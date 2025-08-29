Sorteggio fase campionato di Conference League 2025/26: le sfidanti di ogni squadra
venerdì 29 agosto 2025
Le 36 squadre hanno scoperto le loro avversarie nella fase campionato di UEFA Conference League.
Montecarlo ha ospitato il sorteggio della fase campionato di UEFA Conference League: tutte le 36 squadre in lizza per il trionfo finale hanno scoperto le loro avversarie.
Fase campionato: le avversarie di ogni squadra
Casa
Shakhtar (UKR)
Strasbourg (FRA)
Noah (ARM)
Trasferta
Sparta Praha (CZE)
AEK Athens (GRE)
AEK Larnaca (CYP)
Casa
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
U. Craiova (ROU)
Trasferta
Fiorentina (ITA)
Celje (SVN)
Samsunspor (TUR)
Casa
AZ Alkmaar (NED)
Aberdeen (SCO)
Shkëndija (MKD)
Trasferta
Crystal Palace (ENG)
Rijeka (CRO)
Häcken (SWE)
Casa
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Shelbourne (IRL)
Trasferta
Crystal Palace (ENG)
Drita (KOS)
AEK Larnaca (CYP)
Casa
Shamrock Rovers (IRL)
KuPS Kuopio (FIN)
Samsunspor (TUR)
Trasferta
Shakhtar (UKR)
Strasbourg (FRA)
Lausanne-Sport (SUI)
Casa
Legia Warszawa (POL)
AEK Athens (GRE)
Shelbourne (IRL)
Trasferta
Shamrock Rovers (IRL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)
Casa
AZ Alkmaar (NED)
KuPS Kuopio (FIN)
AEK Larnaca (CYP)
Trasferta
Dynamo Kyiv (UKR)
Strasbourg (FRA)
Shelbourne (IRL)
Casa
AZ Alkmaar (NED)
Omonoia (CYP)
Shkëndija (MKD)
Trasferta
Rayo Vallecano (ESP)
KuPS Kuopio (FIN)
Shelbourne (IRL)
Casa
Crystal Palace (ENG)
Zrinjski (BIH)
Noah (ARM)
Trasferta
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
Samsunspor (TUR)
Casa
Dynamo Kyiv (UKR)
AEK Athens (GRE)
Sigma Olomouc (CZE)
Trasferta
SK Rapid (AUT)
Mainz (GER)
Lausanne-Sport (SUI)
Casa
Rayo Vallecano (ESP)
Strasbourg (FRA)
AEK Larnaca (CYP)
Trasferta
S. Bratislava (SVK)
Zrinjski (BIH)
Shelbourne (IRL)
Casa
Shakhtar (UKR)
L. Red Imps (GIB)
Lausanne-Sport (SUI)
Trasferta
Shamrock Rovers (IRL)
Jagiellonia (POL)
Samsunspor (TUR)
Casa
Rayo Vallecano (ESP)
KuPS Kuopio (FIN)
Hamrun Spartans (MLT)
Trasferta
AZ Alkmaar (NED)
Strasbourg (FRA)
Shkëndija (MKD)
Casa
S. Bratislava (SVK)
Drita (KOS)
Lausanne-Sport (SUI)
Trasferta
Crystal Palace (ENG)
Jagiellonia (POL)
Breiðablik (ISL)
Casa
Lech Poznań (POL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)
Trasferta
Legia Warszawa (POL)
Zrinjski (BIH)
Hamrun Spartans (MLT)
Casa
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
Breiðablik (ISL)
Trasferta
Lech Poznań (POL)
KuPS Kuopio (FIN)
Hamrun Spartans (MLT)
Casa
SK Rapid (AUT)
Mainz (GER)
Lausanne-Sport (SUI)
Trasferta
Rayo Vallecano (ESP)
L. Red Imps (GIB)
Sigma Olomouc (CZE)
Casa
Sparta Praha (CZE)
L. Red Imps (GIB)
Samsunspor (TUR)
Trasferta
Shakhtar (UKR)
Celje (SVN)
Noah (ARM)
Casa
Fiorentina (ITA)
Zrinjski (BIH)
Samsunspor (TUR)
Trasferta
Lech Poznań (POL)
Omonoia (CYP)
U. Craiova (ROU)
Casa
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)
Trasferta
Dynamo Kyiv (UKR)
Aberdeen (SCO)
U. Craiova (ROU)
Casa
Dynamo Kyiv (UKR)
Mainz (GER)
Raków (POL)
Trasferta
SK Rapid (AUT)
Drita (KOS)
Lausanne-Sport (SUI)
Casa
SK Rapid (AUT)
Zrinjski (BIH)
U. Craiova (ROU)
Trasferta
Sparta Praha (CZE)
Omonoia (CYP)
Sigma Olomouc (CZE)
Casa
Lech Poznań (POL)
Drita (KOS)
Shkëndija (MKD)
Trasferta
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Häcken (SWE)
Casa
Sparta Praha (CZE)
Celje (SVN)
AEK Larnaca (CYP)
Trasferta
Shakhtar (UKR)
L. Red Imps (GIB)
Noah (ARM)
Casa
Rayo Vallecano (ESP)
Strasbourg (FRA)
Häcken (SWE)
Trasferta
AZ Alkmaar (NED)
KuPS Kuopio (FIN)
Shkëndija (MKD)
Casa
Dynamo Kyiv (UKR)
AEK Athens (GRE)
Hamrun Spartans (MLT)
Trasferta
Legia Warszawa (POL)
Mainz (GER)
Breiðablik (ISL)
Casa
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
Breiðablik (ISL)
Trasferta
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
Hamrun Spartans (MLT)
Casa
Shakhtar (UKR)
Celje (SVN)
Hamrun Spartans (MLT)
Trasferta
Sparta Praha (CZE)
AEK Athens (GRE)
Breiðablik (ISL)
Casa
Crystal Palace (ENG)
Drita (KOS)
Häcken (SWE)
Trasferta
AZ Alkmaar (NED)
Celje (SVN)
Shkëndija (MKD)
Casa
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Shelbourne (IRL)
Trasferta
Rayo Vallecano (ESP)
Drita (KOS)
AEK Larnaca (CYP)
Casa
Lech Poznań (POL)
Celje (SVN)
Raków (POL)
Trasferta
Fiorentina (ITA)
L. Red Imps (GIB)
Noah (ARM)
Casa
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
U. Craiova (ROU)
Trasferta
Lech Poznań (POL)
Zrinjski (BIH)
Raków (POL)
Casa
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
Raków (POL)
Trasferta
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
U. Craiova (ROU)
Casa
Crystal Palace (ENG)
Jagiellonia (POL)
Breiðablik (ISL)
Trasferta
S. Bratislava (SVK)
Aberdeen (SCO)
Häcken (SWE)
Casa
Sparta Praha (CZE)
Mainz (GER)
Noah (ARM)
Trasferta
SK Rapid (AUT)
AEK Athens (GRE)
Raków (POL)
Casa
SK Rapid (AUT)
L. Red Imps (GIB)
Häcken (SWE)
Trasferta
Dynamo Kyiv (UKR)
Mainz (GER)
Raków (POL)
Quando si gioca la fase campionato di Conference League?
Prima giornata: 2 ottobre 2025
Seconda giornata: 23 ottobre 2025
Terza giornata: 6 novembre 2025
Quarta giornata: 27 novembre 2025
Quinta giornata: 11 dicembre 2025
Sesta giornata: 18 dicembre 2025
Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: da stabilire
Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026
Come funzionava il sorteggio?
Le 36 squadre sono state suddivise in sei fasce da sei in base al coefficiente UEFA all’inizio della stagione.
Le avversarie e la scelta del campo (in casa o in trasferta) sono state determinate tramite sorteggio. Ogni squadra è stata sorteggiata contro un'avversaria per fascia.
Ai fini del sorteggio, per stabilire se ogni partita si sarebbe giocata in casa o in trasferta, le fasce 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 sono state abbinate e ciascuna squadra è stata sorteggiata per affrontare un'avversaria di ogni abbinamento in casa e l'altra in trasferta. In linea di principio, le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro e ciascuna squadra poteva giocare contro un massimo di due squadre di un'altra federazione.
Dove si gioca la finale di Conference League del 2026?
La finale di Conference League 2025/26 si giocherà alla RB Arena di Lipsia (Germania) mercoledì 27 maggio 2026.
I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito delle indagini in corso e/o dei procedimenti legali e alla conferma definitiva da parte della UEFA.