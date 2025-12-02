Ottavi di finale e spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: chi si è qualificato?

L'Arsenal è diventato il primo club ad assicurarsi un posto agli ottavi di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di ﻿UEFA Champions League 2025/26 grazie al 3-1 sul Bayern alla quinta giornata.

Le prime otto squadre nella classifica della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accederanno agli ottavi di finale.

UEFA Champions League 2025/26 Matematicamente agli ottavi di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Arsenal

Fase a eliminazione diretta di Champions League Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le partite della fase campionato e alla convalida ufficiale da parte della UEFA. Le conferme di qualificazione/eliminazione si basano sulle classifiche provvisorie e sono solo orientative fino al termine della fase campionato e alla convalida della classifica finale da parte della UEFA.