZE)
Mainz (GER)
Noah (ARM)

Trasferta
SK Rapid (AUT)
AEK Athens (GRE)
Raków (POL)

Zrinjski

Casa
SK Rapid (AUT)
L. Red Imps (GIB)
Häcken (SWE)

Trasferta
Dynamo Kyiv (UKR)
Mainz (GER)
Raków (POL)

Quando si gioca la fase campionato di Conference League?

Prima giornata: 2 ottobre 2025
Seconda giornata: 23 ottobre 2025
Terza giornata: 6 novembre 2025
Quarta giornata: 27 novembre 2025
Quinta giornata: 11 dicembre 2025
Sesta giornata: 18 dicembre 2025

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: da stabilire
Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026

Come funzionava il sorteggio?

Le 36 squadre sono state suddivise in sei fasce da sei in base al coefficiente UEFA all’inizio della stagione.

Le avversarie e la scelta del campo (in casa o in trasferta) sono state determinate tramite sorteggio. Ogni squadra è stata sorteggiata contro un'avversaria per fascia.

Ai fini del sorteggio, per stabilire se ogni partita si sarebbe giocata in casa o in trasferta, le fasce 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 sono state abbinate e ciascuna squadra è stata sorteggiata per affrontare un'avversaria di ogni abbinamento in casa e l'altra in trasferta. In linea di principio, le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro e ciascuna squadra poteva giocare contro un massimo di due squadre di un'altra federazione.

Dove si gioca la finale di Conference League del 2026?

La finale di Conference League 2025/26 si giocherà alla RB Arena di Lipsia (Germania) mercoledì 27 maggio 2026.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito delle indagini in corso e/o dei procedimenti legali e alla conferma definitiva da parte della UEFA.

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 29 agosto 2025

