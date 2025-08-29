Sorteggio fase campionato di Conference League 2025/26: le sfidanti di ogni squadra

Montecarlo ha ospitato il sorteggio della fase campionato di UEFA Conference League: tutte le 36 squadre in lizza per il trionfo finale hanno scoperto le loro avversarie.

Rivivi il sorteggio minuto per minuto

Fase campionato: le avversarie di ogni squadra

Aberdeen Casa

Shakhtar (UKR)

Strasbourg (FRA)

Noah (ARM) Trasferta

Sparta Praha (CZE)

AEK Athens (GRE)

AEK Larnaca (CYP)

AEK Athens Casa

Shamrock Rovers (IRL)

Aberdeen (SCO)

U. Craiova (ROU) Trasferta

Fiorentina (ITA)

Celje (SVN)

Samsunspor (TUR)

AEK Larnaca Casa

AZ Alkmaar (NED)

Aberdeen (SCO)

Shkëndija (MKD) Trasferta

Crystal Palace (ENG)

Rijeka (CRO)

Häcken (SWE)

AZ Alkmaar Casa

S. Bratislava (SVK)

Jagiellonia (POL)

Shelbourne (IRL) Trasferta

Crystal Palace (ENG)

Drita (KOS)

AEK Larnaca (CYP)

Breiðablik Casa

Shamrock Rovers (IRL)

KuPS Kuopio (FIN)

Samsunspor (TUR) Trasferta

Shakhtar (UKR)

Strasbourg (FRA)

Lausanne-Sport (SUI)

Celje Casa

Legia Warszawa (POL)

AEK Athens (GRE)

Shelbourne (IRL) Trasferta

Shamrock Rovers (IRL)

Rijeka (CRO)

Sigma Olomouc (CZE)

Crystal Palace Casa

AZ Alkmaar (NED)

KuPS Kuopio (FIN)

AEK Larnaca (CYP) Trasferta

Dynamo Kyiv (UKR)

Strasbourg (FRA)

Shelbourne (IRL)

Drita Casa

AZ Alkmaar (NED)

Omonoia (CYP)

Shkëndija (MKD) Trasferta

Rayo Vallecano (ESP)

KuPS Kuopio (FIN)

Shelbourne (IRL)

Dynamo Kyiv Casa

Crystal Palace (ENG)

Zrinjski (BIH)

Noah (ARM) Trasferta

Fiorentina (ITA)

Omonoia (CYP)

Samsunspor (TUR)

Fiorentina Casa

Dynamo Kyiv (UKR)

AEK Athens (GRE)

Sigma Olomouc (CZE) Trasferta

SK Rapid (AUT)

Mainz (GER)

Lausanne-Sport (SUI)

Häcken Casa

Rayo Vallecano (ESP)

Strasbourg (FRA)

AEK Larnaca (CYP) Trasferta

S. Bratislava (SVK)

Zrinjski (BIH)

Shelbourne (IRL)

Hamrun Spartans Casa

Shakhtar (UKR)

L. Red Imps (GIB)

Lausanne-Sport (SUI) Trasferta

Shamrock Rovers (IRL)

Jagiellonia (POL)

Samsunspor (TUR)

Jagiellonia Casa

Rayo Vallecano (ESP)

KuPS Kuopio (FIN)

Hamrun Spartans (MLT) Trasferta

AZ Alkmaar (NED)

Strasbourg (FRA)

Shkëndija (MKD)

KuPS Kuopio Casa

S. Bratislava (SVK)

Drita (KOS)

Lausanne-Sport (SUI) Trasferta

Crystal Palace (ENG)

Jagiellonia (POL)

Breiðablik (ISL)

L. Red Imps Casa

Lech Poznań (POL)

Rijeka (CRO)

Sigma Olomouc (CZE) Trasferta

Legia Warszawa (POL)

Zrinjski (BIH)

Hamrun Spartans (MLT)

Lausanne-Sport Casa

Fiorentina (ITA)

Omonoia (CYP)

Breiðablik (ISL) Trasferta

Lech Poznań (POL)

KuPS Kuopio (FIN)

Hamrun Spartans (MLT)

Lech Poznań Casa

SK Rapid (AUT)

Mainz (GER)

Lausanne-Sport (SUI) Trasferta

Rayo Vallecano (ESP)

L. Red Imps (GIB)

Sigma Olomouc (CZE)

Legia Warszawa Casa

Sparta Praha (CZE)

L. Red Imps (GIB)

Samsunspor (TUR) Trasferta

Shakhtar (UKR)

Celje (SVN)

Noah (ARM)

Mainz Casa

Fiorentina (ITA)

Zrinjski (BIH)

Samsunspor (TUR) Trasferta

Lech Poznań (POL)

Omonoia (CYP)

U. Craiova (ROU)

Noah Casa

Legia Warszawa (POL)

Rijeka (CRO)

Sigma Olomouc (CZE) Trasferta

Dynamo Kyiv (UKR)

Aberdeen (SCO)

U. Craiova (ROU)

Omonoia Casa

Dynamo Kyiv (UKR)

Mainz (GER)

Raków (POL) Trasferta

SK Rapid (AUT)

Drita (KOS)

Lausanne-Sport (SUI)

Raków Casa

SK Rapid (AUT)

Zrinjski (BIH)

U. Craiova (ROU) Trasferta

Sparta Praha (CZE)

Omonoia (CYP)

Sigma Olomouc (CZE)

Rayo Vallecano Casa

Lech Poznań (POL)

Drita (KOS)

Shkëndija (MKD) Trasferta

S. Bratislava (SVK)

Jagiellonia (POL)

Häcken (SWE)

Rijeka Casa

Sparta Praha (CZE)

Celje (SVN)

AEK Larnaca (CYP) Trasferta

Shakhtar (UKR)

L. Red Imps (GIB)

Noah (ARM)

S. Bratislava Casa

Rayo Vallecano (ESP)

Strasbourg (FRA)

Häcken (SWE) Trasferta

AZ Alkmaar (NED)

KuPS Kuopio (FIN)

Shkëndija (MKD)

Samsunspor Casa

Dynamo Kyiv (UKR)

AEK Athens (GRE)

Hamrun Spartans (MLT) Trasferta

Legia Warszawa (POL)

Mainz (GER)

Breiðablik (ISL)

Shakhtar Casa

Legia Warszawa (POL)

Rijeka (CRO)

Breiðablik (ISL) Trasferta

Shamrock Rovers (IRL)

Aberdeen (SCO)

Hamrun Spartans (MLT)

Shamrock Rovers Casa

Shakhtar (UKR)

Celje (SVN)

Hamrun Spartans (MLT) Trasferta

Sparta Praha (CZE)

AEK Athens (GRE)

Breiðablik (ISL)

Shelbourne Casa

Crystal Palace (ENG)

Drita (KOS)

Häcken (SWE) Trasferta

AZ Alkmaar (NED)

Celje (SVN)

Shkëndija (MKD)

Shkëndija Casa

S. Bratislava (SVK)

Jagiellonia (POL)

Shelbourne (IRL) Trasferta

Rayo Vallecano (ESP)

Drita (KOS)

AEK Larnaca (CYP)

Sigma Olomouc Casa

Lech Poznań (POL)

Celje (SVN)

Raków (POL) Trasferta

Fiorentina (ITA)

L. Red Imps (GIB)

Noah (ARM)

SK Rapid Casa

Fiorentina (ITA)

Omonoia (CYP)

U. Craiova (ROU) Trasferta

Lech Poznań (POL)

Zrinjski (BIH)

Raków (POL)

Sparta Praha Casa

Shamrock Rovers (IRL)

Aberdeen (SCO)

Raków (POL) Trasferta

Legia Warszawa (POL)

Rijeka (CRO)

U. Craiova (ROU)

Strasbourg Casa

Crystal Palace (ENG)

Jagiellonia (POL)

Breiðablik (ISL) Trasferta

S. Bratislava (SVK)

Aberdeen (SCO)

Häcken (SWE)

U. Craiova Casa

Sparta Praha (CZE)

Mainz (GER)

Noah (ARM) Trasferta

SK Rapid (AUT)

AEK Athens (GRE)

Raków (POL)

Zrinjski Casa

SK Rapid (AUT)

L. Red Imps (GIB)

Häcken (SWE) Trasferta

Dynamo Kyiv (UKR)

Mainz (GER)

Raków (POL)

Quando si gioca la fase campionato di Conference League?

Prima giornata: 2 ottobre 2025

Seconda giornata: 23 ottobre 2025

Terza giornata: 6 novembre 2025

Quarta giornata: 27 novembre 2025

Quinta giornata: 11 dicembre 2025

Sesta giornata: 18 dicembre 2025

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: da stabilire

Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026

Come funzionava il sorteggio?

Le 36 squadre sono state suddivise in sei fasce da sei in base al coefficiente UEFA all’inizio della stagione.

Le avversarie e la scelta del campo (in casa o in trasferta) sono state determinate tramite sorteggio. Ogni squadra è stata sorteggiata contro un'avversaria per fascia.

Ai fini del sorteggio, per stabilire se ogni partita si sarebbe giocata in casa o in trasferta, le fasce 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 sono state abbinate e ciascuna squadra è stata sorteggiata per affrontare un'avversaria di ogni abbinamento in casa e l'altra in trasferta. In linea di principio, le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro e ciascuna squadra poteva giocare contro un massimo di due squadre di un'altra federazione.

Dove si gioca la finale di Conference League del 2026? La finale di Conference League 2025/26 si giocherà alla RB Arena di Lipsia (Germania) mercoledì 27 maggio 2026.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito delle indagini in corso e/o dei procedimenti legali e alla conferma definitiva da parte della UEFA.