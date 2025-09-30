Riepilogo Champions League: vince il Napoli, pari Juve, il PSG espugna Barcellona

Nella serata di mercoledì, il Paris Saint-Germain segna nel finale e centra una vittoria pesante in casa del Barcellona, mentre Erling Haaland festeggia la sua 50esima presenza in UEFA Champions League con altri due gol e il Borussia Dortmund ne segna di nuovo quattro.

UEFA.com riassume tutte le partite della seconda giornata.

Gioca a Fantasy Football

Le partite di mercoledì

Qarabağ - Copenhagen 2-0

I gol di Abdellah Zoubir ed Emmanuel Addai mantengono il Qarabağ a punteggio pieno. Al 28', Zoubir insacca in ribattuta dopo un palo di Pedro Bicalho, poi il portiere ospite Dominik Kotarski interviene su un colpo di testa del capitano e un tiro deviato di Olexiy Kashchuk prima dell'intervallo.

Il subentrato Addai raddoppia dalla distanza a 7' dalla fine, lasciando la squadra danese a un solo punto.

Player of the Match: Elvin Jafarguliyev (Qarabağ)

Terza giornata

21/10: Copenhagen - Borussia Dortmund

22/10: Athletic Club - Qarabağ

Union Saint-Gilloise - Newcastle United 0-4

Due rigori trasformati con freddezza da Anthony Gordon alimentano la vittoria più ampia di sempre del Newcaste in Champions League. Nick Woltemade porta in vantaggio la squadra di Eddie Howe al 17' deviando un rasoterra di Sandro Tonali alle spalle di Kjell Scherpen.

Gordon segna dal dischetto prima e dopo l'intervallo, mentre il subentrato Harvey Barnes suggella la vittoria a poco più di 10' dalla fine in contropiede.

Player of the Match: Anthony Elanga (Newcastle United)

Terza giornata

21/10: Newcastle United - Benfica

21/10: Union Saint-Gilloise - Inter

Arsenal - Olympiacos 2-0

Gabriel Martinelli segna per la prima volta in due partite consecutive di Champions League e apre la strada alla vittoria dell'Arsenal contro un Olympiacos caparbio. L'attaccante brasiliano va in gol dopo un palo colpito da Viktor Gyökeres, ma la squadra di casa deve anche ringraziare il portiere David Raya per una parata decisiva su Daniel Podence.

I Gunners continuano a spingere in cerca del raddoppio e Leandro Trossard viene fermato da Konstantinos Tzolakis. Nel recupero, però, arriva il gol della tranquillità di Bukayo Saka.

Player of the Match: Martin Ødegaard (Arsenal)

Terza giornata

21/10: Arsenal - Atlético de Madrid

21/10: Barcelona - Olympiacos

Monaco - Manchester City 2-2

Erling Haaland festeggia la sua 50esima presenza in UEFA Champions League con due gol, ma il rigore trasformato al 90' da Eric Dier chiude in parità una gara avvincente. L'attaccante norvegese porta avanti il Manchester City al 15', ma il vantaggio dura poco perché il tiro strepitoso di Jordan Teze riporta gli ospiti in parità.

Haaland raddoppia di testa prima dell'intervallo, poi il City colpisce due traverse con Phil Foden e Tijjani Reijnders ma si vede negare la vittoria nel finale.

Player of the Match: Erling Haaland (Manchester City)

Terza giornata

21/10: Villarreal - Manchester City

22/10: Monaco - Tottenham

Leverkusen - PSV Eindhoven 1-1

In un primo tempo ricco di spettacolo, entrambe le squadre subiscono a turno le folate offensive avversarie. In particolare, il portiere del PSV, Matěj Kovář, effettua due belle parate contro la sua squadra di provenienza, ma la partita si accende davvero dopo l'intervallo.

Christian Kofane diventa il più giovane marcatore del Leverkusen in Champions League approfittando di un errore difensivo e segnando il gol dell'1-0, ma il PSV risponde subito con uno splendido tiro di Ismael Saibari.

Le due formazioni provano a trovare il raddoppio e il Leverkusen lo sfiora nei minuti di recupero. Ancora una volta, Kovář nega il gol ad Alejandro Grimaldo, lasciando entrambe le squadre in attesa della prima vittoria.

Player of the Match: Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Terza giornata

21/10: PSV Eindhoven - Napoli

21/10: Leverkusen - Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund - Athletic Club 4-1

Il Borussia Dortmund segna quattro gol per la seconda partita consecutiva di Champions League ma stavolta vince, dopo il 4-4 di due settimane fa contro la Juventus.

Daniel Svensson insacca sul secondo palo su assist di Karim Adeyemi, mentre Carney Chukwuemeka raddoppia a inizio ripresa. Gorka Guruzeta accorcia approfittando di una palla vagante, ma Serhou Guirassy devia in rete un tiro di Marcel Sabitzer e Julian Brandt fissa il risultato nei minuti di recupero.

Player of the Match: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Terza giornata

21/10: Copenhagen - Borussia Dortmund

22/10: Athletic Club - Qarabağ

Barcelona- Paris Saint-Germain 1-2

Gonçalo Ramos segna un gol decisivo in extremis e regala al Paris una vittoria importante all'Estadi Olímpic Lluís Companys.

I detentori della Champions League passano in svantaggio quando Ferran Torres devia in rete il cross di Marcus Rashford al 19', ma Senny Mayulu ristabilisce la parità prima dell'intervallo.

Il Barça viene fermato due volte sulla linea da Illia Zabarnyi e Achraf Hakimi, con quest'ultimo che si trasforma in assist man per Gonçalo Ramos al 90'.

Player of the Match: Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Terza giornata

21/10: Barcelona - Olympiacos

21/10: Leverkusen - Paris Saint-Germain

Napoli - Sporting CP 2-1

Rasmus Højlund firma una doppietta e regala al Napoli i primi punti nella fase campionato dopo una gara serrata.

Al 36', Kevin De Bruyne parte dalla sua metà campo per propiziare il primo gol dell'attaccante in prestito dal Manchester United, ma lo Sporting CP pareggia su rigore al 62' con Luis Suárez, subentrato nell'intervallo.

A 11' dalla fine, Højlund raddoppia di testa su cross di De Bruyne e decide l'incontro, anche se il Napoli ha bisogno della splendida parata di Vanja Milinković-Savić nel recupero su incornata di Morten Hjulmand per preservare la vittoria.

Player of the Match: Rasmus Højlund (Napoli)

Terza giornata

21/10: PSV Eindhoven - Napoli

22/10: Sporting CP - Marseille

Villarreal - Juventus 2-2

Renato Veiga, ex Juventus, pareggia nel finale con un colpo di testa e assicura almeno un punto al Villarreal.

Il Sottomarino Giallo, che si porta sull'1-0 grazie al gol di Georges Mikautadze al 18', passa in svantaggio nel giro di sette minuti nella ripresa, con una rovesciata di Federico Gatti e un bel gol su azione personale del subentrato Francisco Conceição. I bianconeri colpiscono anche una traversa con Jonathan David.

Quando la squadra di Igor Tudor sembra destinata ai tre punti, Veiga svetta su calcio d'angolo di Ilias Akhomach e insacca di potenza.

Player of the Match: Nicolas Pépé (Villarreal)

Terza giornata

21/10: Villarreal - Manchester City

22/10: Real Madrid - Juventus

Le partite di martedì

Highlights: Atalanta - Club Brugge 2-1

Il colpo di testa di Mario Pašalić all'87' regala all'Atalanta i primi punti in UEFA Champions League 2025/26 e una rivincita dopo la sconfitta contro il Bruges negli spareggi per la fase a eliminazione diretta della scorsa stagione.

A 8' dall'intervallo, Christos Tzolis segna da fuori area, ma Lazar Samardžić pareggia su rigore a 16' dalla fine. Nel finale, Pašalić svetta di testa dopo un tocco di Yunus Musah e decide la gara, diventando il capocannoniere di tutti i tempi della Dea in Champions League con otto gol.

Player of the Match: Mario Pašalić (Atalanta)

Terza giornata

22/10: Athletic Club - Qarabağ

22/10: Bayern München - Club Brugge

Highlights: Kairat Almaty - Real Madrid 0-5

Una gara strepitosa di Kylian Mbappé assicura al Real il massimo dei punti contro un Kairat comunque vivace. I padroni di casa mettono alla prova Thibaut Courtois dopo appena dieci secondi con Dastan Satpayev, ma Mbappé apre le marcature per i blancos su rigore al 25'.

Poco dopo l'intervallo, il nazionale francese si invola a rete su un lungo rinvio di Courtois e raddoppia, completando la tripletta personale a 17' con un potente tiro. Nel finale, il Madrid dilaga con un colpo di testa in tuffo di Eduardo Camavinga e un preciso rasoterra di Brahim Díaz.

Player of the Match: Kylian Mbappé (Real Madrid)

Terza giornata

21/10: Kairat Almaty - Pafos

22/10: Real Madrid - Juventus

Champions League highlights: Atleti - Frankfurt 5-1

L'Atleti si sblocca in Champions League con una comoda vittoria contro il Frankfurt all'Estadio Metropolitano. Giacomo Raspadori apre le marcature dalla corta distanza dopo 4', Robin Le Normand raddoppia e Antoine Griezmann segna il suo 200° gol con i colchoneros allo scadere del primo tempo.

Nella ripresa, l'Eintracht accorcia con Jonathan Burkardt, ma un colpo di testa di Giuliano Simeone e un rigore di Julián Alvarez mettono fine alle speranze di rimonta degli ospiti.

Player of the Match: Julián Alvarez (Atlético de Madrid)

Terza giornata

21/10: Arsenal - Atlético Madrid

22/10: Frankfurt - Liverpool

Tutte le partite della fase campionato

Champions League highlights: Chelsea - Benfica 1-0

Il ritorno di José Mourinho nello stadio del Chelsea si conclude con una sconfitta per autogol di Richard Ríos, che decide una gara scarna di occasioni. La svolta arriva su un cross basso di Alejandro Garnacho al 18', ma i padroni di casa, privi di Cole Palmer, faticano a chiudere la partita.

Il portiere Anatoliy Trubin para sia su Tyrique George che sul subentrato Estêvão Willian, ma la squadra di Enzo Maresca resiste anche dopo l'espulsione di João Pedro nel recupero.

Player of the Match: Marc Cucurella (Chelsea)

Terza giornata

22/10: Chelsea - Ajax

21/10: Newcastle United - Benfica

Champions League highlights: Inter - Slavia Praha 3-0

L'Inter prosegue il suo perfetto avvio di stagione con una comoda vittoria sullo Slavia Praga. I nerazzurri bussano alla porta nelle prime fasi, poi Lautaro Martínez sfonda alla mezz'ora.

Quattro minuti dopo, Denzel Dumfries apporta il tocco finale a una bella azione offensiva, mentre Martínez chiude la gara con il secondo gol personale poco dopo il quarto d'ora della ripresa.

Player of the Match: Marcus Thuram (Inter)

Terza giornata

21/10: Union Saint-Gilloise - Inter

22/10: Atalanta - Slavia Praha

Champions League highlights: Bodø/Glimt - Tottenham 2-2

Un incontro palpitante esplode nella ripresa e si conclude in parità. Il Bodø ha la possibilità di andare in vantaggio all'intervallo, ma Kasper Høgh manda un rigore sopra la traversa. Nella ripresa, però, i padroni di casa trovano il ritmo giusto e si portano sul 2-0 con una doppietta di Jens Petter Hauge.

Il Tottenham risponde subito e rimane in gara con un gol di testa di Micky van de Ven. Dopo un forcing prolungato, Archie Gray conclude a rete, il pallone rimpalla sullo sfortunato Jostein Gundersen e gli ospiti trovano il 2-2.

Player of the Match: Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)

Terza giornata

22/10: Galatasaray - Bodø/Glimt

22/10: Monaco - Tottenham

Guida completa alle 36 squadre

Champions League highlights: Galatasaray - Liverpool 1-0

Victor Osimhen suggella la prima vittoria casalinga in Champions League del Galatasaray dopo sette anni e affonda il Liverpool a Istanbul.

Dopo un salvataggio sulla linea di Ismail Jakobs su conclusione di Cody Gakpo, i padroni di casa passano in vantaggio al 16' con Osimhen, che trasforma un rigore dopo l'atterramento su Dominik Szoboszlai a opera di Barış Alper Yılmaz.

Nella ripresa, Uğurcan Çakır si oppone a un bel colpo di tacco di Hugo Ekitiké, ma gli ospiti non creano molte altre occasioni per pareggiare e il Galatasaray resiste.

Player of the Match: Victor Osimhen (Galatasaray)

Terza giornata

22/10: Galatasaray - Bodø/Glimt

22/10: Frankfurt - Liverpool

Champions League highlights: Marseille - Ajax 4-0

Igor Paixão segna due gol da fuori area e regala al Marsiglia i primi punti in grande stile. All'esordio in Champions League con la squadra francese, Paixão parte dalla metà campo per intercettare l'ottimo passaggio di Pierre-Emerick Aubameyang e segna il gol del vantaggio al 5', poi sfrutta l'intercetto di Arthur Vermeeren e raddoppia 6' dopo.

Mason Greenwood fa tris al 26' minuto grazie a un altro passaggio di Aubameyang, che segna il quarto gol in contropiede al 7' del secondo tempo.

Player of the Match: Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)

Terza giornata

22/10: Sporting CP - Marseille

22/10: Chelsea - Ajax

Champions League highlights: Pafos - Bayern München 1-5

Il Bayern centra una vittoria schiacciante grazie a un primo tempo impeccabile. Harry Kane apre le marcature con un rasoterra angolato, mentre Raphaël Guerreiro raddoppia con una conclusione perentoria. Dopo il primo gol con il Bayern di Nicolas Jackson arriva il secondo personale di Kane.

Anche se Mislav Oršić accorcia con un tiro spettacolare allo scadere del primo tempo, Michael Olise ripristina il vantaggio di quattro gol insaccando sotto la traversa a metà del secondo.

Player of the Match: Harry Kane (Bayern München)

Terza giornata

21/10: Kairat Almaty - Pafos

22/10: Bayern München - Club Brugge

Scarica l'app