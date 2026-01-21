Le gare di mercoledì: vince la Juve, crolla l'Atalanta

La Juventus aspetta il secondo tempo per battere il Benfica, mentre l'Atalanta apre le marcature ma poi subisce tre reti dell'Athletic. Nelle zone alte della classifica vincono Liverpool, Bayern München e Barcelona.

UEFA.com riepiloga le partite di chiusura della settima giornata di UEFA Champions League.

Il Barça rimonta e batte uno Slavia caparbio, mentre Robert Lewandowski segna il suo 114esimo gol nelle competizioni UEFA. I padroni di casa passano in vantaggio con Vasil Kušej sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la doppietta di Fermín López riporta avanti il Barcellona. Su un altro calcio d'angolo, Lewandowski infila la palla nella propria porta, chiudendo il primo tempo sul 2-2.

Gli ospiti si portano sul 3-2 nel secondo tempo con un tiro dalla distanza del subentrato Dani Olmo, poi Lewandowski suggella la vittoria da sotto porta su assist di Marcus Rashford.

Player of the Match: Fermín López (Barcelona)

Jeremie Frimpong ha propiziato il secondo gol del Liverpool Getty Images

Il Liverpool vince facilmente e aumenta le sue possibilità di conquistare un posto tra le prime otto. Dopo un gol annullato a Hugo Ekitiké, Dominik Szoboszlai apre le marcature facendo sfilare un calcio di punizione sotto la barriera.

Nella ripresa, Ekitiké colpisce la traversa con una potente conclusione, ma la sua squadra raddoppia grazie a un autogol di Gerónimo Rulli e Cody Gakpo fissa il risultato in pieno recupero.

Player of the Match: Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Anche il Newcastle spera di piazzarsi tra le prime otto dopo una comoda vittoria a St James' Park. Yoane Wissa sblocca il risultato all'8' su assist di Joelinton, mentre al 30' approfitta di un retropassaggio poco preciso e serve Anthony Gordon, che insacca a porta vuota.

Al 65', Harvey Barnes supera la difesa e firma la rete del 3-0, suggellando la terza vittoria casalinga consecutiva del Newcastle senza subire gol.

Player of the Match: Yoane Wissa (Newcastle)

Il gol di Bahlul Mustafazade ha segnato il gol decisivo nel recupero Getty Images

Bahlul Mustafazade segna uno splendido gol all'ultima azione di un incontro spettacolare e regala la vittoria al Qarabağ. I padroni di casa passano in vantaggio al 4' con un colpo di testa di Camilo Duran dalla corta distanza dopo un tiro respinto di Leandro Andrade, ma l'Eintracht torna subito in parità grazie a Can Uzun.

I ritmi di gioco calano fino al 78', quando Fares Chaibi trasforma un rigore e riaccende la gara. Il Qarabağ risponde 2' più tardi con Duran, che devia in rete su cross basso di Elvin Jafarguliyev, poi chiude la partita con il gol del centrale Mustafazade su assist di Matheus Silva.

Player of the Match: Camilo Duran (Qarabağ)

Il Bayern diventa il secondo club nella storia a raggiungere le 250 vittorie in Champions League grazie a una doppietta di Harry Kane nel secondo tempo. Dopo una prima frazione di gioco senza particolari scossoni, la formazione bavarese esplode nella ripresa con due gol di Kane in tre minuti: il primo arriva di testa su calcio d'angolo, il secondo su rigore.

La squadra di casa rimane in 10 uomini a 30' dalla fine per l'espulsione di Minjae Kim, ma riesce a difendere il vantaggio e può anche incrementarlo; Kane, però, sbaglia un rigore all'81'.

Player of the Match: Harry Kane (Bayern München)

Le squadre della fase campionato

Due gol ben orchestrati in nove minuti della ripresa regalano ai bianconeri la terza vittoria consecutiva nella fase campionato.

Khephren Thuram sblocca il risultato poco dopo l'intervallo con una conclusione perentoria dopo aver riconquistato la palla al limite dell'area. Poi, Weston McKennie scambia con Jonathan David e raddoppia con un tiro angolato.

Gli ospiti reagiscono ma colpiscono un palo con un colpo di testa di Fredrik Aursnes e hanno la possibilità di riaprire la gara su rigore nel finale, ma lo sfortunato Vangelis Pavlidis perde l'equilibrio sul dischetto e manda la palla abbondantemente a lato.

Player of the Match: Khephren Thuram (Juventus)

L'Athletic Club mette in scena una sorprendente rimonta in 16 minuti nel secondo tempo, mantenendo vive le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

L'Atalanta domina il primo tempo e si porta in vantaggio grazie a un colpo di testa di Gianluca Scamacca, ma la variazioni tattiche e le sostituzioni cambiano l'esito della partita. Gorka Guruzeta pareggia al 58' per gli ospiti, che rimontano con Nico Serrano e Robert Navarro nel giro di quattro minuti. Nel finale segna Nikola Krstović, ma il suo gol vale solo la bandiera.

Player of the Match: Robert Navarro (Athletic Club)

I giocatori dell'Atletico Madrid applaudono i tifosi dopo il pareggio a Istanbul AFP via Getty Images

I padroni di casa conquistano un punto grazie a un autogol di Marcos Llorente al 20'. L'Atleti parte determinato e trova subito il gol con un colpo di testa di Giuliano Simeone su un invitante cross di Matteo Ruggeri. L'undici di Okan Buruk risponde e pareggia dopo un pressing prolungato, con lo sfortunato Llorente che devia in rete un passaggio rasoterra di Roland Sallai.

Entrambe le squadre sfiorano il gol della vittoria nel finale, quando la splendida punizione di Antoine Griezmann impegna Uğurcan Çakır e Jan Oblak viene messo alla prova da un tiro di Gabriel Sara nel recupero.

Player of the Match: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Il colpo di testa di Moises Caicedo nel secondo tempo regala al Chelsea la una vittoria di misura contro un Pafos comunque vivace. Il portiere ospite Jay Gorter effettua diverse parate importanti, neutralizzando più volte Caicedo, Jorrel Hato ed Estêvão, mentre il Pafos colpisce il palo con Jajá.

La svolta arriva a 12' dalla fine, quando Caicedo insacca di testa dalla corta distanza dopo un calcio d'angolo di Pedro Neto deviato sulla sua traiettoria.

Player of the Match: Moises Caicedo (Chelsea)

