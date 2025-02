Le sfide a eliminazione diretta di Champions League con più gol: Liverpool-Roma 7-6, Bayern-Sporting CP 12-1

Quali sfide a eliminazione diretta di UEFA Champions League si sono concluse con più gol? Sedici doppi confronti nel corso degli anni hanno raggiunto la quota di 11 o più gol, ma solo due l'hanno superata.

Nel 2018, Liverpool e Roma ne hanno segnati 13 in due semifinali ricche di colpi di scena, culminate con il trionfo dei Reds. Quel totale ha eguagliato il record per un doppio confronto ad eliminazione diretta di Champions League stabilito nove anni prima da Bayern e Sporting CP, anche se in quel caso si trattò di una sfida decisamente più a senso unico.

Maggior numero di gol in un doppio confronto ad eliminazione diretta di Champions League

13 Liverpool - Roma 7-6, 2017/18, semifinali

13 Bayern Monaco - Sporting CP 12-1, 2008/09, ottavi di finale

Highlights semifinale di andata: Liverpool - Roma 5-2

12 Lione - Werder Brema 10-2, 2004/05, ottavi di finale

12 Chelsea - Liverpool 7-5, 2008/09, quarti di finale

12 Barcellona - Bayer Leverkusen 10, 2011/12, ottavi di finale

12 Monaco - Manchester City 6-6 (Monaco qualificato per i gol in trasferta), 2016/17, ottavi di finale

12 Arsenal - Bayern München 2-10, 2016/17, ottavi di finale

12 Manchester City - Schalke 10-2, 2018/19, ottavi di finale

12 Atalanta - Valencia 8-4, 2019/20, ottavi di finale

11 Real Madrid - Manchester United 6-5, 2002/03, quarti di finale

11 Chelsea - Bayern Monaco 6-5, 2004/05, quarti di finale

11 Manchester United - Roma 8-3, 2006/07, quarti di finale 11 Real Madrid - Schalke 9-2, 2013/14, ottavi di finale

11 Bayern Monaco - Porto 7-4, 2014/15, quarti di finale

11 Barcelona - Paris Saint-Germain 6-5, 2016/17, ottavi di finale

11 Manchester City - Real Madrid 5-6, 2021/22, semifinali

Il momento magico di Ronaldo contro il Manchester United

Maggior numero di gol tra andata e ritorno agli ottavi di finale di Champions League

13 Bayern Monaco - Sporting CP 12-1, 2008/09

Franck Ribéry e Luca Toni hanno entrambi segnato una doppietta nel 5-0 del Bayern nella vittoria dell'andata in Portogallo, ma al ritorno a Monaco la formazione bavarese ha fatto addirittura meglio andando in gol con sei calciatori diversi vincendo 7-1 in casa.

Maggior numero di gol tra andata e ritorno nei quarti di finale di Champions League

12 Chelsea - Liverpool 7-5, 2008/09

Nemmeno un mese dopo la travolgente vittoria del Bayern sullo Sporting CP, Chelsea e Liverpool danno vita a un quarto di finale ricco di gol e spettacolo che si ferma a una rete dal record. Branislav Ivanović è il marcatore a sorpresa della sfida con due gol nel 3-1 dei Blues nella vittoria dell'andata in trasferta, ma a Stamford Bridge la partita regala ancora più gol ed emozioni con le squadre che pareggiano 4-4 con tre gol negli ultimi dieci minuti.

Maggior numero di gol tra andata e ritorno nelle semifinali di Champions League

13 Liverpool - Roma 7-6, 2017/18

A un certo punto dell'andata della semifinale 2017/18 contro la Roma, il Liverpool era sopra per 5-0 ma i Giallorossi sul finale hanno riaperto il discorso qualificazione segnando due gol. Nel ritorno i Reds sembravano avere ipotecato la qualificazione andando sul 7-3 complessivo dopo 25 minuti, ma la Roma a sorpresa è tornata nuovamente in partita segnando tre gol che l'hanno portata a una sola rete dai supplementari.