Classifica marcatori in Champions League: Kylian Mbappé in vetta

Kylian Mbappé si appresta a chiudere da capocannoniere la UEFA Champions League 2025/26 con 15 gol in 11 partite.

Classifica marcatori Champions League 2025/26 15 Kylian Mbappé (Real Madrid) 14 Harry Kane (Bayern München) 10 Julián Alvarez (Atleti)

10 Anthony Gordon (Newcastle)

10 Khvicha Kvaratskhelia (Paris)

L'attaccante del Real Madrid, Mbappé, ha segnato 13 gol in sette partite della fase campionato stabilendo un nuovo record della competizione per questa fase. Tra questi, le doppiette al Marseille, Monaco e Benfica, una tripletta al Kairat Almaty e un poker nel 4-3 in casa dell'Olympiacos. I primi tre gol della vittoria in Grecia sono stati segnati nell'arco di appena sette minuti: la seconda tripletta più veloce nella storia della Champions League.

Il ventisettenne ha saltato due partite della fase a eliminazione diretta a causa di un infortunio al ginocchio, ma è comunque riuscito ad aggiungere altre due reti al suo bottino: una in ciascuna delle due partite dei quarti di finale, quando il Real Madrid è stato eliminato dal Bayern München, per un totale finale di 15 gol. Solo Cristiano Ronaldo ha segnato più gol in una singola edizione di Champions League, stabilendo il record con 17 marcature nel 2013/14 e sfiorando il record con 16 nel 2015/16.

Harry Kane, che nel 2023/24 ha condiviso il titolo di miglior marcatore con Mbappé, ha chiuso a un gol di distacco. Il 32enne ha messo a segno 14 gol compreso quello nel ritorno della semifinale tra Bayern München e Paris, e ha segnato per sette partite consecutive. Con questi gol, è anche diventato il primo inglese a raggiungere i 50 gol nella competizione.

L'eliminazione del Bayern significa che Khvicha Kvaratskhelia, autore di dieci reti, è l'unico rivale ancora in corsa di Mbappé. Il capocannoniere dell'Arsenal, l'altra finalista, è Gabriel Martinelli con sei reti.

I migliori marcatori di sempre in Champions League

Classifica assist Champions League 2025/26

Michael Olise e Vinícius Júnior sono a pari merito nella classifica dei migliori assistman.

8 Michael Olise (Bayern München)

8 Vinícius Júnior (Real Madrid)

6 Achraf Hakimi (Paris)

6 Khvicha Kvaratskhelia (Paris)

5 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)

5 Antoine Griezmann (Atleti)

5 Leandro Trossard (Arsenal)

Classifica assist completa

Triplette nella Champions League 2025/26

Ci sono state otto triplette finora nell'edizione 2025/26 di Champions League, di cui due di Kylian Mbappé. Sono quattro in meno rispetto al totale di 12 della scorsa stagione, ma in questa stagione si sono già registrati più triplette nella fase a eliminazione diretta rispetto alla scorsa (rispettivamente tre e due).

Kylian Mbappé (Kairat Almaty - Real Madrid 0-5, 30/09/2025)

Fermín López (Barcelona - Olympiacos 6-1, 21/10/2025)

Victor Osimhen (Ajax - Galatasaray 0-3, 05/11/2025)

Kylian Mbappé (Olympiacos - Real Madrid 3-4, 26/11/2025)

Vitinha (Paris - Tottenham 5-3, 26/11/2025)

Anthony Gordon (Qarabağ - Newcastle 1-6, 18/02/2026)

Alexander Sørloth (Atleti - Club Brugge 4-1, 24/02/2026)

Federico Valverde (Real Madrid - Man City 3-0, 11/03/2026)

Migliori marcatori in Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ed Erling Haaland figurano tra i grandi nomi che hanno concluso più di una stagione di Champions League come migliori marcatori della competizione.Ronaldo ci è riuscito in ben sette stagioni, mentre Messi lo ha fatto in sei diverse occasioni. Ruud van Nistelrooy è stato capocannoniere per tre volte, mentre tra i giocatori attualmente in attività in Champions League, Haaland è in testa con due stagioni da miglior marcatore.

2024/25: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24: Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23: Erling Haaland (Man City) 12

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético de Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

Le statistiche di tutti i tempi della Champions League