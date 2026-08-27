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Sorteggio fase campionato Champions League: le avversarie delle 36 squadre

giovedì 27 agosto 2026

Con il sorteggio di Montecarlo, le 36 squadre hanno scoperto le avversarie della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27.

Il tabellone della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27
Il tabellone della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 AFP via Getty Images

Con il sorteggio di giovedì a Montecarlo, le 36 squadre della ﻿UEFA Champions League 2026/27 hanno scoperto le otto avversarie che affronteranno nella fase campionato.

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Gli avversari di ogni squadra nella fase campionato

AEK Athens

In casa
Real Madrid
Roma
Galatasaray
LASK

In trasferta
Man City
B. Dortmund
Shakhtar
Como

Arsenal

In casa
Real Madrid
B. Dortmund
Lille
Sabah

In trasferta
Bayern München
Real Betis
Napoli
Slavia Praha

Aston Villa

In casa
Paris
B. Dortmund
Fenerbahçe
Viking

In trasferta
Barcelona
Club Brugge
Galatasaray
Slavia Praha

Atleti

In casa
Bayern München
Man United
Fenerbahçe
Viking

In trasferta
Liverpool
PSV
Bodø/Glimt
Stuttgart

B. Dortmund

In casa
Inter
Real Betis
Villarreal
AEK Athens

In trasferta
Arsenal
Aston Villa
Bodø/Glimt
Sabah

Barcelona

In casa
Man City
Aston Villa
Feyenoord
Como

In trasferta
Paris
Sporting CP
Galatasaray
Sabah

Bayern München

In casa
Arsenal
Real Betis
Bodø/Glimt
Slavia Praha

In trasferta
Atleti
Man United
Lille
Viking

Bodø/Glimt

In casa
Atleti
B. Dortmund
Lille
LASK

In trasferta
Bayern München
Club Brugge
Napoli
Lens

Club Brugge

In casa
Liverpool
Aston Villa
Bodø/Glimt
Lens

In trasferta
Inter
PSV
Napoli
Stuttgart

Como

In casa
Paris
Man United
Leipzig
AEK Athens

In trasferta
Barcelona
Real Betis
Feyenoord
Lens

Fenerbahçe 

In casa
Liverpool
Roma
Villarreal
Slavia Praha

In trasferta
Atleti
Aston Villa
Shakhtar
LASK

Feyenoord

In casa
Inter
Porto
Leipzig
Como

In trasferta
Barcelona
Real Betis
Galatasaray
Viking

Galatasaray

In casa
Barcelona
Aston Villa
Feyenoord
Stuttgart

In trasferta
Paris
Sporting CP
Lille
AEK Athens

Inter

In casa
Liverpool
Club Brugge
Shakhtar
Stuttgart

In trasferta
Real Madrid
B. Dortmund
Feyenoord
S. Bratislava

LASK

In casa
Liverpool
Porto
Fenerbahçe
S. Bratislava

In trasferta
Real Madrid
Sporting CP
Bodø/Glimt
AEK Athens

Leipzig

In casa
Man City
PSV
Shakhtar
Lens

In trasferta
Real Madrid
Man United
Feyenoord
Como

Lens

In casa
Man City
Sporting CP
Bodø/Glimt
Como

In trasferta
Liverpool
Club Brugge
Leipzig
Slavia Praha

Lille

In casa
Bayern München
Real Betis
Galatasaray
S. Bratislava

In trasferta
Arsenal
Roma
Bodø/Glimt
Stuttgart

Liverpool

In casa
Atleti
Porto
Villarreal
Lens

In trasferta
Inter
Club Brugge
Fenerbahçe
LASK

Man City

In casa
Paris
Sporting CP
Napoli
AEK Athens

In trasferta
Barcelona
Porto
Leipzig
Lens

Man United

In casa
Bayern München
Roma
Leipzig
Sabah

In trasferta
Atleti
Sporting CP
Villarreal
Como

Napoli

In casa
Arsenal
Club Brugge
Bodø/Glimt
Viking

In trasferta
Man City
Porto
Villarreal
Sabah

Paris

In casa
Barcelona
Roma
Galatasaray
S. Bratislava

In trasferta
Man City
Aston Villa
Villarreal
Como

Porto

In casa
Man City
PSV
Napoli
Slavia Praha

In trasferta
Liverpool
Real Betis
Feyenoord
LASK

PSV

In casa
Atleti
Club Brugge
Shakhtar
Stuttgart

In trasferta
Real Madrid
Porto
Leipzig
Viking

Real Betis

In casa
Arsenal
Porto
Feyenoord
Como

In trasferta
Bayern München
B. Dortmund
Lille
S. Bratislava

Real Madrid

In casa
Inter
PSV
Leipzig
LASK

In trasferta
Arsenal
Roma
Shakhtar
AEK Athens

Roma

In casa
Real Madrid
Sporting CP
Lille
S. Bratislava

In trasferta
Paris
Man United
Fenerbahçe
AEK Athens

S. Bratislava

In casa
Inter
Real Betis
Shakhtar
Stuttgart

In trasferta
Paris
Roma
Lille
LASK

Sabah

In casa
Barcelona
B. Dortmund
Napoli
Slavia Praha

In trasferta
Arsenal
Man United
Villarreal
Viking

Shakhtar

In casa
Real Madrid
Sporting CP
Fenerbahçe
AEK Athens

In trasferta
Inter
PSV
Leipzig
S. Bratislava

Slavia Praha

In casa
Arsenal
Aston Villa
Villarreal
Lens

In trasferta
Bayern München
Porto
Fenerbahçe
Sabah

Sporting CP

In casa
Barcelona
Man United
Galatasaray
LASK

In trasferta
Man City
Roma
Shakhtar
Lens

Stuttgart

In casa
Atleti
Club Brugge
Lille
Viking

In trasferta
Inter
PSV
Galatasaray
S. Bratislava

Viking

In casa
Bayern München
PSV
Feyenoord
Sabah

In trasferta
Atleti
Aston Villa
Napoli
Stuttgart

Villarreal

In casa
Paris
Man United
Napoli
Sabah

In trasferta
Liverpool
B. Dortmund
Fenerbahçe
Slavia Praha

Le date dell'edizione 2026/27

Le date della fase campionato di Champions League

Giornata 1: 8–10 settembre 2026
Giornata 2: 13/14 ottobre 2026
Giornata 3: 20/21 ottobre 2026
Giornata 4: 3/4 novembre 2026
Giornata 5: 24/25 novembre 2026
Giornata 6: 8/9 dicembre 2026
Giornata 7: 19/20 gennaio 2027
Giornata 8: 27 gennaio 2027

Come si è svolto il sorteggio?

Per determinare le otto avversarie diverse, le squadre sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking per club rilevato all'inizio della stagione (con l'unica eccezione dei vincitori della Champions League, testa di serie della prima fascia). A ciascuna squadra sono stati poi assegnati due avversari da ciascuna fascia, uno dei quali da affrontare in casa e uno in trasferta.

Nella fase campionato, le squadre non possono affrontare avversari della stessa federazione e possono essere sorteggiate contro un massimo di due squadre dello stesso Paese.

Quando si gioca la finale di Champions League del 2027?

UEFA via Getty Images

La finale della UEFA Champions League 2026/27 si disputerà all’Estadio Metropolitano di Madrid, in Spagna, sabato 5 giugno 2027.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all’esito delle indagini e/o dei procedimenti giudiziari in corso, nonché alla conferma definitiva da parte della UEFA.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 27 agosto 2026

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