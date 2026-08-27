Sorteggio fase campionato Champions League: le avversarie delle 36 squadre
giovedì 27 agosto 2026
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Con il sorteggio di Montecarlo, le 36 squadre hanno scoperto le avversarie della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27.
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Con il sorteggio di giovedì a Montecarlo, le 36 squadre della UEFA Champions League 2026/27 hanno scoperto le otto avversarie che affronteranno nella fase campionato.
Gli avversari di ogni squadra nella fase campionato
In casa
Real Madrid
Roma
Galatasaray
LASK
In trasferta
Man City
B. Dortmund
Shakhtar
Como
In casa
Real Madrid
B. Dortmund
Lille
Sabah
In trasferta
Bayern München
Real Betis
Napoli
Slavia Praha
In casa
Paris
B. Dortmund
Fenerbahçe
Viking
In trasferta
Barcelona
Club Brugge
Galatasaray
Slavia Praha
In casa
Bayern München
Man United
Fenerbahçe
Viking
In trasferta
Liverpool
PSV
Bodø/Glimt
Stuttgart
In casa
Inter
Real Betis
Villarreal
AEK Athens
In trasferta
Arsenal
Aston Villa
Bodø/Glimt
Sabah
In casa
Man City
Aston Villa
Feyenoord
Como
In trasferta
Paris
Sporting CP
Galatasaray
Sabah
In casa
Arsenal
Real Betis
Bodø/Glimt
Slavia Praha
In trasferta
Atleti
Man United
Lille
Viking
In casa
Atleti
B. Dortmund
Lille
LASK
In trasferta
Bayern München
Club Brugge
Napoli
Lens
In casa
Liverpool
Aston Villa
Bodø/Glimt
Lens
In trasferta
Inter
PSV
Napoli
Stuttgart
In casa
Paris
Man United
Leipzig
AEK Athens
In trasferta
Barcelona
Real Betis
Feyenoord
Lens
In casa
Liverpool
Roma
Villarreal
Slavia Praha
In trasferta
Atleti
Aston Villa
Shakhtar
LASK
In casa
Inter
Porto
Leipzig
Como
In trasferta
Barcelona
Real Betis
Galatasaray
Viking
In casa
Barcelona
Aston Villa
Feyenoord
Stuttgart
In trasferta
Paris
Sporting CP
Lille
AEK Athens
In casa
Liverpool
Club Brugge
Shakhtar
Stuttgart
In trasferta
Real Madrid
B. Dortmund
Feyenoord
S. Bratislava
In casa
Liverpool
Porto
Fenerbahçe
S. Bratislava
In trasferta
Real Madrid
Sporting CP
Bodø/Glimt
AEK Athens
In casa
Man City
PSV
Shakhtar
Lens
In trasferta
Real Madrid
Man United
Feyenoord
Como
In casa
Man City
Sporting CP
Bodø/Glimt
Como
In trasferta
Liverpool
Club Brugge
Leipzig
Slavia Praha
In casa
Bayern München
Real Betis
Galatasaray
S. Bratislava
In trasferta
Arsenal
Roma
Bodø/Glimt
Stuttgart
In casa
Atleti
Porto
Villarreal
Lens
In trasferta
Inter
Club Brugge
Fenerbahçe
LASK
In casa
Paris
Sporting CP
Napoli
AEK Athens
In trasferta
Barcelona
Porto
Leipzig
Lens
In casa
Bayern München
Roma
Leipzig
Sabah
In trasferta
Atleti
Sporting CP
Villarreal
Como
In casa
Arsenal
Club Brugge
Bodø/Glimt
Viking
In trasferta
Man City
Porto
Villarreal
Sabah
In casa
Barcelona
Roma
Galatasaray
S. Bratislava
In trasferta
Man City
Aston Villa
Villarreal
Como
In casa
Man City
PSV
Napoli
Slavia Praha
In trasferta
Liverpool
Real Betis
Feyenoord
LASK
In casa
Atleti
Club Brugge
Shakhtar
Stuttgart
In trasferta
Real Madrid
Porto
Leipzig
Viking
In casa
Arsenal
Porto
Feyenoord
Como
In trasferta
Bayern München
B. Dortmund
Lille
S. Bratislava
In casa
Inter
PSV
Leipzig
LASK
In trasferta
Arsenal
Roma
Shakhtar
AEK Athens
In casa
Real Madrid
Sporting CP
Lille
S. Bratislava
In trasferta
Paris
Man United
Fenerbahçe
AEK Athens
In casa
Inter
Real Betis
Shakhtar
Stuttgart
In trasferta
Paris
Roma
Lille
LASK
In casa
Barcelona
B. Dortmund
Napoli
Slavia Praha
In trasferta
Arsenal
Man United
Villarreal
Viking
In casa
Real Madrid
Sporting CP
Fenerbahçe
AEK Athens
In trasferta
Inter
PSV
Leipzig
S. Bratislava
In casa
Arsenal
Aston Villa
Villarreal
Lens
In trasferta
Bayern München
Porto
Fenerbahçe
Sabah
In casa
Barcelona
Man United
Galatasaray
LASK
In trasferta
Man City
Roma
Shakhtar
Lens
In casa
Atleti
Club Brugge
Lille
Viking
In trasferta
Inter
PSV
Galatasaray
S. Bratislava
In casa
Bayern München
PSV
Feyenoord
Sabah
In trasferta
Atleti
Aston Villa
Napoli
Stuttgart
In casa
Paris
Man United
Napoli
Sabah
In trasferta
Liverpool
B. Dortmund
Fenerbahçe
Slavia Praha
Le date della fase campionato di Champions League
Giornata 1: 8–10 settembre 2026
Giornata 2: 13/14 ottobre 2026
Giornata 3: 20/21 ottobre 2026
Giornata 4: 3/4 novembre 2026
Giornata 5: 24/25 novembre 2026
Giornata 6: 8/9 dicembre 2026
Giornata 7: 19/20 gennaio 2027
Giornata 8: 27 gennaio 2027
Come si è svolto il sorteggio?
Per determinare le otto avversarie diverse, le squadre sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking per club rilevato all'inizio della stagione (con l'unica eccezione dei vincitori della Champions League, testa di serie della prima fascia). A ciascuna squadra sono stati poi assegnati due avversari da ciascuna fascia, uno dei quali da affrontare in casa e uno in trasferta.
Nella fase campionato, le squadre non possono affrontare avversari della stessa federazione e possono essere sorteggiate contro un massimo di due squadre dello stesso Paese.
Quando si gioca la finale di Champions League del 2027?
La finale della UEFA Champions League 2026/27 si disputerà all’Estadio Metropolitano di Madrid, in Spagna, sabato 5 giugno 2027.
I sorteggi sono provvisori e soggetti all’esito delle indagini e/o dei procedimenti giudiziari in corso, nonché alla conferma definitiva da parte della UEFA.