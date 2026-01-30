Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: Bodø/Glimt - Inter, Galatasaray - Juventus, Borussia Dortmund - Atalanta

Le otto sfide degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della ﻿UEFA Champions League 2025/26 sono state definite dal sorteggio di venerdì.

Il sorteggio minuto per minuto

Quali sono gli accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League?

Benfica - Real Madrid

Bodø/Glimt - Inter

Monaco - Paris﻿

Qarabağ - Newcastle﻿

﻿Galatasaray - Juventus﻿

Club Brugge - Atlético de Madrid﻿﻿

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiacos - Leverkusen﻿



Le partite di andata e ritorno si giocheranno il 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Chi è già qualificato agli ottavi? Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP, Tottenham

Quando si giocano le partite della fase a eliminazione diretta di Champions League?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Procedura sorteggio

Le partite degli spareggi per la fase a eliminazione diretta sono stati determinati da un sorteggio condotto secondo i seguenti principi:

a. Le squadre sono state accoppiate in base al loro piazzamento alla fine della fase campionato, formando quattro coppie teste di serie (squadre nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14, e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

b. Le squadre di ciascuna coppia testa di serie sono state sorteggiate nel tabellone della fase a eliminazione diretta, contro le squadre di ciascuna coppia non testa di serie: le squadre 9 o 10 contro le squadre 23 o 24, le squadre 11 o 12 contro le squadre 21 o 22, le squadre 13 o 14 contro le squadre 19 o 20 e le squadre 15 o 16 contro le squadre 17 o 18.