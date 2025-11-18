Quinta giornata Champions League: spunti, curiosità e statistiche di ogni partita
martedì 18 novembre 2025
Intro articolo
Facciamo una panoramica di ogni partita della quinta giornata di UEFA Champions League, snocciolando numeri, curiosità e statistiche.
Contenuti top media
Corpo articolo
Nella quinta giornata della fase campionato ci sarà lo scontro diretto per la prima posizione tra Bayern München ed Arsenal, con entrambe le squadre a punteggio pieno. Nelle altre partite, Chelsea e Barcellona si affrontano in Champions League per la prima volta dal 2018, mentre Erling Haaland punta a un'altra grande prestazione contro una squadra tedesca.
In questo articolo vi presentiamo numeri e statistiche di tutte le partite della quinta giornata di UEFA Champions League.
Calcio d'inizio ore 21:00 CET se non indicato.
Martedì 25 novembre
Ajax - Benfica (18:45)
- Ajax e Benfica sono le uniche squadre a zero punti nella fase campionato della Champions League 2025/26.
- Le due squadre si affrontano per la decima volta in una competizione UEFA. L'Ajax è in vantaggio nel bilancio degli scontri diretti con quattro vittorie contro le due del Benfica. La compagine portoghese ha però vinto l'ultimo incontro: 1-0 ad Amsterdam nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021/22.
- L'Ajax è in una striscia di sette sconfitte consecutive nelle competizioni UEFA, la serie più lunga nella storia del club.
- Se l'Ajax segnerà tre o più gol, diventerà la prima squadra dei Paesi Bassi a raggiungere i 400 gol in Coppa dei Campioni/Champions League.
- Il Benfica ha perso solo due delle ultime 19 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre dei Paesi Bassi (9 vittorie e 8 pareggi).
- La squadra di José Mourinho non segna in Champions League da tre partite.
Galatasaray - Union Saint-Gilloise (18:45)
- Le due squadre si incontrano per la prima volta in una competizione UEFA.
- Il Galatasaray ha segnato in 29 delle ultime 31 partite disputate in competizioni UEFA, mentre Victor Osimhen ha segnato nelle ultime otto, una serie iniziata la scorsa stagione. L'attaccante nigeriano ha segnato 12 gol in questa striscia, di cui sei nell'attuale fase campionato.
- Il club turco punta a vincere quattro partite consecutive nella fase campionato di Champions League per la prima volta nella sua storia. In competizioni UEFA non perde in casa da sette partite e ha perso solo due delle ultime 12 nella fase a gironi/campionato.
- Questa è la quarta volta che l'Union SG affronta un avversario turco in una competizione UEFA. Tutti e tre i precedenti incontri sono stati contro il Fenerbahçe, contro cui ha vinto una volta e perso due. Nell'ultima partita ha perso 2-1 in trasferta nella prima giornata della Europa League 2024/25.
- In ciascuna delle ultime quattro partite disputate dal club belga in Champions League sono stati segnati quattro gol.
- L'Union SG ha perso le ultime tre partite di Champions League.
Borussia Dortmund - Villarreal
- Si tratta del primo incontro in una competizione UEFA tra queste due squadre, nonostante il Borussia Dortmund abbia affrontato avversari spagnoli in 44 occasioni e il Villarreal abbia incontrato 14 volte squadre tedesche nelle competizioni UEFA.
- Il Dortmund ha bisogno di due gol per raggiungere il traguardo dei 350 gol in Coppa dei Campioni/Champions League. Nelle ultime dieci partite disputate dal Dortmund nelle competizioni UEFA contro squadre spagnole, sono stati segnati 43 gol.
- La squadra tedesca ha perso solo una delle ultime 19 partite casalinghe disputate in Champions League (12 vittorie e 6 pareggi).
- Serhou Guirassy ha segnato dieci gol nelle ultime otto partite giocate in casa con il Dortmund in Champions League.
- Il Villarreal è imbattuto da sei partite contro avversari tedeschi nelle competizioni UEFA (2 vittorie e 4 pareggi) e ha perso solo tre delle ultime 14 (6 vittorie e 5 pareggi).
- Tuttavia, il Sottomarino Giallo non vince da sette partite nel tabellone pricipale della Champions League (2 pareggi e 5 sconfitte).
Chelsea - Barcelona
- Chelsea e Barcelona sono in perfetto equilibrio nei 14 precedenti in competizioni UEFA, con quattro vittorie per ciascuna squadra e sei pareggi. Questo è il loro primo incontro dagli ottavi di finale della Champions League 2017/18, quando il Barcelona passò il turno con un risultato complessivo di 4-1, pareggiando 1-1 a Stamford Bridge prima di vincere 3-0 in casa.
- Il Chelsea ha perso solo una delle ultime sette partite disputate in casa contro il Barcelona nelle competizioni UEFA (4 vittorie e 2 pareggi).
- Il Chelsea ha perso solo due delle ultime 61 partite disputate a Stamford Bridge nelle competizioni UEFA (fase a gironi/campionato). È imbattuto da 16 partite (12 vittorie e 4 pareggi) dalla sconfitta per 1-0 contro il Valencia in Champions League nel settembre 2019.
- Il Barcelona ha perso solo tre delle ultime 20 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi (13 vittorie e 4 pareggi) e solo una delle ultime 11 partite della fase campionato (8 vittorie e 2 pareggi).
- Lamine Yamal, che il giorno della partita avrà 18 anni e 135 giorni, ha segnato sette gol in Champions League prima di compiere 19 anni. Gliene servono altri tre per eguagliare il record di Kylian Mbappé.
- Nelle ultime 20 partite di Champions League, il Barcelona ha segnato 96 gol, con una media di 4,8 a partita.
Bodø/Glimt - Juventus
- Questo è il primo incontro tra i due club in competizioni UEFA.
- Il Bodø/Glimt ha vinto le ultime quattro partite casalinghe disputate in competizioni UEFA contro squadre italiane. La Juventus, dal canto suo, è imbattuta nelle ultime otto partite disputate in competizioni UEFA contro avversari norvegesi, con quattro vittorie in casa e quattro pareggi in Norvegia.
- Il Bodø/Glimt punta a diventare la prima squadra norvegese a vincere una partita di Champions League dai due successi consecutivi del Rosenborg sul Valencia nella fase a gironi del 2007/08.
- La Juventus è a due gol dal diventare la prima squadra italiana a raggiungere i 500 gol in Coppa dei Campioni/Champions League.
- La squadra italiana ha pareggiato sei delle ultime nove partite nella fase campionato di Champions League (1 vittoria e 2 sconfitte).
Manchester City - Leverkusen
- Le due squadre si incontrano per la prima volta in una competizione UEFA. Il Manchester City ha perso solo una delle ultime 24 partite UEFA contro squadre tedesche (19 vittorie e 4 pareggi), mentre il Leverkusen ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte contro squadre inglesi (3 pareggi e 8 sconfitte).
- Il Manchester City, imbattuto nelle ultime 23 partite della fase a gironi/campionato giocate in casa (20 vittorie e 3 pareggi) nella competizione, ha bisogno di tre gol per raggiungere quota 300 reti in Champions League.
- Erling Haaland ha segnato in cinque partite consecutive di Champions League per la terza volta nella sua carriera. Il suo obiettivo è quello di segnare in sei partite consecutive per la seconda volta, dopo averlo già fatto tra il 20/10/2020 e il 09/03/2021 quando giocava nel Dortmund. Ha anche segnato dieci gol nelle sue nove partite di Champions League contro squadre tedesche.
- Il Leverkusen ha perso solo tre delle ultime 20 partite disputate nella fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (12 vittorie e 5 pareggi).
- Vincendo, il Leverkusen raggiungerebbe il traguardo storico delle 50 vittorie in Coppa dei Campioni/Champions League.
- Claudio Echeverri non ha ancora segnato in Champions League con il Leverkusen dal suo trasferimento in prestito proprio dal Manchester City in estate. L'attaccante ha disputato tutte e quattro le partite della fase campionato con la squadra tedesca in questa stagione.
Marseille - Newcastle United
- L'unico precedente tra Marseille e Newcastle nelle competizioni UEFA risale alle semifinali della Coppa UEFA 2003/04. Dopo un pareggio a reti inviolate in Inghilterra, il Marseille vinse in casa per 2-0 nella partita di ritorno, qualificandosi così per la finale.
- Il Marseille non ha vinto nessuna delle ultime 12 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi (3 pareggi e 9 sconfitte).
- Nessuna delle ultime 24 partite disputate dal Marseille nella fase a gironi/campionato di Champions League è finita in parità. L'ultimo pareggio risale al 1° novembre 2011, quando pareggiò 0-0 contro l'Arsenal.
- Il Newcastle ha perso solo due delle ultime nove partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre francesi (3 vittorie e 4 pareggi).
- I Magpies hanno vinto le ultime tre partite di Champions League senza subire gol. Non hanno mai vinto quattro partite consecutive in questa competizione.
- Il Newcastle ha perso solo due delle ultime 13 partite disputate in trasferta nella fase a gironi/campionato di competizioni UEFA (5 vittorie e 6 pareggi).
Slavia Praha - Athletic Club
- L'unico precedente tra Slavia Praha e Athletic Club nelle competizioni UEFA risale alla terza giornata dell'Europa League 2024/25, quando l'Athletic Club si impose per 1-0 in casa.
- Lo Slavia Praha non vince in Champions League da 15 partite (6 pareggi e 9 sconfitte), una serie iniziata nel settembre 2007.
- La squadra ceca ha vinto solo due delle precedenti 15 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre spagnole (6 pareggi e 7 sconfitte).
- L'Athletic Club ha vinto le ultime due partite disputate nelle competizioni UEFA contro avversari cechi, entrambe nella fase campionato della scorsa Europa League: vittoria contro lo Slavia Praga nella terza giornata e 3-1 in casa contro il Viktoria Plzeň nell'ottava.
- L'Athletic Club ha perso cinque delle ultime sei partite disputate nelle competizioni UEFA (1 vittoria). Inoltre non vince in trasferta da sei partite (1 pareggio e 5 sconfitte).
Napoli - Qarabağ
- Questo sarà il primo incontro in una competizione UEFA tra queste due squadre e il primo per il Napoli contro un avversario dell'Azerbaigian.
- Il Napoli ha perso solo una delle ultime 19 partite di Champions League giocate in casa (11 vittorie e 7 pareggi).
- Se non riuscirà a segnare, sarà la prima volta che il Napoli non ci riesce per due partite consecutive di Champions League.
- Il Qarabağ non vince da sei partite in competizioni UEFA contro squadre italiane (1 pareggio e 5 sconfitte). Ha perso tutte e tre le partite giocate in trasferta.
- Leandro Andrade ha segnato in cinque delle ultime sette partite europee del Qarabağ.
- La squadra azera ha perso solo due delle dieci partite disputate nelle competizioni UEFA in questa stagione (7 vittorie e 1 pareggio).
Mercoledì 26 novembre
Copenhagen - Kairat Almaty (18:45)
- fQuesta è la prima partita di una competizione UEFA tra queste squadre e la prima del Copenhagen contro una squadra del Kazakistan.
- Il Copenhagen ha vinto solo due delle ultime 16 partite disputate nella fase a gironi/campionato di Champions League (6 pareggi e 8 sconfitte). Ha perso tre partite consecutive.
- La squadra danese ha segnato nelle ultime 18 partite casalinghe disputate nelle competizioni UEFA, mentre solo una delle ultime 29 partite disputate nelle competizioni UEFA è finita a reti inviolate.
- L'unica precedente esperienza del Kairat Almaty in una competizione UEFA contro una squadra danese risale al secondo turno di qualificazione dell'Europa League 2014/15 contro l'Esbjerg. La squadra ha pareggiato 1-1 in casa nella partita di andata, prima di perdere 1-0 nella partita di ritorno in Danimarca.
- Gli ospiti non vincono in trasferta in competizioni UEFA da dieci partite e sono a secco di vittorie tra casa e trasferta da sette (3 pareggi e 4 sconfitte).
Pafos - Monaco (18:45)
- Questa sarà la prima partita in assoluto rispettivamente contro una squadra francese e cipriota per il Pafos e il Monaco.
- Il Pafos punta a diventare la prima squadra cipriota a vincere due partite consecutive nel tabellone principale di Champions League. In questa stagione ha perso solo una delle dieci partite disputate nelle competizioni UEFA (5 vittorie e 4 pareggi).
- La squadra cipriota ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime nove partite disputate nelle competizioni UEFA.
- Nella quarta giornata contro il Bodø/Glimt, il Monaco ha messo fine a una serie di sei partite senza vittorie in Champions League (3 pareggi e 3 sconfitte). Ora è imbattuto da tre partite (1 vittoria e 2 pareggi).
- Se il Monaco non subirà gol, sarà la prima volta che la squadra riesce a mantenere la porta inviolata per tre partite consecutive di Champions League dal 2014/15.
Arsenal - Bayern München
- L'Arsenal non vince da cinque partite contro il Bayern nelle competizioni UEFA (1 pareggio e 4 sconfitte). I Gunners hanno vinto solo due delle ultime nove partite contro squadre tedesche (1 pareggio e 6 sconfitte).
- La squadra di Mikel Arteta ha vinto le ultime otto partite della fase campionato e le ultime 15 partite complessive della fase a gironi/campionato. In 12 di queste vittorie casalinghe ha mantenuto la porta inviolata.
- Bukayo Saka ha segnato otto gol nelle ultime dieci partite disputate nella fase a gironi/campionato.
- Il Bayern ha perso solo due delle ultime 12 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi (8 vittorie e 2 pareggi).
- La squadra tedesca ha perso solo tre delle ultime 52 partite della fase a gironi/campionato di Champions League.
- Harry Kane ha segnato 15 gol in 21 presenze contro l'Arsenal in tutte le competizioni. Ha segnato per il Bayern contro l'Arsenal nella partita di andata dei quarti di finale della Champions League 2023/24.
Atlético de Madrid - Inter
- Atleti e Inter si affrontano per la quarta volta in una competizione UEFA. Il loro ultimo incontro, negli ottavi di finale della Champions League 2023/24, si è concluso con i calci di rigore, vinti dall'Atleti per 3-2.
- L'Atleti ha vinto otto delle ultime dieci partite disputate in casa contro squadre italiane nelle competizioni UEFA (1 pareggio e 1 sconfitta). Ha inoltre vinto 11 delle ultime 12 partite disputate in casa in Champions League.
- Julián Alvarez ha segnato nove gol in 13 presenze in Champions League con l'Atleti; ne ha segnati otto in 17 partite con il suo precedente club: il Man City.
- L'Inter ha perso solo una delle ultime otto partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre spagnole (3 vittorie e 4 pareggi).
- La squadra italiana ha perso solo una delle ultime 18 partite della fase a gironi/campionato (13 vittorie e 4 pareggi) di Champions League.
- Lautaro Martínez ha segnato 12 gol nelle ultime 11 partite di Champions League. Ha segnato in cinque partite consecutive della fase a gironi, per un totale di otto gol.
Frankfurt - Atalanta
- Frankfurt e Atalanta si affrontano per la prima volta in una competizione UEFA.
- Il Frankfurt non vince contro squadre italiane in competizioni UEFA da quattro partite. In questa striscia non è riuscita a segnare nemmeno un gol (1 pareggio e 3 sconfitte).
- L'Atalanta ha perso solo due delle ultime dieci partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre tedesche (5 vittorie e 3 pareggi).
- La Dea punta alla terza vittoria consecutiva contro squadre della Bundesliga, dopo il 3-0 contro il Leverkusen nella finale di Europa League 2023/24 e il 2-0 in trasferta contro lo Stoccarda nella quarta giornata della scorsa Champions League.
- L'Atalanta ha perso solo una delle ultime dieci trasferte di competizioni UEFA (6 vittorie e 3 pareggi).
- Il club bergamasco ha mantenuto la porta inviolata in otto delle ultime 13 partite disputate nella fase a gironi/campionato di competizioni UEFA.
Liverpool - PSV Eindhoven
- Il Liverpool ha vinto cinque delle sette precedenti partite disputate contro il PSV nelle competizioni UEFA (1 pareggio e 1 sconfitta), comprese tutte e tre le partite giocate ad Anfield. Il PSV ha però vinto l'ultima partita: 3-2 a Eindhoven nell'ultima giornata della scorsa fase campionato.
- Se il Liverpool dovesse segnare, raggiungerebbe il traguardo dei 500 gol in Coppa dei Campioni/Champions League. Mohamed Salah è a due gol dal diventare il primo giocatore africano a raggiungere i 50 gol nella competizione.
- I Reds sono imbattuti in casa da nove partite contro squadre dei Paesi Bassi nelle competizioni UEFA (7 vittorie e 2 pareggi). Hanno vinto le ultime 16 partite della fase a gironi/campionato disputate ad Anfield.
- L'attaccante Cody Gakpo, nato a Eindhoven, è passato dal PSV al Liverpool nel gennaio 2023. Il ventiseienne ha segnato 55 gol in 159 partite con il PSV.
- Il PSV ha vinto solo una delle ultime 14 partite disputate in trasferta contro squadre inglesi nelle competizioni UEFA (5 pareggi e 8 sconfitte).
- Il club di Eindhoven ha perso solo tre volte nelle ultime 17 partite della fase a gironi/campionato in Champions League (7 vittorie e 7 pareggi) e ha segnato in 16 di queste partite.
- Ricardo Pepi ha segnato in tre delle sue ultime quattro partite di Champions League, una serie che include il suo gol nell'ottava giornata della scorsa stagione contro il Liverpool.
Olympiacos - Real Madrid
- Questa è la nona volta che queste due squadre si affrontano in una competizione UEFA. L'Olympiacos ha vinto solo una delle otto partite precedenti – una vittoria casalinga per 2-1 nel dicembre 2005 – ma è imbattuto nelle quattro partite disputate in Grecia (1 vittoria e 3 pareggi).
- L'Olympiacos ha perso solo due delle ultime 16 partite disputate in Grecia contro squadre spagnole nelle competizioni UEFA (6 vittorie e 8 pareggi). Inoltre, è imbattuto nelle ultime nove partite disputate in casa nelle competizioni UEFA.
- La squadra greca ha vinto solo due delle ultime 24 partite disputate in Champions League (4 pareggi e 18 sconfitte) e non vince da nove partite.
- Il Real Madrid non ha mai vinto nelle sette partite disputate in trasferta contro squadre greche nelle competizioni UEFA (2 pareggi e 5 sconfitte). Infatti, non è riuscito a vincere nessuna delle nove partite UEFA giocate in Grecia (3 pareggi e 6 sconfitte), il numero più alto di partite disputate in un singolo Paese senza registrare alcuna vittoria.
- Federico Valverde potrebbe diventare il terzo giocatore uruguaiano a raggiungere il traguardo delle 70 presenze in Champions League dopo Luis Suárez (73) ed Edinson Cavani (70).
- Vinícius Júnior raggiungerà Kaká (30) al secondo posto nella classifica dei gol segnati in Champions League dai giocatori brasiliani alla sua prossima rete.
Paris Saint-Germain - Tottenham
- L'unico precedente incontro UEFA tra Paris e Tottenham risale alla Supercoppa UEFA 2025. Dopo essere stata in svantaggio per 2-0, la squadra francese ha recuperato fino al 2-2 e ha poi vinto la partita ai calci di rigore.
- Il Paris ha perso solo due delle ultime otto partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi (5 vittorie e 1 pareggio).
- Il club francese non ha mai perso due partite consecutive in casa nella fase a gironi/campionato di Champions League.
- Il Paris ha disputato 104 partite consecutive nelle competizioni UEFA da quando ha pareggiato 0-0 (contro il Real Madrid nella fase a gironi della Champions League 2015/16).
- Il Tottenham non perde da tre partite contro squadre francesi in Champions League (2 vittorie e 1 pareggio). Gli Spurs sono inoltre imbattuti nelle ultime otto partite disputate nella fase a gironi/campionato della Champions League (4 vittorie e 4 pareggi).
- Il club del nord di Londra ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite disputate nelle competizioni UEFA.
Sporting CP - Club Brugge
- L'unico precedente incontro tra Sporting CP e Club Brugge in una competizione UEFA risale alla sesta giornata della scorsa Champions League, quando la squadra belga vinse 2-1 in casa.
- Lo Sporting CP è imbattuto in casa da quattro partite di competizioni UEFA contro squadre belghe (3 vittorie e 1 pareggio).
- La squadra portoghese ha perso solo due delle ultime 11 partite disputate in casa nelle competizioni UEFA (6 vittorie e 3 pareggi).
- Geovany Quenda (18 anni e 210 giorni) diventerà il più giovane giocatore portoghese ad aver disputato 15 partite nella fase a gironi della Champions League se scenderà in campo, battendo il record detenuto da Rúben Neves (19 anni e 269 giorni).
- Il Club Brugge ha vinto solo due delle sette partite disputate in trasferta nelle competizioni UEFA contro squadre portoghesi (5 sconfitte).
- La squadra belga ha segnato tre o più gol in cinque delle ultime sette partite disputate nelle competizioni UEFA.
Cosa succede dopo?
- Real Madrid e Manchester City si sono affrontate in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Champions League, regalandoci tante partite memorabili. Ci regaleranno emozioni simili anche nella sesta giornata?
- L'Inter, tre volte vincitrice del torneo, incontrerà a Milano i sei volte campioni d'Europa del Liverpool. Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta negli ottavi di finale della stagione 2021/22, quando il Liverpool vinse 2-1 tra andata e ritorno.
- Arsenal, Paris, Napoli e Chelsea affrontano trasferte impegnative, mentre Barcelona, Bayern e Borussia Dortmund giocano in casa.
Dove si giocherà la finale della UEFA Champions League 2026?
La finale della UEFA Champions League 2025/26 si disputerà sabato 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest.