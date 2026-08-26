Le squadre della fase campionato di Champions League 2026/27
mercoledì 26 agosto 2026
Intro articolo
Giocatori chiave, migliori acquisti, osservati speciali e altro: tutto quello che c'è da sapere sulle 36 squadre della fase campionato 2026/27 di Champions League.
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Corpo articolo
La fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 inizia martedì 8 settembre con la prima giornata. Vi presentiamo le 36 squadre che partecipano a questa fase.
Ranking UEFA al termine della stagione 2025/26.
Le 36 squadre della fase campionato
AEK Athens (GRE), Arsenal (ENG), Aston Villa (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Bayern München (GER), Bodø/Glimt (NOR), Borussia Dortmund (GER), Club Brugge (BEL), Como (ITA), Fenerbahçe (TUR), Feyenoord (NED), Galatasaray (TUR), Inter (ITA), Lask (AUT), Leipzig (GER), Lens (FRA), Lille (FRA), Liverpool (ENG), Man City (ENG), Man United (ENG), Napoli (ITA), Paris (FRA), Porto (POR), PSV (NED), Real Betis (ESP), Real Madrid (ESP), Roma (ITA), Sabah (AZE), Shakhtar (UKR), Slavia Praha (CZE), Slovan Bratislava (SVK) Sporting CP (POR), Stuttgart (GER), Villarreal (ESP), Viking (NOR)
Ranking UEFA: 84°
Come si è qualificato: vincitore sparegi
Scorsa stagione: quarti di finale Conference League
Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (1968/69)
Allenatore: Marko Nikolić
Giocatore chiave: Luka Jović
L'acquisto del mercato estivo: Oleksandr Zubkov
L'osservato speciale: Zini
Stagione 2025/26
L'AEK Atene ha conquistato il suo 14° campionato greco e ha raggiunto i quarti di finale della Coppa di Grecia e della Conference League nella prima stagione di Marko Nikolić alla guida della squadra.
Lo sapevi?
L'AEK Atene ha raggiunto la fase a gironi/campionato della Champions League una volta in ciascuno degli ultimi quattro decenni
Ranking UEFA: 7°
Come si è qualificato: primo posto in Inghilterra
Scorsa stagione: finale di Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: vicecampione (2005/06, 2025/26)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Gabriel (79)
Allenatore: Mikel Arteta
Giocatore chiave: Bukayo Saka
L'acquisto del mercato estivo: Bruno Guimarães
L'osservato speciale: Max Dowman
Stagione 2025/26
I Gunners hanno celebrato la loro 100ª stagione consecutiva nella massima serie inglese aggiudicandosi il loro primo titolo di Premier League dal 2003/04, il 14° in totale. La sconfitta ai rigori contro il Paris nella finale di Champions League non ha smorzato più di tanto i festeggiamenti, con circa un milione di tifosi scesi in strada per festeggiare la squadra durante il giro in autobus scoperto nel nord di Londra.
Lo sapevi?
La scorsa stagione l’Arsenal è stata la prima squadra a concludere la fase campionato a punteggio pieno e ha raggiunto la sua seconda finale di Champions League da imbattuto.
Ranking UEFA: 17°
Come si è qualificato: vincitore Europa League
Scorsa stagione: vincitore Europa League
Miglior piazzamento nella competizione: campione (1981/82)
Allenatore: Unai Emery
Giocatore chiave: Boubacar Kamara
L'acquisto del mercato estivo: Johan Manzambi
L'osservato speciale: Brian Madjo
Stagione 2025/26
Dopo un inizio a rilento, una serie di otto vittorie consecutive (la migliore striscia nella massima serie dal 1910) è stata uno dei momenti salienti di un’ottima stagione in Premier League, in cui la squadra di Emery ha chiuso al quarto posto. I Villans hanno poi battuto il Freiburg per 3-0 in finale di Europa League tornando a vincere un trofeo europeo dal successo in Coppa dei Campioni del 1981/82.
Lo sapevi?
Il principe William, erede al trono inglese, ha festeggiato con la squadra il successo dell'Aston Villa in Europa League a Istanbul la scorsa stagione; è un tifoso della squadra sin dai tempi della scuola.
Ranking UEFA: 10°
Come si è qualificato: quarto in Spagna
Scorsa stagione: semifinale
Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (1973/74, 2013/14, 2015/16)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Julián Alvarez (96)
Allenatore: Diego Simeone
Giocatore chiave: Julián Alvarez
L'acquisto del mercato estivo: Morten Hjulmand
L'osservato speciale: Obed Vargas
Stagione 2025/26
In quella che è stata l'ultima stagione dell'attaccante Antoine Griezmann con la maglia del club, l'Atleti ha chiuso al quarto posto in campionato, è uscito in semifinale di Champions League e ha perso ai rigori contro la Real Sociedad nella finale della Copa del Rey.
Lo sapevi?
L'esterno dell'Atleti, Giuliano Simeone, è il figlio dell'allenatore Diego Simeone. Un altro dei figli di Simeone, Giovanni, gioca nel Torino, in Serie A.
Ranking UEFA: 8°
Come si è qualificato: primo posto in Spagna
Scorsa stagione: quarti di finale
Miglior piazzamento nella competizione: campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Anthony Gordon (90)
Allenatore: Hansi Flick
Giocatore chiave: Lamine Yamal
L'acquisto del mercato estivo: Rodri
L'osservato speciale: Marc Bernal
Stagione 2025/26
Dopo lunghi lavori di ristrutturazione, nel novembre 2025 il Barcelona è tornato a giocare al Camp Nou. La squadra è stata eliminata dalla Champions League nei quarti di finale, ma ha festeggiato il secondo titolo consecutivo della Liga, vincendo tutte e 19 le partite casalinghe di campionato.
Lo sapevi?
Il Barcellona detiene il primato per il maggior numero di primi posti conquistati nella fase a gironi/campionato nell'era della Champions League, con un totale di 19, di cui 13 consecutivi tra il 2007/08 e il 2019/20.
Ranking UEFA: 1°
Come si è qualificato: primo posto in Germania
Scorsa stagione: semifinale
Miglior piazzamento nella competizione: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Harry Kane (103)
Allenatore: Vincent Kompany
Giocatore chiave: Harry Kane
L'acquisto del mercato estivo: Ismael Saibari
L'osservato speciale: Lennart Karl
Stagione 2025/26
Dopo aver vinto le prime 13 partite della stagione, la vittoria in Bundesliga non è mai sembrata in discussione, e la squadra ha conquistato il suo 35° campionato con quattro giornate di anticipo, chiudendo con 122 gol, un record per la Bundesliga. Ha vinto anche la Coppa di Germania, ma è stata eliminata dal Paris, poi vincitore del torneo, in semifinale di Champions League.
Lo sapevi?
La sfida tra Real Madrid e Bayern è la partita più giocata nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Le due squadre si sono affrontate 30 volte, con 13 vittorie a testa, ma mai in finale.
Ranking UEFA: 32°
Come si è qualificato: vincitore spareggi
Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (2025/26)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Jens Petter Hauge (67)
Allenatore: Kjetil Knutsen
Giocatore chiave: Patrick Berg
L'acquisto del mercato estivo: Joshua Kitolano
Osservato speciale: Andreas Helmersen
Stagione 2025/26
Il Bodø ha mancato per un soffio il terzo titolo consecutivo in Norvegia, ma ha fatto parlare di sé grazie a un esordio strepitoso in Champions League. Le vittorie contro il Manchester City e l’Atleti hanno contribuito a garantire il superamento della fase campionato, prima di un memorabile trionfo negli spareggi della fase a eliminazione diretta contro l’Inter.
Lo sapevi?
La scorsa stagione il Bodø è stata la prima squadra norvegese a vincere tre, quattro e cinque partite consecutive nel tabellone principale della Champions League.
Ranking UEFA: 11°
Come si è qualificato: secondo in Germania
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta
Miglior piazzamento nella competizione: campione (1996/97)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Felix Nmecha (53)
Allenatore: Niko Kovač
Giocatore chiave: Serhou Guirassy
L'acquisto del mercato estivo: Giannis Konstantelias
L'osservato speciale: Jobe Bellingham
Stagione 2025/26
Dopo essersi classificato al 17° posto nella fase campionato, il Dortmund ha perso contro l’Atalanta negli spareggi della fase a eliminazione diretta della Champions League. In Bundesliga non è riuscito a mettere in difficoltà un Bayern nettamente superiore, ma ha chiuso al secondo posto, con otto punti di vantaggio sul Leipzig, terzo in classifica.
Lo sapevi?
Nel loro più grande successo continentale, il Dortmund ha battuto la Juventus per 3-1 nella finale di Champions League del 1997, disputata allo stadio del Bayern, sua rivale in Bundesliga.
Ranking UEFA: 23°
Come si è qualificato: primo posto in Belgio
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta
Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (1977/78)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Hans Vanaken (55)
Allenatore: Ivan Leko
Giocatore chiave: Hans Vanaken
L'acquisto del mercato estivo: Yann Sommer
L'osservato speciale: Joaquin Seys
Stagione 2025/26
Leko ha sostituito Nicky Hayen alla guida della squadra a metà stagione, ma l’Atleti si è rivelato troppo forte per il Club Brugge negli spareggi della fase a eliminazione diretta della Champions League. Tuttavia, la squadra ha trovato una grande consolazione conquistando il suo ventesimo campionato belga.
Lo sapevi?
Il Club Brugge ha perso contro il Liverpool nella finale della Coppa dei Campioni del 1978, dopo aver battuto, tra le altre, l’Atleti e la Juventus prima di arrivare alla finale di Wembley.
Ranking UEFA: N/A
Come si è qualificato: quarto in Italia
Scorsa stagione: N/A
Miglior piazzamento nella competizione: N/A
Allenatore: Cesc Fàbregas
L'ex centrocampista Fàbregas, ha collezionato 104 presenze in Champions League con Arsenal, Barcelona e Chelsea, oltre a 110 presenze con la leggendaria nazionale spagnola che, tra il 2008 e il 2012, ha vinto due EURO e un Mondiale. Al suo esordio come allenatore, il 39enne ha guidato il Como alla sua prima qualificazione in Europa.
Giocatore chiave: Nico Paz
Il fantasista Nico Paz è stato la vera rivelazione del Como dal suo arrivo nell’estate del 2024. Nella sua prima stagione con i Lariani (che è stata anche la prima partecipazione in Serie A del Como dal 2003), ha segnato sei gol in campionato e fatto nove assist, mentre nella passata stagione (la seconda) ha totalizzato 12 gol e sette assist. Il nazionale argentino è cresciuto nelle giovanili del Tenerife e Real Madrid, collezionando tre presenze in Champions League con quest’ultimo prima di cercare lasciare il club nell’agosto 2024.
L'acquisto del mercato estivo: Trevoh Chalobah
Chalobah si è trasferito dal Chelsea durante il mercato estivo, dopo aver collezionato 151 presenze dal suo esordio nel 2021, di cui 17 in Champions League. Difensore centrale completo e solido, che ha giocato anche come terzino destro, l’esperienza del ventisettenne sarà probabilmente molto richiesta nella fase campionato di questa stagione.
L'osservato speciale: Jacobo Ramón
Un altro giocatore che ha fatto il salto dal Real Madrid al Como, è il difensore centrale spagnolo Jacobo Ramón, che la scorsa stagione ha disputato 32 partite da titolare in Serie A. Con la sua statura imponente, che sfiora i due metri, Ramón unisce una straordinaria abilità nel gioco aereo a un’eccellente qualità tecnica. Al di fuori del calcio, il suo idolo è la leggenda del tennis Rafael Nadal: "Ciò che lo ha reso forte è stata la sua mentalità e la sua testa. Mi piacerebbe imparare queste cose".
La stagione 2025/26 in breve
La vittoria per 4-1 contro la Cremonese nell'ultima partita della stagione ha confermato che il Como avrebbe concluso il campionato in una delle posizioni valide per la qualificazione in Champions League, un risultato straordinario per una squadra che è tornata nella massima serie solo nel 2024.
Lo sapevi?
La leggenda dell'Arsenal, Thierry Henry, e l’attuale allenatore del club, Cesc Fàbregas, sono entrambi azionisti di minoranza del club.
Ranking UEFA: 42°
Come si è qualificato: vincitore spareggi
Scorsa stagione: spareggi fase a eliminazione diretta Europa League
Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (2007/08)
Allenatore: İsmail Kartal
Giocatore chiave: Talisca
L'acquisto del mercato estivo: Romelu Lukaku
L'osservato speciale: Dorgeles Nene
Stagione 2025/26
Il Fenerbahçe si è separato da José Mourinho ad agosto e, prima e dopo il mandato di Domenico Tedesco (da settembre ad aprile), ha avuto allenatori ad interim, chiudendo il campionato turco al secondo posto. La squadra ha raggiunto la fase a eliminazione diretta dell’Europa League, ma è stata eliminata dal Nottingham Forest negli spareggi.
Lo sapevi?
Il Fenerbahçe partecipa al tabellone principale della Champions League per la prima volta dalla stagione 2008/09.
Ranking UEFA: 27°
Come si è qualificato: secondo nei Paesi Bassi
Scorsa stagione: fase campionato Europa League
Miglior piazzamento nella competizione: campione (1969/70)
Allenatore: Giovanni van Bronckhorst
Giocatore chiave: Ayase Ueda
L'acquisto del mercato estivo: Nacho Ferri
L'osservato speciale: Givairo Read
Stagione 2025/26
Il Feyenoord non è riuscito a superare la fase campionato di Europa League, ma si è guadagnato il ritorno in Champions League grazie al secondo posto conquistato nell’Eredivisie. Tuttavia, al termine della stagione ha deciso di separarsi dall’allenatore Robin van Persie.
Lo sapevi?
Il Feyenoord è la prima squadra dei Paesi Bassi ad aver vinto la massima competizione europea per club. Nel 1970, infatti, la formazione allora allenata da Ernst Happel, ha battuto il Celtic per 2-1 nella finale di Milano.
Ranking UEFA: 49°
Come si è qualificato: primo posto in Turchia
Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (1988/89)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Victor Osimhen (68)
Allenatore: Okan Buruk
Giocatore chiave: Victor Osimhen
L'acquisto del mercato estivo: Lesley Ugochukwu
L'osservato speciale: Renato Nhaga
Stagione 2025/26
Il Liverpool ha posto fine all'avventura del Galatasaray in Champions League negli ottavi di finale, ma il Cimbom ha conquistato il quarto titolo nazionale consecutivo sotto la guida di Okan Buruk, con la coppia d'attacco formata da Mauro Icardi e Victor Osimhen che si è dimostrata ancora una volta devastante in campionato.
Lo sapevi?
Le vittorie del Galatasaray nella Coppa UEFA e nella Supercoppa UEFA nel 2000 rimangono gli unici grandi successi ottenuti dai club turchi nelle competizioni UEFA.
Ranking UEFA: 5°
Come si è qualificato: primo posto in Italia
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta
Miglior piazzamento nella competizione: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Aleksandar Stanković (52)
Allenatore: Cristian Chivu
Difensore dell’Inter dal 2007 al 2014 e vincitore della Champions League sotto la guida di José Mourinho nella stagione 2009/10, l’ex difensore della nazionale rumena Chivu ha lavorato nel settore giovanile dell’Inter prima di tornare al club come allenatore della prima squadra nel 2025, dopo una breve esperienza alla guida del Parma. La sua prima stagione alla guida dei nerazzurri si è conclusa con la conquista del 21° Scudetto del club.
Giocatore chiave: Lautaro Martínez
Instancabile, dalla grande visione di gioco e letale sotto porta, il capitano Lautaro Martínez è il leader indiscusso della squadra. L’attaccante argentino ha segnato più di 20 gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni e ha aiutato l’Inter a raggiungere la finale di Champions League nelle stagioni 2022/23 e 2024/25.
L'acquisto del mercato estivo: John Stones
Il trentaduenne difensore centrale, è venuto alla ribalta con l’Everton prima del trasferimento al Manchester City nel 2016. Nei dieci anni successivi, ha vinto innumerevoli trofei sotto la guida di Pep Guardiola, tra cui sei Premier League, tre FA Cup e la Champions League 2022/23. Due volte vicecampione d’Europa, dopo il Mondiale è arrivato a un passo dalle 100 presenze con la maglia dell’Inghilterra.
L'osservato speciale: Pio Esposito
Dopo due stagioni in prestito allo Spezia in Serie B, il possente attaccante italiano si è affermato la scorsa stagione con l’Inter, nel cui vivaio era entrato nel 2014. In nove presenze in Champions League ha messo a segno due gol e fornito due assist, mentre con gli otto gol in 39 presenze ha dato un contributo decisivo alla vittoria delle due competizioni nazionali dell'Inter. Vincitore degli Europei Under 19 nel 2024, Esposito è stato convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore nel settembre 2025.
Stagione 2025/26
L'eliminazione dell'Inter per mano del Bodø/Glimt negli spareggi per la fase a eliminazione diretta è stata uno shock, ma la squadra si è ripresa conquistando la Coppa Italia e la Serie A nella prima stagione con Chivu alla guida della squadra.
Lo sapevi?
Nel 2010 l’Inter si è laureata campione d’Europa per la terza volta nella sua storia, battendo il Bayern per 2-0 nella finale di Madrid – la prima finale di Champions League giocata nel fine settimana.
Ranking UEFA: 99°
Come si è qualificato: vincitore spareggi
Scorsa stagione: N/A
Miglior piazzamento nella competizione: N/A
Allenatore: Dietmar Kühbauer
Giocatore chiave: Samuel Adeniran
L'acquisto del mercato estivo: Robert Ljubičić
Osservato speciale: Moses Usor
Stagione 2025/26
Per la seconda volta nella sua storia, il LASK si è laureato campione d’Austria, chiudendo al terzo posto nella stagione regolare prima di conquistare il primo posto nel turno finale. A coronamento di una stagione straordinaria, la squadra ha trionfato anche nella Coppa d’Austria, completando così la doppietta nazionale, battendo l’SCR Altach per 4-2 ai tempi supplementari in una finale molto avvincente.
Lo sapevi?
Il LASK è arrivato agli ottavi di finale dell'Europa League nella stagione 2019/20, prima di essere eliminato dal Manchester United con un punteggio complessivo di 7-1.
Ranking UEFA: 37°
Come si è qualificato: terzo in Germania
Scorsa stagione: N/A
Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (2019/20)
Allenatore: Martín Demichelis
Giocatore chiave: Christoph Baumgartner
L'acquisto del mercato estivo: Maxime Estève
L'osservato speciale: Antonio Nusa
Stagione 2025/26
La sconfitta per 6-0 contro il Bayern nella prima giornata di campionato non sembrava promettere nulla di buono per il nuovo allenatore Ole Werner, ma il Leipzig ha saputo riprendersi e ha conquistato un rispettabile terzo posto in Bundesliga, tornando così in Champions League.
Lo sapevi?
Da quando si è qualificata per la prima volta per una competizione europea nella stagione 2017/18, il Leipzig ha mancato la qualificazione in Europa solo una volta - nel 2025/26.
Ranking UEFA: 120°
Come si è qualificato: secondo in Francia
Scorsa stagione: N/A
Miglior piazzamento nella competizione: fase a gironi (1998/99, 2023/24)
Allenatore: Dino Toppmöller
Giocatore chiave: Florian Thauvin
L'acquisto del mercato estivo: Thorgan Hazard
L'osservato speciale: Robin Risser
Stagione 2025/26
Dopo essersi classificato tre volte al secondo posto, il Lens ha vinto la sua prima Coppa di Francia nella stagione 2025/26 e ha chiuso al secondo posto in Ligue 1, a sei punti di distanza dal Paris.
Lo sapevi?
Questa è la quarta partecipazione del Lens in Champions League; la squadra ha esordito nella stagione 1998/99, quella successiva alla conquista del suo unico titolo francese, ed è tornata a disputare una fase a gironi nelle stagioni 2002/03 e 2023/24.
Ranking UEFA: 29°
Come si è qualificato: terzo in Francia
Scorsa stagione: ottavi di finale Europa League
Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (2006/07, 2021/22, 2024/25)
Allenatore: Davide Ancelotti
Giocatore chiave: Benjamin André
L'acquisto del mercato estivo: Başar Önal
L'osservato speciale: Matias Fernandez-Pardo
Stagione 2025/26
Bruno Génésio ha aiutato il Lille a raggiungere gli ottavi di finale di Europa League e il terzo posto in Ligue 1, ma ha lasciato il club di comune accordo al termine della stagione.
Lo sapevi?
Questa è la nona partecipazione alla fase a gironi/campionato di Champions League per i quattro volte campioni di Francia, conosciuti come “Les Dogues” (i Mastini) – un nome che riflette la loro aggressività e tenacia.
Ranking UEFA: 4°
Come si è qualificato: quinto in Inghilterra
Scorsa stagione: quarti di finale Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: campione (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Dominik Szoboszlai (89)
Allenatore: Andoni Iraola
Giocatore chiave: Virgil van Dijk
L'acquisto del mercato estivo: Jérémy Jacquet
L'osservato speciale: Rio Ngumoha
Stagione 2025/26
Da campione in carica, il Liverpool ha chiuso la Premier League al quinto posto. Al termine della stagione ha salutato l'attaccante Mohamed Salah e l'allenatore Arne Slot.
Lo sapevi?
Il Liverpool è la squadra inglese più vincente nella massima competizione europea per club, con sei vittorie in Coppa dei Campioni/Champions League. Solo il Real Madrid (15) e il Milan (7) ne hanno vinte di più.
Ranking UEFA: 6°
Come si è qualificato: secondo in Inghilterra
Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: campione (2022/23)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Erling Haaland (55)
Allenatore: Enzo Maresca
Giocatore chiave: Erling Haaland
L'acquisto del mercato estivo: Elliot Anderson
L'osservato speciale: Nico O’Reilly
Stagione 2025/26
Nella sua ultima stagione al club, Guardiola ha vinto la Coppa di Lega per la quinta volta – un record – come allenatore del City, e la sua squadra ha conquistato anche la FA Cup, ma è stata eliminata dal Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League e ha chiuso il campionato al secondo posto dietro l’Arsenal.
Lo sapevi?
Il primo grande successo continentale del City risale alla Coppa delle Coppe 1969/70, quando vinse 2-1 contro i polacchi del Gornik Zabrze nella finale disputata a Vienna: l’ultima finale di una delle principali competizioni UEFA giocata nel mese di aprile.
Ranking UEFA: 21°
Come si è qualificato: terzo in Inghilterra
Scorsa stagione: N/A
Miglior piazzamento nella competizione: campione (1967/68, 1998/99, 2007/08)
Allenatore: Michael Carrick
Giocatore chiave: Bruno Fernandes
L'acquisto del mercato estivo: Youri Tielemans
L'osservato speciale: Leny Yoro
Stagione 2025/26
Assente dalle competizioni europee, lo United ha faticato all’inizio della stagione; l’allenatore portoghese Ruben Amorim ha lasciato il posto a Michael Carrick, che ha guidato la squadra in un’eccellente rimonta primaverile che le ha permesso di chiudere al terzo posto.
Lo sapevi?
Lo United è stata la prima squadra inglese a partecipare alla Coppa dei Campioni (nella stagione 1956/57) e la prima squadra inglese a vincerla (nella stagione 1967/68).
Ranking UEFA: 34°
Come si è qualificato: secondo in Italia
Scorsa stagione: fase campionato Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (2022/23)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Scott McTominay (47)
Allenatore: Massimiliano Allegri
Allenatore dalla comprovata esperienza, ha vinto uno Scudetto con il Milan prima di vincerne cinque con la Juventus. Allegri è stato nominato questa estate nuovo allenatore del Napoli, ed è l’unico dei cinque principali campionati europei ad aver conquistato la doppietta nazionale (campionato e coppa) per quattro stagioni consecutive.
Giocatore chiave: Scott McTominay
Il fuoriclasse scozzese, McTominay o “Mcfratm” – un mix tra “Mc” e “mio fratello” in dialetto napoletano – ha conquistato l’Italia nella stagione 2024/25, aggiudicandosi il titolo già al suo primo campionato a Napoli dopo aver lasciato il Manchester United. È un centrocampista completo, senza contare il suo contributo decisivo in termini di gol, con ben 27 reti messe a segno nelle sue prime due stagioni a Napoli.
L'acquisto del mercato estivo: Benoît Badiashile
Arrivato in prestito dal Chelsea, il difensore centrale francese Badiashile si è dichiarato "pronto a dare il massimo per questa maglia e per questa città". L'ex giocatore del Monaco vanta già una notevole esperienza europea, che potrebbe rivelarsi preziosa in Champions League.
L'osservato speciale: Alisson Santos
Veloce e incredibilmente tecnico, Alisson Santos è un giocatore sul quale i tifosi napoletani puntano tantissimo. L’esterno brasiliano è arrivato al Napoli in prestito dallo Sporting CP a febbraio e il suo trasferimento è stato reso definitivo quest’estate dopo una serie di prestazioni impressionanti, a partire dal gol del pareggio all’ultimo minuto nel suo esordio in campionato contro la Roma.
Stagione 2025/26
L'anno del centenario del club non è stato all'altezza delle aspettative: la squadra non è riuscita a superare la fase campionato della Champions League e ha ceduto il titolo all’Inter, con l’allenatore Antonio Conte che ha lasciato la squadra al termine della stagione.
Lo sapevi?
Diego Maradona è stato tra i protagonisti del successo del Napoli sullo Stuttgart nelle due partite di andata e ritorno della finale della Coppa UEFA 1988/89 - l'unico trofeo continentale di rilievo della sua storia.
Ranking UEFA: 3°
Come si è qualificato: vincitore Champions League/primo posto in Francia
Scorsa stagione: vincitore Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: campione (2024/25, 2025/26)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Khvicha Kvaratskhelia (121)
Allenatore: Luis Enrique
Giocatore chiave: Khvicha Kvaratskhelia
L'acquisto del mercato estivo: Ferran Torres
L'osservato speciale: Maghnes Akliouche
Stagione 2025/26
Il Lens ha dato del filo da torcere al Paris in Ligue 1, che poi ha vinto la Ligue 1 e battuto l’Arsenal ai rigori, riconfermandosi vincitore della Champions League.
Lo sapevi?
Il Paris è stata la prima squadra a difendere il titolo della UEFA Champions League dopo il Real Madrid nel 2018.
Ranking UEFA: 20°
Come si è qualificato: primo posto in Portogallo
Scorsa stagione: quarti di finale Europa League
Miglior piazzamento nella competizione: campione (1986/87, 2003/04)
Allenatore: Francesco Farioli
Giocatore chiave: Diogo Costa
L'acquisto del mercato estivo: Jakub Kiwior
L'osservato speciale: Victor Froholdt
Stagione 2025/26
La prima stagione con Farioli in panchina è stata straordinaria: il Porto ha esordito con 18 vittorie e un pareggio nelle prime 19 partite di campionato, chiudendo in testa alla classifica con sei punti di vantaggio e arrivando anche ai quarti di finale di Europa League.
Lo sapevi?
Sotto la guida di José Mourinho, il Porto ha vinto la Champions League 2003/04; da allora nessuna squadra proveniente da campionati al di fuori dei primi cinque d’Europa è riuscita a raggiungere la finale.
Ranking UEFA: 26°
Come si è qualificato: primo posto nei Paesi Bassi
Scorsa stagione: fase campionato Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: campione (1987/88)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Guus Til (32)
Allenatore: Peter Bosz
Giocatore chiave: Ricardo Pepi
L'acquisto del mercato estivo: Sven Mijnans
L'osservato speciale: Noah Fernandez
Stagione 2025/26
Il PSV ha conquistato la terza Eredivisie consecutiva, chiudendo con 19 punti di vantaggio sul Feyenoord, secondo classificato, ma la sua avventura in Champions League si è conclusa nella fase campionato.
Lo sapevi?
Cinque giocatori del PSV che avevano battuto il Benfica ai rigori nella finale della Coppa dei Campioni 1987/88 vinsero poi, nella stessa estate, il Campionato Europeo UEFA del 1988.
Ranking UEFA: 24°
Come si è qualificato: quinto in Spagna
Scorsa stagione: quarti di finale Europa League
Miglior piazzamento nella competizione: fase a gironi (2005/06)
Allenatore: Manuel Pellegrini
Giocatore chiave: Antony
L'acquisto del mercato estivo: Fran García
L'osservato speciale: Abde Ezzalzouli
Stagione 2025/26
Il Betis ha raggiunto i quarti di finale dell'Europa League (e la stessa fase della Copa del Rey), mentre il quinto posto in campionato gli ha garantito il ritorno in Champions League.
Lo sapevi?
Il Real Betis ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre in Europa League raggiungendo i quarti di finale nella scorsa stagione. La stagione precedente era arrivato in finale di Conference League.
Ranking UEFA: 2°
Come si è qualificato: secondo in Spagna
Scorsa stagione: quarti di finale Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Kylian Mbappé (94)
Allenatore: José Mourinho
Giocatore chiave: Kylian Mbappé
L'acquisto del mercato estivo: Marc Cucurella
L'osservato speciale: Yan Diomande
Stagione 2025/26
Mbappé è stato il capocannoniere della Liga con 25 gol e della Champions League con 15, ma il Madrid ha chiuso la stagione senza titoli.
Lo sapevi?
Questa è la trentesima stagione consecutiva del Real Madrid in Champions League; la squadra ha vinto la competizione 15 volte, di cui sei quando si chiamava ancora Coppa dei Campioni.
Ranking UEFA: 13°
Come si è qualificata: terza in Italia
Scorsa stagione: ottavi di finale Europa League
Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (1983/84)
Allenatore: Gian Piero Gasperini
Centrocampista che ha vissuto le migliori stagioni da giocatore della sua carriera al Palermo e al Pescara, Gasperini ha allenato le giovanili della Juventus prima di guidare Crotone, Genoa, Inter (per un breve periodo) e Palermo. La sua reputazione è cresciuta all’Atalanta dal 2016 al 2025, dove ha portato la sua squadra a qualificarsi regolarmente in Champions League e vincere l’Europa League 2023/24. È approdato alla Roma nel 2025.
Giocatore chiave: Manu Koné
Il venticinquenne è già un titolare fisso di una Nazionale francese ricca di talenti a centrocampo. Alcuni infortuni ai bicipiti femorali hanno limitato il suo contributo nella fase cruciale della scorsa stagione, ma l’ex giocatore di Toulouse e Mönchengladbach rimane un pilastro della squadra di Gasperini.
L'acquisto del mercato estivo: Donyell Malen
La Roma ha riscattato il nazionale dei Paesi Bassi dopo il prestito della scorsa stagione, facendogli firmare un contratto quadriennale, dopo un’eccezionale seconda parte della stagione 2025/26. Il ventisettenne ha segnato 14 gol in 18 partite di Serie A dopo il suo trasferimento a metà stagione dall’Aston Villa, il suo miglior bottino in campionato dai tempi dei suoi esordi al PSV.
L'osservato speciale: Niccolò Pisilli
Vincitore di EURO Under 19 del 2023 con l’Italia, il potenziale di Pisilli è chiaro da tempo, ma mai come nella scorsa stagione con la Roma. La doppietta contro lo Stuttgart, la sua prima in maglia giallorossa, è stata in una delle otto presenze in Europa League. In Serie A ha collezionato 13 presenze da titolare, due in più rispetto alle 11 della stagione precedente.
Stagione 2025/26
Nella sua prima stagione alla guida della squadra, Gasperini ha conquistato il terzo posto in Serie A, riportando la Roma in Champions League per la prima volta dalla stagione 2018/19. L’avventura in Europa League si è conclusa con una sconfitta di misura contro il Bologna negli ottavi di finale.
Lo sapevi?
La Roma ha raggiunto la finale di Coppa dei Campioni nel 1984, dove ha perso ai rigori contro il Liverpool, nonostante si giocasse proprio al proprio Stadio Olimpico.
Ranking UEFA: 244°
Come si è qualificato: vincitore spareggi
Passata stagione: N/A
Miglior piazzamento nella competizione: N/A
Allenatore: Valdas Dambrauskas
Giocatore chiave: Veljko Simić
L'acquisto del mercato estivo: Tymoteusz Puchacz
Osservato speciale: Joy-Lance Mickels
Stagione 2025/26
È stata una stagione indimenticabile per il club di Masazir, che ha conquistato il suo primo titolo nazionale, chiudendo con nove punti di vantaggio sul Qarabağ, suo diretto inseguitore, e ha anche difeso con successo il titolo in Coppa dell’Azerbaigian. Non è riuscito però a qualificarsi per le competizioni europee, dopo aver perso contro il Levski Sofia nel terzo turno di qualificazione della Conference League.
Lo sapevi?
Il Sabah è stato fondato solo nel 2017, e gli Owls si sono qualificati per la Champions League già al loro nono anno di vita.
Ranking UEFA: 45°
Come si è qualificato: ribilanciamento Champions League
Scorsa stagione: semifinale Conference League
Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (2010/11)
Allenatore: Arda Turan
Giocatore chiave: Pedrinho
L'acquisto del mercato estivo: Bruninho
L'osservato speciale: Kauã Elias
Stagione 2025/26
Arda Turan ha ben figurato nella sua prima stagione alla guida della squadra, portando lo Shakhtar alla conquista del titolo ucraino e in semifinale di Conference League.
Lo sapevi?
Lo Shakhtar ha battuto il Werder Bremen aggiudicandosi la finale della Coppa UEFA 2009, l’unico trofeo europeo di rilievo vinto da un club ucraino dall’indipendenza.
Ranking UEFA: 59°
Come si è qualificato: primo posto in Cechia
Scorsa stagione: fase campionato Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: fase a gironi/campionato (2007/08, 2019/20, 2025/26)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Youssoupha Mbodji (31)
Allenatore: Jindřich Trpišovský
Giocatore chiave: Lukáš Provod
L'acquisto del mercato estivo: Ange N'Guessan
L'osservato speciale: Youssoupha Sanyang
Stagione 2025/26
Lo Slavia è stato eliminato nella fase campionato di Champions League, senza aver vinto nessuna delle otto partite disputate, ma ha mantenuto il proprio dominio in casa conquistando il secondo titolo ceco consecutivo.
Lo sapevi?
Nel 1927, lo Slavia ha battuto il Rapid Wien nella finale della prima edizione della Mitropa Cup; il torneo antecedente alla UEFA, alla Coppa dei Campioni e UEFA Champions League.
Ranking UEFA: 65°
Come si è qualificato: vincitore spareggi
Scorsa stagione: fase campionato Conference League
Miglior piazzamento nella competizione: fase campionato (2024/25, 2026/27)
Allenatore: Yaya Touré
Giocatore chiave: Andraž Šporar
L'acquisto del mercato estivo: Suleiman Camara
L'osservato speciale: Nino Marcelli
Stagione 2025/26
Lo Slovan Bratislava ha conquistato l'ottavo campionato consecutivo, ma ha ottenuto risultati meno positivi nella Coppa di Slovacchia, dove è stato eliminato agli ottavi di finale, e non è riuscito a superare la fase campionato di Conference League.
Lo sapevi?
L'allenatore dello Slovan Bratislava, Yaya Touré, ha giocato 70 partite in Champions League – settimo africano nella classifica generale.
Ranking UEFA: 15°
Come si è qualificato: secondo in Portogallo
Scorsa stagione: quarti di finale Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (1982/83, 2025/26)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Maximiliano Araújo (54)
Allenatore: Rui Borges
Giocatore chiave: Luis Suárez
L'acquisto del mercato estivo: Rodrigo Zalazar
L'osservato speciale: Gonçalo Inácio
Stagione 2025/26
Lo Sporting ha perso contro l’Arsenal nei quarti di finale di Champions League e non è riuscito a difendere il titolo portoghese, chiudendo al secondo posto dietro al Porto. Si è inoltre classificato secondo – dietro alla Torreense, squadra di seconda divisione – nella Coppa del Portogallo.
Lo sapevi?
Lo Sporting non vince un trofeo UEFA dal 1964, quando vinse la Coppa delle Coppe, sebbene sia arrivato secondo nella Coppa UEFA 2004/05.
Ranking UEFA: 80°
Come si è qualificato: quarto in Germania
Scorsa stagione: ottavi di finale Europa League
Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (2003/04, 2009/10)
Allenatore: Sebastian Hoeness
Giocatore chiave: Deniz Undav
L'acquisto del mercato estivo: Bilal El Khannouss
L'osservato speciale: Finn Jeltsch
Stagione 2025/26
Lo Stuttgart è uscito agli ottavi di Europa League contro il Porto, ed è stato travolto dal Bayern in finale di Coppa di Germania, ma il quarto posto in Bundesliga ha permesso loro di accedere alla fase campionato di Champions League.
Lo sapevi?
Lo Stuttgart non ha mai vinto una competizione UEFA ma è arrivato secondo nella Coppa UEFA 1988/89 e nella Coppa delle Coppe 1997/98.
Ranking UEFA: 39°
Come si è qualificato: terzo in Spagna
Scorsa stagione: fase campionato Champions League
Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (2005/06, 2021/22)
Miglior giocatore Fantasy della passata stagione: Renato Veiga (26)
Allenatore: Iñigo Pérez
Giocatore chiave: Georges Mikautadze
L'acquisto del mercato estivo: Péter Gulácsi
L'osservato speciale: Alberto Moleiro
Stagione 2025/26
Sebbene non sia riuscito a vincere nessuna delle otto partite della fase campionato di Champions League, ha chiuso al terzo posto nella Liga nella loro ultima stagione sotto la guida di Marcelino. Le prestazioni in casa sono state fondamentali, soprattutto nella fase finale del campionato, quando hanno segnato ben 25 gol nelle ultime otto partite di campionato davanti ai propri tifosi.
Lo sapevi?
Il Villarreal ha vinto la serie di rigori più lunga nella storia delle finali UEFA per 11-10, battendo il Manchester United nella finale dell'Europa League 2021.
Ranking UEFA: 202°
Come si è qualificato: vincitore spareggi
Scorsa stagione: N/A
Miglior piazzamento nella competizione: fase campionato (2026/27)
Allenatore: Bjarte Lunde Aarsheim and Morten Jensen
Giocatore chiave: Zlatko Tripić
L'acquisto del mercato estivo: Romano Postema
L'osservato speciale: Edvin Austbø
Stagione 2025/26
La stagione 2025 del Viking è stata storica e si è conclusa con la conquista del primo titolo norvegese in 34 anni. La squadra ha inoltre raggiunto la semifinale della Coppa di Norvegia.
Lo sapevi?
Il Viking si è qualificato alla fase a gironi/fase campionato di una competizione UEFA per la seconda volta in assoluto, dopo aver partecipato alla fase a gironi della Coppa UEFA 2005/06.