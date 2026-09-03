Prima giornata di Champions League: i temi e le statistiche di ogni partita
giovedì 3 settembre 2026
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Tutti i dettagli su ogni incontro della prima giornata di UEFA Champions League con le nostre statistiche.
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La fase campionato di UEFA Champions League 2026/27 inizia martedì con la prima giornata e una serie di incontri interessanti.
Mentre ci prepariamo a un'altra entusiasmante edizione della massima competizione per club, UEFA.com passa in rassegna le principali statistiche di ogni partita.
Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione.
Martedì 8 settembre
- Questo è il quarto incontro tra le due squadre. Il Club Brugge ha vinto 1-0 in casa alla quarta giornata di Champions League 2024/25, ma l'Aston Villa si è imposto 3-1 in trasferta e 3-0 in casa agli ottavi di finale.
- Il Club Brugge ha perso solo tre delle ultime 22 partite casalinghe di UEFA (13 vittorie e 6 pareggi). Inoltre, ha segnato almeno tre gol in sei delle ultime sette gare interne europee.
- La squadra belga partecipa alla fase a gironi/campionato di Champions League per l'ottava volta nelle ultime nove stagioni.
- L'Aston Villa ha vinto 13 partite su 15 nella scorsa Europa League (2 sconfitte).
- L'Aston Villa ha perso solo tre delle ultime 21 partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (16 vittorie e 2 pareggi).
- La squadra di Unai Emery ha mantenuto la porta inviolata in nove delle ultime 16 gare europee.
- L'AEK ha vinto nove delle ultime 11 partite casalinghe europee (1 pareggio e 1 sconfitta).
- L'AEK partecipa per la sesta volta alla fase a gironi/campionato di Champions League, ma la prima dalla stagione 2018/19.
- Solo una delle ultime 22 partite dell'AEK nella fase a gironi/campionato di Champions League si è conclusa a reti inviolate.
- Il LASK è all'esordio nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League.
- La squadra austriaca ha vinto campionato e coppa nazionale la scorsa stagione: entrambi i trofei mancavano dal 1964/65.
- Il LASK ha interrotto una serie di 11 partite senza vittorie in Europa (4 pareggi e 7 sconfitte) battendo il Celtic per 5-1 nello spareggio di ritorno e qualificandosi alla fase campionato.
- Se andrà a segno, Kylian Mbappé raggiungerà il quinto posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Champions League. Attualmente è a quota 70 gol, uno in meno di Raúl González.
- Thibaut Courtois raggiungerà le 100 presenze in Champions League se scenderà in campo, diventando il 56° giocatore a raggiungere questo traguardo.
- José Mourinho, affronterà la squadra con cui ha vinto la Champions League nella stagione 2009/10, completando il triplete.
- Il Real Madrid ha vinto sei delle ultime sette partite tra le due squadre (1 sconfitta).
- Inoltre, ha trionfato in 19 delle ultime 21 gare contro squadre italiane (2 sconfitte).
- Il Real Madrid ha vinto alla prima giornata in 17 delle ultime 19 edizioni di Champions League (2 sconfitte).
- L'Inter non vince da 13 trasferte contro squadre spagnole (4 pareggi e 9 sconfitte), ovvero dal 5-1 a Valencia nella fase a gironi 2004/05.
- I nerazzurri non sono riusciti a segnare solo in due delle ultime 19 partite di Champions League.
- Nessuna delle ultime 15 partite dell'Inter nella fase campionato di Champions League si è conclusa in parità (11 vittorie e 4 pareggi).
- L'unico precedente tra le due squadre risale alla quinta giornata della scorsa stagione, quando il Dortmund si è imposto 4-0 in casa.
- Il Borussia Dortmund ha perso solo due delle ultime 15 partite casalinghe contro squadre spagnole (9 vittorie e 4 pareggi) e ha vinto le ultime tre.
- Il BVB ha segnato quattro gol in tre partite della scorsa fase campionato.
- Il Villarreal ha vinto solo due delle ultime dieci gare contro avversarie tedesche (4 pareggi e 4 sconfitte).
- La squadra di Iñigo Pérez partecipa per la prima volta a due fasi a gironi/campionato di Champions League consecutive.
- Nessuna delle ultime 31 partite del Villarreal nel tabellone principale della Champions League si è conclusa a reti inviolate.
- Questa è la 28esima partecipazione del Porto alla fase a gironi/campionato di Champions League. Il club portoghese è quarto per numero di partecipazioni dietro a Real Madrid (31), Barcelona (31) e Bayern (30).
- Il Porto ha vinto solo due delle ultime 16 partite contro avversarie inglesi (4 pareggi e 10 sconfitte).
- I Dragoes hanno perso solo una delle ultime 14 partite casalinghe di UEFA (10 vittorie e 3 pareggi).
- Questa è la 150ª gara del Manchester City in Coppa dei Campioni.
- Il City ha perso solo due gare su 11 contro squadre portoghesi (6 vittorie e 3 pareggi), ma è stato sconfitto nell'ultima, 4-1 in casa dello Sporting CP alla quarta giornata di Champions League 2024/25.
- Il City ha perso sei delle ultime nove trasferte di Champions League (2 vittorie e 1 pareggio).
- Il Lille ha perso solo una delle nove partite casalinghe contro squadre spagnole (3 vittorie e 5 pareggi). L'ultima si è conclusa con un 1-0 sul Real Madrid alla seconda giornata di Champions League 2024/25.
- Il LOSC ha sempre segnato nelle ultime nove partite del tabellone principale di Champions League.
- Nessuna delle ultime 34 partite europee del Lille si è conclusa a reti inviolate.
- L'unica partecipazione precedente del Real Betis alla Coppa dei Campioni risale alla stagione 2005/06, quando si è classificato terzo nel girone.
- Il Betis ha perso solo due delle ultime sette partite contro squadre francesi (3 pareggi e 2 sconfitte).
- La formazione spagnola ha perso solo una delle ultime dieci partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (7 vittorie e 2 pareggi).
Mercoledì 9 settembre
- Lamine Yamal è a sole due lunghezze dal record di gol in Champions League segnati da un giocatore di 20 anni o meno, attualmente detenuto da Kylian Mbappé con 13.
- L'unico precedente tra le due squadre risale al secondo turno della Coppa dei Campioni 1974/75, con uno 0-0 a Rotterdam e un 3-0 per il Barcellona al Camp Nou.
- Il Barcellona ha segnato 50 gol nelle due edizioni della Champions League con la fase campionato, introdotta nel 2024/25, superano qualsiasi altra squadra. Al secondo posto c'è il Bayern con 42.
- Il Barça non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime 15 partite di Champions League.
- Il Feyenoord ha perso otto delle ultime 11 partite contro squadre spagnole (2 vittorie e 1 pareggio).
- La formazione dei Paesi Bassi non è riuscita a segnare solo in due delle ultime 15 partite della fase a gironi/campionato di Champions League.
- Il Feyenoord non ha mai vinto nelle ultime 11 trasferte europee (2 pareggi e 9 sconfitte).
- Lo Stoccarda vuole vincere alla prima giornata di Champions League per la prima volta, dopo un pareggio e tre sconfitte nelle quattro partecipazioni precedenti.
- La squadra tedesca ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe della scorsa fase campionato.
- Questa è la seconda partecipazione dello Stoccarda alla Champions League nelle ultime tre stagioni, dopo quella del 2024/25.
- Il Viking si è qualificato per la fase a gironi/campionato di una competizione UEFA per la seconda volta nella sua storia, dopo aver raggiunto la fase a gironi di Coppa UEFA 2005/06.
- È la seconda squadra norvegese a esordire consecutivamente nella fase campionato di Champions League dopo il Bodø/Glimt la scorsa stagione.
- Il Viking ha vinto solo due delle sue 11 partite contro avversarie tedesche (3 pareggi e 6 sconfitte) e non ha mai vinto in sei trasferte (1 pareggio e 5 sconfitte).
- In caso di gol, Ousmane Dembélé salirà al quinto posto nella classifica dei marcatori francesi in Champions League, mentre Ferran Torres andrà al sesto posto (a pari merito con il suo attuale allenatore Luis Enrique) tra i giocatori spagnoli.
- Il Paris Saint-Germain vuole diventare la seconda squadra nell'era della Champions League a vincere tre titoli consecutivi dopo il Real Madrid nel 2015/16, 2016/17 e 2017/18.
- La squadra di Luis Enrique ha vinto alla prima giornata nelle ultime quattro stagioni, senza subire gol nelle tre più recenti.
- Il Paris Saint-Germain ha pareggiato solo una volta 0-0 nelle ultime 118 partite europee.
- Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono alla fase a gironi di Europa League 2011/12, con uno 0-0 a Bratislava alla terza giornata e una vittoria casalinga per 1-0 del Paris alla quarta.
- Lo Slovan Bratislava è imbattuto da sette partite europee (5 vittorie e 2 pareggi).
- Nella partecipazione precedente alla fase campionato (2024/25), lo Slovan ha perso tutte e otto le partite.
- Le due squadre si sono affrontate ad Anfield anche alla prima giornata della scorsa stagione, con la vittoria del Liverpool per 3-2.
- Nelle ultime due stagioni, il Liverpool si è classificato tra le prime tre nella fase campionato, arrivando primo nel 2024/25 e terzo nel 2025/26.
- I Reds hanno vinto le ultime sei partite della fase campionato contro squadre spagnole, tenendo la porta inviolata in quattro delle ultime cinque.
- Il capitano dell'Atletico Madrid, Koke, diventerà il 28° giocatore a raggiungere le 150 presenze nelle competizioni UEFA per club se scenderà in campo.
- L'Atletico Madrid non ha mai vinto una partita della fase a gironi/campionato di Champions League contro una squadra inglese, collezionando quattro pareggi e sei sconfitte.
- Diego Simeone è l'allenatore con la maggiore anzianità di servizio della fase campionato 2026/27, avendo assunto la guida dell'Atletico Madrid nel dicembre 2011.
- L'Atletico Madrid non è riuscito a segnare solo in due delle ultime 24 partite della fase a gironi/campionato.
- Questo è il primo incontro tra Sporting CP e Galatasaray, nonostante i due club abbiano disputato complessivamente più di 700 partite europee.
- Lo Sporting CP ha eguagliato il suo miglior risultato di sempre in Coppa dei Campioni la scorsa stagione, raggiungendo i quarti di finale, ma è stato eliminato dall'Arsenal con uno 1-0 complessivo.
- La squadra portoghese ha vinto quattro delle ultime cinque partite contro avversarie turche (1 sconfitta).
- La scorsa stagione, il Galatasaray ha raggiunto gli ottavi di finale per la prima volta dal 2013/14 ma è stato eliminato dal Liverpool.
- Il Galatasaray non ha mai vinto nelle ultime cinque partite contro squadre portoghesi (1 pareggio e 4 sconfitte).
- Ha vinto la partita d'esordio solo in una delle ultime dieci Champions League (4 pareggi e 5 sconfitte).
- Le due squadre si sono affrontate quattro volte, con tre vittorie per l'Arsenal e una per il Napoli. L'Arsenal ha vinto entrambe le gare dei quarti di finale di Europa League 2018/19, 2-0 in casa e 1-0 in trasferta. Entrambe hanno vinto 2-0 in casa nella fase a gironi di Champions League 2013/14. L'attuale allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, è stato espulso nella sconfitta a Napoli.
- Il Napoli ha vinto solo due delle ultime dieci partite del tabellone principale di Champions League (3 pareggi e 5 sconfitte).
- I partenopei hanno perso le ultime tre partite di Champions League contro squadre inglesi.
- Secondo classificato la scorsa stagione, l'Arsenal ha subito il minor numero di gol (7) e ha collezionato il maggior numero di clean sheet (9) nel 2025/26. È rimasto imbattuto nei tempi regolamentari in 15 partite (11 vittorie e 4 pareggi).
- L'Arsenal ha vinto sette delle ultime dieci partite contro squadre italiane (1 pareggio e 2 sconfitte).
- L'Arsenal non ha mai perso alla prima giornata nelle ultime nove stagioni, con sette vittorie e due pareggi.
Giovedì 10 settembre
- L'unico precedente tra le due squadre risale alla quinta giornata della Champions League 2024/25, con la vittoria casalinga del PSV per 3-2.
- Il PSV ha perso la partita d'esordio delle ultime cinque Champions League. L'ultima vittoria risale alla stagione 2015/16, quando ha battuto il Manchester United per 2-1 ad Eindhoven.
- Il PSV ha vinto le ultime tre partite di Champions League contro avversarie ucraine.
- Questa è la ventesima partecipazione dello Shakhtar alla fase a gironi/campionato di Champions League: si tratta di un record per le squadre ucraine.
- Lo Shakhtar ha perso solo due delle ultime otto partite della fase a gironi/campionato (5 vittorie e 1 pareggio).
- La formazione ucraina ha perso solo due delle ultime sette partite contro squadre dei Paesi Bassi (3 vittorie e 2 pareggi).
- Il Fenerbahçe ha raggiunto la prima fase di Champions League per la prima volta dalla stagione 2008/09, dopo sei presenze nella fase a gironi.
- Ha vinto le ultime tre partite casalinghe contro avversarie italiane, tenendo sempre la porta inviolata.
- Questa è la sesta stagione consecutiva in cui il Fenerbahçe partecipa alla fase a gironi/campionato di una competizione UEFA.
- L'ultima partecipazione della Roma alla Champions League risale alla stagione 2018/19, quando ha raggiunto gli ottavi di finale.
- I giallorossi hanno vinto le ultime cinque partite contro squadre turche, quattro delle quali senza subire gol.
- La Roma ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in sette delle ultime otto partecipazioni alla fase a gironi/campionato di Champions League.
- Se andrà a segno, Harry Kane diventerà il terzo giocatore più veloce a raggiungere 55 gol in Champions League. Attualmente è a 54 gol in 70 partite: gli unici due giocatori più veloci di lui sono stati Erling Haaland (49 partite) e Ruud van Nistelrooy (70 partite).
- Se scenderà in campo, Manuel Neuer si posizionerà all'ottavo posto per numero di presenze nelle competizioni UEFA per club. Attualmente ne conta 170, una in meno di Robert Lewandowski.
- Il Bayern ha vinto la prima partita nelle ultime 22 Champions League. L'ultima volta che non ci è riuscito risale al settembre 2002, con una sconfitta casalinga per 3-2 contro il Deportivo.
- I campioni di Germania sono imbattuti da 38 partite casalinghe della fase a gironi/campionato di Champions League, con 36 vittorie e 2 pareggi dal 2-3 contro il Manchester City nel dicembre 2013.
- Se andrà a segno, il Bayern diventerà il secondo club a raggiungere quota 900 gol nella storia della Coppa dei Campioni. Al primo posto c'è il Real Madrid, che ne ha segnati 1137 prima della stagione 2026/27.
- Il Bodø/Glimt ha esordito nella fase campionato un anno fa, raggiungendo poi gli ottavi di finale.
- La squadra norvegese ha segnato due o più gol in 11 delle ultime 12 partite europee.
- Il Bodø/Glimt ha pareggiato le due trasferte precedenti contro avversarie tedesche, l'ultima delle quali per 2-2 a Dortmund alla sesta giornata della scorsa stagione. Non ha mai battuto una squadra tedesca nelle competizioni UEFA.
- Questa sarà la 300ª partita di Coppa dei Campioni per il Manchester United, primo club inglese a raggiungere questo traguardo.
- Lo United ha vinto solo una delle ultime sette partite della fase a gironi/campionato di Champions League (2 pareggi e 4 sconfitte).
- Questa è la sua 26ª partecipazione alla prima fase di Champions League, record per un club inglese. È anche la sua prima partecipazione dal 2023/24, quando è stato eliminato nella fase a gironi.
- Il Sabah partecipa per la prima volta alla fase a gironi/campionato di una competizione UEFA.
- È appena il secondo club azero a raggiungere la fase a gironi/campionato di Champions League dopo il Qarabağ nel 2017/18 e nel 2025/26.
- Il Sabah ha vinto sei partite su otto nelle qualificazioni (2 sconfitte).
- L'unico precedente tra le due squadre risale al terzo turno di Coppa UEFA 1995/96, con uno 0-0 in Cechia e un 1-0 per lo Slavia Praha in Francia.
- Lo Slavia è alla seconda fase a gironi/campionato di Champions League consecutiva per la prima volta.
- Lo Slavia non vince da 19 partite nel tabellone principale di Champions League (7 pareggi e 12 sconfitte), ovvero dal 2-1 casalingo contro la Steaua alla prima giornata della sua stagione d'esordio (settembre 2007).
- Questa è la quarta partecipazione del Lens alla fase a gironi/campionato di Champions League dopo le edizioni 1998/99, 2002/03 e 2023/24.
- Nessuna delle 18 partite del Lens nella fase a gironi di Champions League si è conclusa a reti inviolate.
- Il Lens non è riuscito a segnare solo in tre delle sue 18 partite nella fase a gironi di Champions League.
- Questa è la prima partecipazione del Como alle competizioni UEFA.
- Il Como ha subito il minor numero di gol in Serie A la scorsa stagione, appena 29.
- Da giocatore, Cesc Fàbregas ha collezionato 104 presenze in Champions League con Arsenal, Barcellona e Chelsea.
- Il Lipsia ha vinto due trasferte su tre contro squadre italiane (1 sconfitta) ma ha perso l'ultima, 1-0 contro l'Inter alla quinta giornata di Champions League 2024/25.
- Il Lipsia non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime 18 partite europee.
- Ha vinto solo una delle ultime dieci partite della fase a gironi/campionato di Champions League (1 pareggio e 8 sconfitte).
Partite successive
- La seconda giornata di Champions League inizia con gli azeri del Sabah che ospitano per la prima volta una partita di Champions League nella loro breve storia: l'avversario sarà lo Slavia Praga in uno degli anticipi del pomeriggio.
- Più tardi, anche i norvegesi del Viking faranno il loro debutto casalingo in Champions League, affrontando il Bayern sei volte campione a Stavanger.
- Tra le partite più interessanti del mercoledì della seconda giornata di Champions League ci sono quella tra Manchester City e Paris Saint-Germain, dominatrici degli ultimi anni, e Roma-Real Madrid, con José Mourinho che torna ad affrontare la sua ex squadra.