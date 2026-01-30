Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: Bodø/Glimt - Inter, Galatasaray - Juventus, Borussia Dortmund - Atalanta
venerdì 30 gennaio 2026
Le 16 squadre hanno scoperto i propri avversari degli spareggi della fase a eliminazione diretta dopo il sorteggio.
Le otto sfide degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 sono state definite dal sorteggio di venerdì.
Quali sono gli accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League?
Benfica - Real Madrid
Bodø/Glimt - Inter
Monaco - Paris
Qarabağ - Newcastle
Galatasaray - Juventus
Club Brugge - Atlético de Madrid
Borussia Dortmund - Atalanta
Olympiacos - Leverkusen
Le partite di andata e ritorno si giocheranno il 17/18 e 24/25 febbraio 2026
Chi è già qualificato agli ottavi?
Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP, Tottenham
Quando si giocano le partite della fase a eliminazione diretta di Champions League?
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
Procedura sorteggio
Le partite degli spareggi per la fase a eliminazione diretta sono stati determinati da un sorteggio condotto secondo i seguenti principi:
a. Le squadre sono state accoppiate in base al loro piazzamento alla fine della fase campionato, formando quattro coppie teste di serie (squadre nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14, e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).
b. Le squadre di ciascuna coppia testa di serie sono state sorteggiate nel tabellone della fase a eliminazione diretta, contro le squadre di ciascuna coppia non testa di serie: le squadre 9 o 10 contro le squadre 23 o 24, le squadre 11 o 12 contro le squadre 21 o 22, le squadre 13 o 14 contro le squadre 19 o 20 e le squadre 15 o 16 contro le squadre 17 o 18.
Dove si terrà la finale della Champions League 2026?
La finale della UEFA Champions League 2025/26 si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest, sabato 30 maggio 2026.