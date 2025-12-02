Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Ottavi di finale e spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: chi si è qualificato?

martedì 2 dicembre 2025

La UEFA Champions League 2025/26 mette in palio 24 posti alla fase a eliminazione diretta: ecco la situazione aggiornata.

L'Arsenal festeggia la vittoria contro il Bayern alla quinta giornata PA Images via Getty Images

L'Arsenal è diventato il primo club ad assicurarsi un posto agli ottavi di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di ﻿UEFA Champions League 2025/26 grazie al 3-1 sul Bayern alla quinta giornata.

Le prime otto squadre nella classifica della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accederanno agli ottavi di finale.

UEFA Champions League 2025/26

Matematicamente agli ottavi di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta
Arsenal

Fase a eliminazione diretta di Champions League

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le partite della fase campionato e alla convalida ufficiale da parte della UEFA. Le conferme di qualificazione/eliminazione si basano sulle classifiche provvisorie e sono solo orientative fino al termine della fase campionato e alla convalida della classifica finale da parte della UEFA.

