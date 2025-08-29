Conference League 2025/26: conosci le squadre della fase campionato
venerdì 29 agosto 2025
Tutto ciò che c'è da sapere sulle 36 squadre che partecipano alla fase campionato della Conference League 2025/26.
La fase campionato della UEFA Conference League 2025/26 prende il via il 2 ottobre 2025: scopri di più sulle 36 squadre in lizza per sollevare il trofeo.
I coefficienti UEFA sono aggiornati al sorteggio della fase campionato.
Le 36 squadre
Armenia: Noah
Austria: SK Rapid
Bosnia ed Erzegovina: Zrinjski
Croazia: Rijeka
Cipro: AEK Larnaca, Omonoia
Cechia: Sigma Olomouc, Sparta Praha
Inghilterra: Crystal Palace
Finlandia: KuPS Kuopio
Francia: Strasbourg
Germania: Mainz
Gibilterra: Lincoln Red Imps
Grecia: AEK Athens
Islanda: Breiðablik
Italia: Fiorentina
Kosovo: Drita
Malta: Hamrun Spartans
Paesi Bassi: AZ Alkmaar
Macedonia del Nord: Shkëndija
Polonia: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków
Irlanda: Shamrock Rovers, Shelbourne
Romania: Universitatea Craiova
Scozia: Aberdeen
Slovacchia: Slovan Bratislava
Slovenia: Celje
Spagna: Rayo Vallecano
Svezia: Häcken
Svizzera: Lausanne-Sport
Turchia: Samsunspor
Ucraina: Dynamo Kyiv, Shakhtar Donetsk
Aberdeen (SCO)
Ranking UEFA: 195°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento in Conference League: fase a gironi (2023/24)
AEK Athens (GRE)
Ranking UEFA: 184°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento in Conference League: terzo turno di qualificazione (2024/25)
AEK Larnaca (CYP)
Ranking UEFA: 193°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: secondo turno di qualificazione (S0-5tot. contro Paks)
Miglior piazzamento in Conference League: ottavi di finale (2022/23)
AZ Alkmaar (NED)
Ranking UEFA: 39°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: ottavi di finale di Europa League (L2-3tot. contro Tottenham)
Miglior piazzamento in Conference League: semifinale (2022/23)
Breidablik (ISL)
Ranking UEFA: 179°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: secondo turno di qualificazione (S1-3tot. contro Drita)
Miglior piazzamento in Conference League: fase a gironi (2023/24)
Celje (SLO)
Ranking UEFA: 133°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: quarti di finale (S3-4tot. contro Fiorentina)
Miglior piazzamento in Conference League: quarti di finale (2024/25)
Crystal Palace (ENG)
Ranking UEFA: 88°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento in Conference League: esordio in Conference League
Drita (KOS)
Ranking UEFA: 217°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: spareggi di qualificazione (S0-3tot. contro Legia Warszawa)
Miglior piazzamento in Conference League: spareggi di qualificazione (2024/25)
Dynamo Kyiv (UKR)
Ranking UEFA: 121°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: fase campionato Europa League (34/36)
Miglior piazzamento in Conference League: spareggi di qualificazione (2023/24)
Fiorentina (ITA)
Ranking UEFA: 24°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: semifinale (S3-4tot. contro Real Betis)
Miglior piazzamento in Conference League: finale (2022/23, 2023/24)
Häcken (SWE)
Ranking UEFA: 216°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: spareggi di qualificazione (S3-5tot. contro Heidenheim)
Miglior piazzamento in Conference League: spareggi di qualificazione (2024/25)
Hamrun Spartans (MLT)
Ranking UEFA: 239°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: secondo turno di qualificazione (S0-2tot. contro Ballkani)
Miglior piazzamento in Conference League: spareggi di qualificazione (2022/23)
Jagiellonia Białystok (POL)
Ranking UEFA: 115°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: quarti di finale (S1-3tot. contro Real Betis)
Miglior piazzamento in Conference League: quarti di finale (2024/25)
KuPS Kuopio (FIN)
Ranking UEFA: 194°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: secondo turno di qualificazione (S0-2tot. contro Tromsø)
Miglior piazzamento in Conference League: spareggi di qualificazione (2021/22)
Lausanne-Sport (SUI)
Ranking UEFA: 231°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento in Conference League: esordio in Conference League
Lech Poznań (POL)
Ranking UEFA: 99°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento in Conference League: quarti di finale (2022/23)
Legia Warszawa (POL)
Ranking UEFA: 68°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: quarti di finale (S2-4tot. contro Chelsea)
Miglior piazzamento in Conference League: quarti di finale (2024/25)
Lincoln Red Imps (GIB)
Ranking UEFA: 168°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: spareggi di qualificazione (S3-4tot. contro Larne)
Miglior piazzamento in Conference League: fase a gironi (2021/22)
Mainz (GER)
Ranking UEFA: 110°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento in Conference League: esordio in Conference League
Noah (ARM)
Ranking UEFA: 322°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: fase campionato (31/36)
Miglior piazzamento in Conference League: fase campionato (2024/25)
Omonoia (CYP)
Ranking UEFA: 112°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: spareggi fase campionato (S2-3tot. contro Pafos)
Miglior piazzamento in Conference League: spareggi fase campionato (2024/25)
Raków (POL)
Ranking UEFA: 181°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento in Conference League: spareggi di qualificazione (2021/22, 2022/23)
Rayo Vallecano (ESP)
Ranking UEFA: 103°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento in Conference League: esordio in Conference League
Rijeka (CRO)
Ranking UEFA: 163°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: spareggi di qualificazione (S1-6tot. contro Olimpija Ljubljana)
Miglior piazzamento in Conference League: spareggi di qualificazione (2021/22, 2023/24, 2024/25)
Samsunspor (TUR)
Ranking UEFA: 166°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento in Conference League: esordio in Conference League
Shamrock Rovers (IRL)
Ranking UEFA: 97°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: spareggi di qualificazione per la fase campionato (P1-1tot., S5-4rig. contro Molde)
Miglior piazzamento in Conference League: spareggi di qualificazione per la fase campionato (2024/25)
Shakhtar Donetsk (UKR)
Ranking UEFA: 53°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: fase campionato di Champions League (27/36)
Miglior piazzamento in Conference League: esordio in Conference League
Shelbourne (IRL)
Ranking UEFA: 347°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: secondo turno di qualificazione (S3-0tot. contro Zürich)
Miglior piazzamento in Conference League: secondo turno di qualificazione (2024/25)
Shkëndija (MKD)
Ranking UEFA: 261°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: primo turno di qualificazione (S1-4tot. contro Noah)
Miglior piazzamento in Conference League: terzo turno di qualificazione (2022/23)
Sigma Olomouc (CZE)
Ranking UEFA: 175°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento in Conference League: esordio in Conference League
SK Rapid (AUT)
Ranking UEFA: 70°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: quarti di finale (S2-4tot. contro Djurgården)
Miglior piazzamento in Conference League: quarti di finale (2024/25)
Slovan Bratislava (SVK)
Ranking UEFA: 64°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: fase campionato di Champions League (35/36)
Miglior piazzamento in Conference League: ottavi di finale (2022/23)
Sparta Praha (CZE)
Ranking UEFA: 72°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: fase campionato di Champions League (31/36)
Miglior piazzamento in Conference League: spareggi fase campionato (2021/22)
Strasbourg (FRA)
Ranking UEFA: 119°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento in Conference League: esordio in Conference League
Universitatea Craiova (ROU)
Ranking UEFA: 260°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione
Passata stagione: secondo turno di qualificazione (S3-4tot. contro Maribor)
Miglior piazzamento in Conference League: spareggi di qualificazione (2022/23)
Zrinjski (BIH)
Ranking UEFA: 178°
Come si è qualificata: spareggi di qualificazione Europa League
Passata stagione: spareggi di qualificazione (S0-7tot. contro Vitória SC)
Miglior piazzamento in Conference League: Fase a gironi (2023/24)