Champions League 2026/27: squadre, date, sorteggi, format, finale

La UEFA Champions League, precedentemente denominata Coppa dei Campioni, tornerà per la sua 72ª stagione nel 2026/27, la 35ª con il nome attuale e la terza con il format della fase campionato.

L'edizione 2026/27 prenderà il via il 7 luglio 2026 e si concluderà sabato 5 giugno 2027 con la finale all'Estadio Metropolitano di Madrid.

Le date possono essere soggette a eventuali modifiche.

Come funzioneranno le qualificazioni alla Champions League 2026/27?

Ventinove squadre si qualificano direttamente per la fase campionato, mentre gli ultimi sette posti vengono decisi dalle qualificazioni che si concludono ad agosto con gli spareggi.

La fase in cui le squadre accedono alle qualificazioni dipende dal ranking dei club della loro federazione. Tutte le sfide si giocano con andata e ritorno.

Quando si terranno i turni di qualificazione e gli spareggi della Champions League 2026/27?

Primo turno di qualificazione: 7/8 e 14/15 luglio 2026

Secondo turno di qualificazione: 21/22 e 28/29 luglio 2026

Terzo turno di qualificazione: 4/5 e 11 agosto 2026

Spareggi: 18/19 e 25/26 agosto 2026

Quando si giocano le partite della fase campionato della Champions League 2026/27?

Giornata 1: 8-10 settembre 2026

Giornata 2: 13/14 ottobre 2026

Giornata 3: 20/21 ottobre 2026

Giornata 4: 3/4 novembre 2026

Giornata 5: 24/25 novembre 2026

Giornata 6: 8/9 dicembre 2026

Giornata 7: 19/20 gennaio 2027

Giornata 8: 27 gennaio 2027

La spiegazione del format della Champions League

Quando si giocheranno le partite della fase a eliminazione diretta della Champions League 2026/27?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16/17 e 23/24 febbraio 2027

Ottavi di finale: 9/10 e 16/17 marzo 2027

Quarti di finale: 6/7 e 13/14 aprile 2027

Semifinali: 27/28 aprile e 4/5 maggio 2027

Finale: 5 giugno 2027

Quando si terranno i sorteggi della Champions League 2026/27?

Primo turno di qualificazione: 16 giugno 2026

Secondo turno di qualificazione: 17 giugno 2026

Terzo turno di qualificazione: 20 luglio 2026Spareggi: 3 agosto 2026

Fase campionato: 27 agosto 2026

Sorteggi fase a eliminazione diretta in data da confermare

Quando e dove si terrà la finale di Champions League nel 2027?

L'Estadio Metropolitano di Madrid sarà il palcoscenico dove sabato 5 giugno 2027 verrà incoronato il vincitore della Champions League 2026/27.

Londra è l'unica città ad aver ospitato più finali della capitale spagnola (quella del 2027 sarà la sesta finale per Madrid) e questa sarà la seconda volta che l'Estadio Metropolitano, stadio di casa dell'Atlético de Madrid dal 2017, ospiterà l'evento. Nel 2019, il Liverpool ha sconfitto il Tottenham per 2-0 in questo stadio, aggiudicandosi il suo sesto titolo.

Cosa si aggiudicano i vincitori della Champions League 2026/27?

Il trofeo della UEFA Champions League, che è alto 73,5 cm e pesa 7,5 kg.

I vincitori dell'edizione 2026/27 si aggiudicano anche un posto nella fase campionato della Champions League 2027/28, qualora non si fossero qualificati tramite il proprio campionato nazionale. Nell'agosto 2027 la vincitrice affronterà i campioni della UEFA Europa League 2026/27 nella Supercoppa UEFA.