Dieci storie da seguire dopo il sorteggio di Champions League

Il sorteggio della UEFA Champions League 2026/27 si è svolto venerdì a Montecarlo e, come ogni anno e, ha dato vita a numerosi spunti di grande interesse.

UEFA.com seleziona i dieci più importanti e le partite da tenere d'occhio.

Risultati del sorteggio della fase campionato

Calci di inizio ore 21:00 salvo diversa indicazione; orari CET.

1) Tante reunion per il Barcellona

Rodri pensava di averle viste tutte nella sua carriera ricca di trofei con il Manchester City, ma nemmeno lui avrebbe immaginato che la sua prima partita con il Barcellona sarebbe stata proprio una trasferta contro la sua ex squadra.

Storia simile per l'allenatore del Como, Cesc Fàbregas, e l'attaccante del Paris Saint-Germain, Ferran Torres. Fàbregas, nato in Catalogna, ha collezionato oltre 150 presenze con i campioni di Spagna dal 2011 al 2014 e sarà impegnato nella primissima partita di Champions League del Como proprio al Camp Nou. La storia di Torres con il Barcellona è invece più recente: l'attaccante ha lasciato il club per approdare agli attuali campioni d'Europa solo 12 giorni prima del sorteggio della fase campionato.

Partite da non perdere

Terza giornata: Paris - Barcelona

Sesta giornata: Barcelona - Manchester City

Ottava giornata: Barcelona - Como

2) Mourinho rievoca i vecchi trionfi

Il secondo mandato di José Mourinho da allenatore del Real Madrid inizierà con una serie di ricorsi storici. La sfida casalinga contro l'Inter alla prima giornata è probabilmente più importante – e ricca di ricordi – per Mou, che con i nerazzurri ha conquistato l'Europa battendo il Bayern per 2-0 al Santiago Bernabéu nel 2010.

Mourinho, che ha perso cinque partite su sei contro l'Inter quando allenava la Roma, si augura di ricevere un'accoglienza da eroe all'Olimpico, dove affronterà la squadra con cui ha vinto la Conference League nel 2021/22. Infine, l'ex allenatore del Chelsea affronterà lo Shakhtar Donetsk a Stamford Bridge, dove la squadra ucraina ha deciso di disputare le partite casalinghe della fase campionato.

Partite da non perdere

Prima giornata: Real Madrid - Inter

Seconda giornata: Roma - Real Madrid

Ottava giornata: Shakhtar - Real Madrid

La vittoria dell'Inter in Champions League 2010

Informazioni dettagliate su tutte le 36 squadre

3) Emozioni contrastanti per Carrick

Michael Carrick, attuale allenatore del Manchester United, ha giocato 12 anni nei Red Devils e ha disputato partite importanti nella massima competizione europea per club. Tra le sue avversarie figuravano spesso quelle pescate al sorteggio, come Bayern e Roma.

Nel 2010, lo United è stato eliminato dal Bayern, trascinato da Arjen Robben, proprio davanti ai suoi tifosi, mentre quattro anni dopo è arrivata un'altra eliminazione ai quarti contro i bavaresi. Gli incontri di Carrick con la Roma ai quarti di finale sono stati tutta un'altra storia: lo United si è imposto sia nel 2006/07 che nel 2007/08, con Carrick autore di una doppietta nella memorabile partita di ritorno vinta 7-1. Anche lo Sporting CP ha perso contro lo United, sia in casa che in trasferta, quando Carrick era giocatore, con un certo Cristiano Ronaldo protagonista in entrambe le occasioni.

Partite da non perdere

Quarta giornata: Manchester United - Roma

Quinta giornata: Sporting CP - Manchester United

Settima giornata: Manchester United - Bayern

4) Bodø/Glimt a caccia di tedesche?

La stagione 2025/26 è stata quella della consacrazione in Champions League per il Bodø/Glimt, grazie a una serie di cinque vittorie consecutive contro Manchester City, Atlético Madrid, Inter (due volte) e Sporting CP. Dopo queste eliminazioni, sarà forse la vota delle squadre tedesche?

Il Bodø/Glimt non ha mai battuto una formazione di Bundesliga in Europa, ma ora avrà la possibilità di riscattarsi contro Dortmund e Bayern. A osservare i norvegesi ci sarà però anche l'Atletico Madrid, che alla settima giornata non vedrà l'ora di vendicare la sconfitta subita la scorsa stagione a Madrid.

Partite da non perdere

Prima giornata: Bayern - Bodø/Glimt

Seconda giornata: Bodø/Glimt - Dortmund

Settima giornata: Bodø/Glimt - Atleti (18:45)

La memorabile stagione di Champions League 2025/26 del Bodø/Glimt

5) Nuovi nomi e pesi massimi

Come se raggiungere la fase campionato di Champions League per la prima volta non fosse già abbastanza, le neoarrivate Sabah, Viking e LASK sono state premiate con l'opportunità di giocare in casa contro alcune ex campioni d'Europa. Borussia Dortmund e Barcellona affronteranno infatti una lunga trasferta per sfidare il Sabah, mentre il LASK ospiterà Liverpool e Porto.

Il Viking farà ancora meglio: affronterà quattro squadre che hanno conquistato la Coppa dei Campioni o la Champions League: Bayern, Aston Villa, Feyenoord e PSV. Sabah e Viking saranno anche impegnate in uno scontro diretto a Stavanger alla quarta giornata.

Partite da non perdere

Seconda giornata: LASK - Liverpool

Seconda giornata: Viking - Bayern

Quinta giornata: Sabah – Barcellona (18:45)

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6) Fenerbahçe e Slovan Bratislava cercano l'impresa

Agli spareggi, nessuna squadra è stata più sotto pressione del Fenerbahçe, che non solo ha affrontato il più quotato Lione, ma cercava anche di superare la fase preliminare per la prima volta dal 2008/09 dopo nove tentativi falliti. La sensazionale vittoria per 2-1 in Francia ha però interrotto questa dolorosa serie negativa: squadre come Liverpool e Atletico Madrid sono avvertite, mentre i turchi cercheranno di ripetere la cavalcata ai quarti di finale del 2007/08.

L'ultima presenza dello Slovan Bratislava nella fase campionato risale a due anni fa, con otto sconfitte su otto: la formazione slovacca cerca dunque la sua prima vittoria in questa fase della competizione. Lo Stuttgart è una delle squadre che lo ha sconfitto nel 2024/25: sarà questo l'obiettivo principale per la squadra di Yaya Touré?

Partite da non perdere

Seconda giornata: Slovan Bratislava - Stuttgart

Quarta giornata: Fenerbahçe – Liverpool (18:45)

Ottava giornata: Atleti - Fenerbahçe

7) Sorteggio difficile per i campioni in carica

Solo il Real Madrid ha vinto tre titoli consecutivi nell'era della Champions League, ma il Paris Saint-Germain proverà sicuramente a eguagliarlo. La squadra di Luis Enrique è partita spesso a rilento nella fase campionato ma potrebbe non concedersi più questo lusso, visto il calendario impegnativo che la attende.

Il Paris ospita infatti il Barcellona (quattro delle ultime cinque partite si sono concluse con una vittoria in trasferta), la Roma e il Galatasaray. Villarreal e Como sono invece trasferte interessanti, mentre due squadre inglesi hanno dato problemi al PSG di recente. Il Manchester City ha vinto quattro degli ultimi sei confronti diretti, mentre l'Aston Villa lo ha quasi eliminato ai quarti di finale del 2024/25 e ha creato numerose occasioni nella recente sfida in Supercoppa UEFA.

Partite da non perdere

Seconda giornata: Manchester City - Paris

Sesta giornata: Aston Villa - Paris

Ottava giornata: Paris - Galatasaray

Highlights Supercoppa: Paris Saint-Germain - Aston Villa 2-1

8) La lunga strada di Farioli verso il successo

La carriera di Francesco Farioli può definirsi atipica, perché il tecnico italiano non ha ancora allenato una squadra del suo paese. Dopo aver iniziato da preparatore dei portieri, in particolare sotto la guida di Roberto De Zerbi al Sassuolo, ora ritroverà un ambiente che conosce bene quando guiderà il Porto nella fase campionato.

Durante il suo anno alla guida dell'Ajax, Farioli ha affrontato PSV e Feyenoord, che incontrerà nuovamente in questa stagione. Il Napoli andrà invece in Portogallo e sarà la prima squadra italiana affrontata dal tecnico in Champions League.

Partite da non perdere

Terza giornata: Porto - PSV

Quarta giornata: Porto - Napoli

Quinta giornata: Feyenoord - Porto

Riepilogo della stagione 2026/27

9) L'Arsenal, Arteta e le trasferte

Arsenal - Real Madrid è uno degli incontri più attesi della fase campionato. I Gunners non vedono l'ora di affrontare le merengues, che non hanno mai vinto gli scontri diretti nella competizione (P1 S3). La sconfitta più recente del Real Madrid risale ai quarti di finale della stagione 2024/25, quando le splendide punizioni di Declan Rice hanno regalato agli uomini di Mikel Arteta una vittoria casalinga per 3-0 seguita dal successo per 2-1 al ritorno.

Le altre trasferte dei campioni d'Inghilterra hanno però una storia meno favorevole. I Gunners hanno battuto il Bayern per 3-1 nella scorsa fase campionato, ma sono usciti ben cinque cinque volte contro i tedeschi nella fase a eliminazione diretta dal 2004/05. Arteta non ha bei ricordi neanche del Napoli: quando giocava nell'Arsenal, è stato infatti espulso nella sconfitta per 2-0 contro i partenopei in Champions League nel 2013.

Partite da non perdere

Prima giornata: Napoli - Arsenal

Terza giornata: Bayern - Arsenal

Sesta giornata: Arsenal - Real Madrid

Highlights 2025: Arsenal - Real Madrid 3-0

10) AEK contro il passato

L'AEK Athens torna nella fase campionato di Champions League per la prima volta dalla stagione 2018/19. Per alcuni giocatori della rosa attuale, questo significa affrontare la loro ex squadra o avversarie che conoscono bene. L'attaccante Luka Jović è forse il nome più famoso: l'ex giocatore di Milan, Fiorentina e Real Madrid cercherà di farsi rimpiangere soprattutto dalle merengues nello scontro diretto alla quarta giornata.

Inoltre, il nazionale ucraino Oleksandr Zubkov spera che la sua conoscenza del suo ex club, lo Shakhtar, possa tornare utile, mentre Domagoj Vida, ex Beşiktaş, potrebbe dare indicazioni molto utili per la gara contro il Galatasaray.