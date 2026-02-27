Calendario e risultati di Conference League 2025/26
venerdì 27 febbraio 2026
Tutte le partite e i risultati della UEFA Conference League 2025/26.
La UEFA Conference League ha preso il via il 2 ottobre e si concluderà con la finale di Lipsia del 27 maggio 2026.
Ottavi di finale
Calcio d'inizio alle 21.00 CET se non indicato diversamente
Andata: 12 marzo
AZ Alkmaar - Sparta Praha (18:45 CET)
Lech Poznań - Shakhtar Donetsk (18:45 CET)
Rijeka - Strasbourg (18:45 CET)
Samsunspor - Rayo Vallecano (18:45 CET)
Celje - AEK Athens
Crystal Palace - AEK Larnaca
Fiorentina - Raków
Sigma Olomouc - Mainz
Ritorno: 19 marzo
AEK Athens - Celje (18:45 CET)
AEK Larnaca - Crystal Palace (18:45 CET)
Mainz - Sigma Olomouc (18:45 CET)
Raków - Fiorentina (18:45 CET)
Rayo Vallecano - Samsunspor
Shakhtar Donetsk - Lech Poznań
Sparta Praha - AZ Alkmaar
Strasbourg - Rijeka
Il cammino verso Lipsia
Quarti di finale (9 e 16 aprile)
1 Lech Poznań / Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar / Sparta Praha
2 Crystal Palace / AEK Larnaca - Fiorentina / Raków
3 Samsunspor / Rayo Vallecano - Celje / AEK Athens
4 Sigma Olomouc / Mainz - Rijeka / Strasbourg
Semifinali (30 aprile e 7 maggio)
1 Quarto di finale 1 - Quarto di finale 2
2 Quarto di finale 3 - Quarto di finale 4
Finale (27 maggio)
Semifinale 1 - Semifinale 2
Risultati spareggi per la fase a eliminazione diretta
Ritorno: 26 febbraio
Fiorentina - Jagiellonia 2-4 (dts. tot. 5-4)
Rijeka - Omonoia 3-1 (tot. 4-1)
Celje - Drita 3-2 (tot. 6-4)
Samsunspor - Shkëndija 4-0 (tot. 5-0)
AZ Alkmaar - Noah 4-0 (tot. 4-1)
Crystal Palace - Zrinjski 2-0 (tot. 3-1)
Lausanne-Sport - Sigma Olomouc 1-2 (tot. 2-3)
Lech Poznań - KuPS Kuopio 1-0 (tot. 3-0)
Andata: 19 febbraio
Noah - AZ Alkmaar 1-0
Zrinjski - Crystal Palace 1-1
KuPS Kuopio - Lech Poznań 0-2
Sigma Olomouc - Lausanne-Sport 1-1
Drita - Celje 2-3
Jagiellonia - Fiorentina 0-3
Shkëndija - Samsunspor 0-1
Omonoia - Rijeka 0-1
Risultati fase campionato
Giornata 1
Giovedì 2 ottobre 2025
Dynamo Kyiv - Crystal Palace 0-2
Lausanne-Sport - Breidablik 3-0
Noah - Rijeka 1-0
Zrinjski - Lincoln Red Imps 5-0
Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans 1-0
Lech Poznań - SK Rapid 4-1
KuPS Kuopio - Drita 1-1
Omonoia - Mainz 0-1
Rayo Vallecano - Shkëndija 2-0
Aberdeen - Shakhtar Donetsk 2-3
Sparta Praha - Shamrock Rovers 4-1
Fiorentina - Sigma Olomouc 2-0
AEK Larnaca - AZ Alkmaar 4-0
Legia Warszawa - Samsunspor 0-1
Celje - AEK Athens 3-1
Raków - Universitatea Craiova 2-0
Shelbourne - Häcken 0-0
Slovan Bratislava - Strasbourg 1-2
Giornata 2
Giovedì 23 ottobre 2025
AEK Athens - Aberdeen 6-0
Häcken - Rayo Vallecano 2-2
Breidablik - KuPS Kuopio 0-0
Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa 1-2
Drita - Omonoia 1-1
Rijeka - Sparta Praha 1-0
Shkëndija - Shelbourne 1-0
Strasbourg - Jagiellonia Białystok 1-1
SK Rapid - Fiorentina 0-3
Mainz - Zrinjski 1-0
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0
Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1
Hamrun Spartans - Lausanne-Sport 0-1
Lincoln Red Imps - Lech Poznań 2-1
Samsunspor - Dynamo Kyiv 3-0
Shamrock Rovers - Celje 0-2
Sigma Olomouc - Raków 1-1
Universitatea Craiova - Noah 1-1
Giornata 3
Giovedì 6 novembre 2025Mainz - Fiorentina 2-1
Sparta Praha - Raków 0-0
AEK Athens - Shamrock Rovers 1-1
AEK Larnaca - Aberdeen 0-0
Shakhtar Donetsk - Breidablik 2-0
Noah - Sigma Olomouc 1-2
KuPS Kuopio - Slovan Bratislava 3-1
Celje - Legia Warszawa 2-1
Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0
Häcken - Strasbourg 1-2
Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1
Lausanne-Sport - Omonoia 1-1
Dynamo Kyiv - Zrinjski 6-0
Shkëndija - Jagiellonia Białystok 1-1
Lincoln Red Imps - Rijeka 1-1
Rayo Vallecano - Lech Poznań 3-2
Shelbourne - Drita 0-1
SK Rapid - Universitatea Craiova 0-1
Giornata 4
AZ Alkmaar - Shelbourne 2-0
Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps 3-1
Zrinjski - Häcken 2-1
Lech Poznań - Lausanne-Sport 2-0
Omonoia - Dynamo Kyiv 2-0
Raków - SK Rapid 4-1
Sigma Olomouc - Celje 2-1
Universitatea Craiova - Mainz 1-0
Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2-1
Aberdeen - Noah 1-1
Fiorentina - AEK Athens 0-1
Breidablik - Samsunspor 2-2
Drita - Shkëndija 1-0
Rijeka - AEK Larnaca 0-0
Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio 1-0
Legia Warszawa - Sparta Praha 0-1
Strasbourg - Crystal Palace 2-1
Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk 1-2
Giornata 5
Fiorentina - Dynamo Kyiv 2-1
Häcken - AEK Larnaca 1-1
Breidablik - Shamrock Rovers 3-1
Drita - AZ Alkmaar 0-3
Noah - Legia Warszawa 2-1
Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano 1-2
Shkëndija - Slovan Bratislava 2-0
Samsunspor - AEK Athens 1-2
Universitatea Craiova - Sparta Praha 1-2
Aberdeen - Strasbourg 0-1
Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk 0-2
Rijeka - Celje 3-0
Lech Poznań - Mainz 1-1
KuPS Kuopio - Lausanne-Sport 0-0
Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc 2-1
Raków - Zrinjski 1-0
Shelbourne - Crystal Palace 0-3
SK Rapid - Omonoia 0-1
Giornata 6
Giovedì 18 dicembre 2025
Mainz - Samsunspor 2-0
Sparta Praha - Aberdeen 3-0
AEK Athens - Universitatea Craiova 3-2
AEK Larnaca - Shkëndija 1-0
AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok 0-0
Crystal Palace - KuPS Kuopio 2-2
Shakhtar Donetsk - Rijeka 0-0
Dynamo Kyiv - Noah 2-0
Lausanne-Sport - Fiorentina 1-0
Zrinjski - SK Rapid 1-1
Legia Warszawa - Lincoln Red Imps 4-1
Celje - Shelbourne 0-0
Omonoia - Raków 0-1
Strasbourg - Breidablik 3-1
Rayo Vallecano - Drita 3-0
Shamrock Rovers - Hamrun Spartans 3-1
Sigma Olomouc - Lech Poznań 3-1
Slovan Bratislava - Häcken 1-0