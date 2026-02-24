Champions League: Bodø/Glimt, Atleti, Leverkusen e Newcastle agli ottavi

Il Bodø/Glimt vince anche a Milano e guadagna per la prima volta un posto agli ottavi di finale di UEFA Champions League insieme ad Atlético Madrid, Leverkusen e Newcastle.

UEFA.com riepiloga le partite di martedì.

Alexander Sørloth firma una splendida tripletta e porta l'Atleti agli ottavi di finale, dove affronterà Tottenham o Liverpool. Una gara inizialmente equilibrata si sblocca al 23', quando Sørloth si fionda sul lancio lungo di Jan Oblak, tiene a bada Brandon Mechele e insacca.

Il Club Brugge risponde 13 minuti più tardi con un colpo di testa dalla corta distanza di Joel Ordoñez dopo un tocco di Mechele su corner di Christos Tzolis. Gli ospiti sfiorano anche il 2-1 poco dopo, con Jan Oblak che neutralizza Hugo Vetlesen, ma subiscono il gol di Johnny Cardoso a inizio ripresa. Sørloth chiude il discorso qualificazione finalizzando un contropiede al 76' e indirizzando in rete un cross di Matteo Ruggeri all'87'.

Player of the Match: Alexander Sørloth (Atleti)

Il Leverkusen suggella la qualificazione mantenendo la porta inviolata per la quinta volta nelle ultime sette partite di Champions League. L'Olympiacos si rende costantemente pericoloso nel primo tempo per cercare la rimonta, ma a sfiorare il gol è il Leverkusen con l'unico tentativo in porta prima dell'intervallo: il tiro di Jonas Hofmann viene però respinto da Kostas Tzolakis.

Nella ripresa, Janis Blaswich interviene su una conclusione di Gelson Martins e il subentrato Ernest Poku colpisce la traversa per i padroni di casa, che passano un turno a eliminazione diretta dopo sei tentativi. Ad attenderli agli ottavi ci sarà l'Arsenal o il Bayern Monaco.

Player of the Match: Alejandro Grimaldo (Leverkusen)

Chi è agli ottavi di finale? Prime otto classificate fase campionato: Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP, Tottenham Vincitrici spareggi per la fase a eliminazione diretta: Atleti, Bodø/Glimt, Leverkusen, Newcastle, 4 da conf. Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale, delle semifinali e della finale si terrà venerdì 27 febbraio.

L'ex milanista Jens Petter Hauge va ancora una volta a segno e permette alla squadra norvegese di andare agli ottavi con un altro risultato sorprendente contro i tre volte campioni d'Europa.

Gli ospiti devono resistere al forcing incessante dei nerazzurri per quasi un'ora ma poi si portano avanti con un gol da sotto porta di Hauge e una bella azione finalizzata da Håkon Evjen. I padroni di casa aumentano l'intensità nel finale: Manuel Akanji devia sul palo un passaggio di Federico Dimarco e Alessandro Bastoni accorcia le distanze di testa, ma la squadra di Kjetil Knutsen finisce per portare a casa una vittoria memorabile.

Player of the Match: Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)

Il Newcastle si aggiudica una delle sfide con il risultato complessivo più alto nella storia della Champions League e vola agli ottavi, dove affronterà Chelsea o Barcellona. Già in vantaggio per 6-1 dopo la gara di andata, la formazione inglese dilaga grazie ai gol di Sandro Tonali e Joelinton nei primi sei minuti.

Il secondo tempo inizia con i gol di Camilo Duran e Sven Botman a distanza di 100 secondi, poi Elvin Jafarguliyev insacca in ribattuta dopo un calcio di rigore di Marko Janković parato da Aaron Ramsdale. Entrambe le squadre continuano a spingere, ma la partita si esaurisce dopo ben 12 gol tra andata e ritorno.

Player of the Match: Sandro Tonali (Newcastle)