Le squadre della fase campionato di Champions League 2026/27

Ranking UEFA: N/A

Come si è qualificato: quarto in Italia

Scorsa stagione: ﻿N/A

Miglior piazzamento nella competizione: N/A

Allenatore: Cesc Fàbregas

L'ex centrocampista Fàbregas, ha collezionato 104 presenze in Champions League con Arsenal, Barcelona e Chelsea, oltre a 110 presenze con la leggendaria nazionale spagnola che, tra il 2008 e il 2012, ha vinto due EURO e un Mondiale. Al suo esordio come allenatore, il 39enne ha guidato il Como alla sua prima qualificazione in Europa.

Giocatore chiave: Nico Paz

Il fantasista Nico Paz è stato la vera rivelazione del Como dal suo arrivo nell’estate del 2024. Nella sua prima stagione con i Lariani (che è stata anche la prima partecipazione in Serie A del Como dal 2003), ha segnato sei gol in campionato e fatto nove assist, mentre nella passata stagione (la seconda) ha totalizzato 12 gol e sette assist. Il nazionale argentino è cresciuto nelle giovanili del Tenerife e Real Madrid, collezionando tre presenze in Champions League con quest’ultimo prima di cercare lasciare il club nell’agosto 2024.

L'acquisto del mercato estivo: Trevoh Chalobah

Chalobah si è trasferito dal Chelsea durante il mercato estivo, dopo aver collezionato 151 presenze dal suo esordio nel 2021, di cui 17 in Champions League. Difensore centrale completo e solido, che ha giocato anche come terzino destro, l’esperienza del ventisettenne sarà probabilmente molto richiesta nella fase campionato di questa stagione.

L'osservato speciale: Jacobo Ramón

Un altro giocatore che ha fatto il salto dal Real Madrid al Como, è il difensore centrale spagnolo Jacobo Ramón, che la scorsa stagione ha disputato 32 partite da titolare in Serie A. Con la sua statura imponente, che sfiora i due metri, Ramón unisce una straordinaria abilità nel gioco aereo a un’eccellente qualità tecnica. Al di fuori del calcio, il suo idolo è la leggenda del tennis Rafael Nadal: "Ciò che lo ha reso forte è stata la sua mentalità e la sua testa. Mi piacerebbe imparare queste cose".

La stagione 2025/26 in breve

La vittoria per 4-1 contro la Cremonese nell'ultima partita della stagione ha confermato che il Como avrebbe concluso il campionato in una delle posizioni valide per la qualificazione in Champions League, un risultato straordinario per una squadra che è tornata nella massima serie solo nel 2024.

Lo sapevi?

La leggenda dell'Arsenal, Thierry Henry, e l’attuale allenatore del club, Cesc Fàbregas, sono entrambi azionisti di minoranza del club.