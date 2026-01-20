Riepilogo Champions League: un punto per il Napoli, l'Inter si arrende all'Arsenal

Una doppietta di Gabriel Jesus affonda l'Inter e permette all'Arsenal di rimanere a punteggio pieno, mentre il Napoli non batte un Copenhagen ridotto in 10 uomini. Oltre alla vittoria schiacciante del Real Madrid contro il Monaco, sono da segnalare le sconfitte di Paris e Manchester City.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del martedì della settima giornata di UEFA Champions League.

Classifica della fase campionato

Highlights: Bodø/Glimt - Man City 3-1

Il Bodø/Glimt centra la prima vittoria nella fase campionato grazie a una prestazione che rimarrà negli annali del club. Rayan Cherki costringe subito il portiere di casa all'intervento, ma a metà del primo tempo Kasper Høgh sfrutta al meglio due assist di Ole Didrik Blomberg.

I padroni di casa firmano il terzo gol a inizio ripresa con un tiro all'incrocio di Jens Petter Hauge. Il City accorcia con un rasoterra di Cherki al quarto d'ora della ripresa, ma perde il capitano Rodri per espulsione e assiste ancora a una traversa colpita da Hauge.

Player of the Match: Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)

Highlights: Kairat Almaty - Club Brugge 1-4

Il Club Brugge torna a vincere dopo il successo alla prima giornata. Dopo un palo colpito da Mamadou Diakhon, gli ospiti si portano in vantaggio al 32' con una potente conclusione di Aleksandar Stanković.

Hans Vanaken raddoppia 6' più tardi, mentre Diakhon propizia il gol di Romeo Vermant in tap-in al 74' e Brandon Mechele incorna in rete su servizio di Vanaken a 5' dal termine. Nel recupero, il Kairat segna il suo primo gol in casa con un tiro dalla distanza di Adilet Sadybekov.

Player of the Match: Mamadou Diakhon (Club Brugge)

Jordan Larsson segna dalla corta distanza e regala punto a un Copenaghen ridotto in 10 uomini. Il Napoli capitalizza il suo forcing poco prima dell'intervallo, quando Scott McTominay segna di testa su calcio d'angolo di Eljif Elmas subito dopo l'espulsione del capitano Thomas Delaney.

I padroni di casa cambiano passo nel secondo tempo e hanno la possibilità di pareggiare su rigore con Larsson, che prima si fa parare il tiro da Vanja Milinković-Savić ma poi ribatte in rete. Nel finale, i partenopei sfiorano il secondo gol con un colpo di testa di Mathías Olivera deviato in angolo dal portiere e un tiro di Lorenzo Lucca che finisce di poco alto sopra la traversa.

Player of the Match: Gabriel Pereira (Copenhagen)

L'Arsenal rimane a punteggio pieno e si conferma la squadra da battere in Champions League. Gabriel Jesus segna due gol nel primo tempo, con Petar Sučić che firma il momentaneo pareggio, mentre David Raya effettua una doppia parata su Federico Dimarco prima dell'intervallo.

Il subentrato Viktor Gyökeres insacca a 6' dalla fine di un secondo tempo molto aperto e suggella la vittoria dei Gunners, mentre i nerazzurri subiscono la terza sconfitta consecutiva nella fase campionato.

Player of the Match: Gabriel Jesus (Arsenal)

Le squadre della fase campionato

L'Olympiacos ottiene la sua prima vittoria in 14 partite contro una squadra tedesca. I padroni di casa aprono le marcature dopo due minuti con Costinha e raddoppiano in contropiede con Mehdi Taremi poco prima dell'intervallo.

Il Leverkusen prova a tornare in partita e crea anche diverse occasioni, ma Kostas Tzolakis si fa sempre trovare pronto.

Player of the Match: Kostas Tzolakis (Olympiacos)

Il Real Madrid attacca a briglie sciolte e si riscatta dopo la sconfitta di dicembre contro il Manchester City. A portare in vantaggio i 15 volte campioni d'Europa nel primo tempo è una doppietta di Kylian Mbappé contro la sua ex squadra.

Nella ripresa, le merengues dilagano con Franco Mastantuono, un autogol di Thilo Kehrer e un tiro all'incrocio di Vinícius Júnior. Il Monaco segna il gol della bandiera con Jordan Teze, ma Jude Bellingham arrotonda il punteggio nel finale.

Player of the Match: Vinícius Júnior (Real Madrid)

Una doppietta di Luis Suárez ispira la clamorosa vittoria dello Sporting sui detentori della Champions League.

Il Paris domina per gran parte dell'incontro e vede annullarsi due gol, ma al 74' subisce la prima rete di Suárez. Khvicha Kvaratskhelia entra dalla panchina e pareggia con il suo tipico gol sul secondo palo, ma al 1' di recupero Suárez segna di testa su respinta del portiere e porta la squadra lusitana al sesto posto.

Player of the Match: Luis Suárez (Sporting CP)

Il Tottenham consolida le sue possibilità di passare tra le prime otto con una convincente vittoria sul Dortmund. La formazione londinese parte forte e passa in vantaggio con Cristian Romero su un cross basso di Wilson Odobert. Poco dopo l'espulsione di Daniel Svensson, gli Spurs raddoppiano con Dominic Solanke, al rientro da un infortunio.

Nel secondo tempo, la squadra di casa difende con sicurezza il vantaggio e ha anche la possibilità di allungare il passo, ma sbaglia diverse occasioni con Xavi Simons.

Player of the Match: Pedro Porro (Tottenham)

L'Ajax passa nel finale contro il Villarreal, ancora a secco di vittorie, grazie al gol decisivo di Oliver Edvardsen. Dopo un primo tempo senza reti, il Villarreal sblocca il risultato con Tani Oluwaseyi, che supera di potenza Vitězslav Jaroš, ma gli ospiti rispondono con un calcio di punizione di Oscar Gloukh 12' dopo.

Con il punteggio in parità fino agli ultimi minuti, il subentrato Edvardsen intercetta un cross basso e insacca, regalando tre punti preziosi ai lancieri.

Player of the Match: Oscar Gloukh (Ajax)