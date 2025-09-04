Conosciamo meglio le squadre della fase campionato della Champions League 2025/26
giovedì 4 settembre 2025
Intro articolo
Giocatori chiave, acquisti importanti, osservati speciali e molto altro: tutto quello che c'è da sapere sulle 36 squadre della fase campionato 2025/26.
Contenuti top media
Corpo articolo
La fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 inizia martedì 16 settembre. Col ritorno imminente della competizione, UEFA.com traccia un profilo delle 36 squadre in corsa per sollevare il trofeo.
Ranking UEFA rilevato al termine della stagione 2024/25.
Le 36 squadre
Ajax (NED), Arsenal (ENG), Atalanta (ITA), Athletic Club (ESP), Atlético de Madrid (ESP), B Dortmund (GER), Barcelona (ESP), Bayern München (GER), Benfica (POR), Bodø/Glimt (NOR), Chelsea (ENG), Club Brugge (BEL), Copenhagen (DEN), Frankfurt (GER), Galatasaray (TUR), Inter (ITA), Juventus (ITA), Kairat Almaty (KAZ), Leverkusen (GER), Liverpool (ENG), Man City (ENG), Marseille (FRA), Monaco (FRA), Napoli (ITA), Newcastle (ENG), Olympiacos (GRE), Pafos (CYP), Paris (FRA), PSV (NED), Qarabağ (AZE), Real Madrid (ESP), Slavia Praha (CZE), Sporting CP (POR), Tottenham (ENG), Union SG (BEL), Villarreal (ESP)
Ranking UEFA: 30°
Come si è qualificato: secondo nei Paesi Bassi
Passata stagione: ottavi di finale Europa League (S2-6tot. contro Frankfurt)
Miglior piazzamento: campione (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)
Allenatore: John Heitinga
Giocatore chiave: Kenneth Taylor
Più importante acquisto estivo: Raúl Moro
Osservato speciale: Oscar Gloukh
Lo sapevi?
L'Ajax ha superato la fase a gironi/campionato solo una volta in quattro partecipazioni da quando ha raggiunto le semifinali di Champions League nel 2019.
Ranking UEFA: 12°
Come si è qualificato: secondo in Inghilterra
Passata stagione: semifinale (S1-3tot. contro Paris)
Miglior piazzamento: vice campione (2005/06)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Declan Rice 71
Allenatore: Mikel Arteta
Giocatore chiave: Bukayo Saka
Più importante acquisto estivo: Viktor Gyökeres
Osservato speciale: Myles Lewis-Skelly
Lo sapevi?
Nella stagione 2024/25, l'Arsenal non ha subito più di due gol in nessuna delle ultime 87 partite disputate in tutte le competizioni.
Ranking UEFA: 16°
Come si è qualificato: terzo in Italia
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S2-5tot. contro Club Brugge)
Miglior piazzamento: quarti di finale (2019/20)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Isak Hien 55
Allenatore: Ivan Jurić
L'ex nazionale croato ha allenato per brevi periodi la Roma e il Southampton nella scorsa stagione e in questa ha sostituito il suo ex mentore Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta. Ha grande esperienza del calcio italiano avendo giocato con Crotone e Genoa, squadre che poi ha allenato, oltre a Hellas Verona e Torino.
Giocatore chiave: Éderson
Éderson è un giocatore completo a centrocampo. La sua energia, forza e visione di gioco sono state fondamentali per il successo della squadra bergamasca negli ultimi anni. Il ventiseienne è ora titolare della nazionale brasiliana e ha collezionato 139 presenze nelle sue prime tre stagioni all'Atalanta, dove è stato determinante nella conquista dell'Europa League nel 2024.
Più importante acquisto estivo: Nikola Krstović
Dopo aver segnato 18 gol in Serie A in due stagioni con il Lecce, il venticinquenne è stato ingaggiato con il difficile compito di sostituire Mateo Retegui nell'attacco dell'Atalanta, ma ha il talento e la forza per riuscirci. Attaccante prolifico con le maglie di Zeta e DAC Dunajská Streda prima di approdare al Lecce, il montenegrino ha già collezionato 27 presenze e sei gol con la maglia della sua nazionale.
Osservato speciale: Honest Ahanor
Il terzino sinistro diciassettenne era molto richiesto dopo aver esordito in Serie A con il Genoa la scorsa stagione, col quale ha collezionato sei presenze. Con l'Atalanta, club molto attento ai giovani, potrebbe diventare un pilastro della difesa grazie alla sua forza, velocità e versatilità.
Stagione 2024/25
Dopo un inizio lento, l'Atalanta ha stabilito il record del club con una serie di 11 vittorie consecutive in Serie A, arrivando al primo posto alla sosta natalizia. Nel 2025 però sono arrivate l'eliminazione dalla Champions League per mano del Club Brugge e l'eliminazione dalla Coppa Italia nei quarti di finale contro il Bologna, dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana contro l'Inter all'inizio di gennaio. Gian Piero Gasperini ha concluso il suo regno di nove anni alla fine della stagione trasferendosi in estate alla Roma.
Lo sapevi?
L'Atalanta ha registrato la sua più grande vittoria casalinga (5-0 contro lo Sturm Graz) e in trasferta (6-1 contro lo Young Boys) nella fase campionato della scorsa Champions League.
Ranking UEFA: 75°
Come si è qualificato: quarto in Spagna
Passata stagione: Europa League semifinale (S1-7tot. contro Manchester United)
Miglior piazzamento: quarti di finale (1956/57)
Allenatore: Ernesto Valverde
Giocatore chiave: Nico Williams
Più importante acquisto estivo: Jesús Areso
Osservato speciale: Oihan Sancet
Lo sapevi?
L'Athletic Club ha segnato 16 gol nelle sei partite disputate nella sua prima stagione di Coppa dei Campioni nel 1956/57. Nelle successive 22 partite disputate nella competizione, in quattro edizioni, ne ha segnati solo 22.
Ranking UEFA: 14°
Come si è qualificato: terzo in Spagna
Passata stagione: ottavi di finale (2-2agg, S2-4dcr contro Real Madrid)
Miglior piazzamento: vice campione (1973/74, 2013/14, 2015/16)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Antoine Griezmann 65
Allenatore: Diego Simeone
Giocatore chiave: Julián Alvarez
Più importante acquisto estivo: Álex Baena
Osservato speciale: Thiago Almada
Lo sapevi?
Il gol segnato da Conor Gallagher dopo soli 28 secondi con la maglia dell'Atleti contro il Real Madrid nella partita di ritorno degli ottavi di finale della scorsa stagione, è il gol più veloce segnato da un giocatore inglese nella storia della Champions League (dalla fase a gironi/campionato alla finale).
Ranking UEFA: 8°
Come si è qualificato: quarto in Germania
Passata stagione: quarti di finale (S3-5tot. contro Barcelona)
Miglior piazzamento: campione (1996/97)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Serhou Guirassy 103
Allenatore: Niko Kovač
Giocatore chiave: Serhou Guirassy
Più importante acquisto estivo: Jobe Bellingham
Osservato speciale: Almugera Kabar
Lo sapevi?
La tripletta di Guirassy nella partita di ritorno contro il Barcelona è stata la prima realizzata da un giocatore di un club tedesco nei quarti di finale di Champions League.
Ranking UEFA: 10°
Come si è qualificato: campione di Spagna
Passata stagione: semifinale (S6-7tot. contro Inter)
Miglior piazzamento: campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Raphinha 137
Allenatore: Hansi Flick
Giocatore chiave: Lamine Yamal
Più importante acquisto estivo: Joan García
Osservato speciale: Marcus Rashford
Lo sapevi?
La vittoria del Barcelona per 5-4 sul Benfica alla settima giornata della passata stagione è stata la prima a terminare con questo risultato nella storia della Champions League dalla fase a gironi/campionato alla finale. Robert Lewandowski è diventato invece il terzo giocatore a raggiungere i 100 gol nella competizione.
Ranking UEFA: 3°
Come si è qualificato: campione di Germania
Passata stagione: quarti di finale (S3-4tot. contro Inter)
Miglior piazzamento: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Harry Kane 86
Allenatore: Vincent Kompany
Giocatore chiave: Harry Kane
Più importante acquisto estivo: Luis Díaz
Osservato speciale: Tom Bischof
Lo sapevi?
Il debutto di Kompany come allenatore in Champions League ha regalato la seconda partita con il punteggio più alto nella storia della competizione. Solo la vittoria per 8-4 del Dortmund sul Legia Warszawa nel novembre 2016 ha avuto più degli 11 gol segnati tra Bayern e GNK Dinamo.
Ranking UEFA: 15°
Come si è qualificato: secondo in Portogallo, vincitore spareggi (V1-0tot. contro Fenerbahçe)
Passata stagione: ottavi di finale (S4-1tot. contro Barcelona)
Miglior piazzamento: campione (1960/61, 1961/62)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Vangelis Pavlidis 66
Allenatore: Bruno Lage
Giocatore chiave: Vangelis Pavlidis
Più importante acquisto estivo: Richard Ríos
Osservato speciale: Andreas Schjelderup
Lo sapevi?
Nonostante Pavlidis abbia segnato una tripletta nel primo tempo della sfida contro il Barcelona nella fase campionato 2024/25, il Benfica ha comunque perso 5-4 contro il Barcelona in una delle partite più avvincenti di quell'edizione.
Ranking UEFA: 43°
Come si è qualificato: campione di Norvegia, vincitore spareggi (V6-2tot. contro Sturm Graz)
Passata stagione: Europa League semifinale (S1-5tot. contro Tottenham)
Miglior piazzamento: fase campionato (2025/26)
Allenatore: Kjetil Knutsen
Giocatore chiave: Patrick Berg
Più importante acquisto estivo: Mathias Jørgensen
Osservato speciale: Kasper Høgh
Lo sapevi?
Il Bodø ha vinto nove delle undici partite casalinghe disputate nelle competizioni europee della scorsa stagione ed è la prima squadra norvegese a raggiungere la fase a gironi/campionato della Champions League dal Rosenborg nel 2007/08.
Ranking UEFA: 7°
Come si è qualificato: quarto in Inghilterra
Passata stagione: vincitore Conference League (V4-1 contro Real Betis)
Miglior piazzamento: campione (2011/12, 2020/21)
Allenatore: Enzo Maresca
Giocatore chiave: Cole Palmer
Più importante acquisto estivo: João Pedro
Osservato speciale: Estêvão
Lo sapevi?
Il Chelsea è l'unica squadra ad aver vinto tutte le principali competizioni europee maschili (Champions League, Europa League, Conference League, Supercoppa) oltre alla ormai ex Coppa delle Coppe UEFA. Ha inoltre vinto tutte e quattro le principali competizioni nazionali inglesi: Premier League, FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield.
Ranking UEFA: 24°
Come si è qualificato: secondo in Belgio, vincitore spareggi (V9-1tot. contro Rangers)
Passata stagione: ottavi di finale (S1-6tot. contro Aston Villa)
Miglior piazzamento: vice campione (1977/78)
Allenatore: Nicky Hayen
Giocatore chiave: Hans Vanaken
Più importante acquisto estivo: Carlos Forbs
Osservato speciale: Christos Tzolis
Lo sapevi?
Il Club Brugge ha partecipato al tabellone principale della Champions League in otto delle ultime dieci stagioni.
Ranking UEFA: 49°
Come si è qualificato: campione di Danimarca, vincitore spareggi (V3-1tot. contro Basel)
Passata stagione: Conference League ottavi di finale (S3-1tot. contro Chelsea)
Miglior piazzamento: ottavi di finale (2010/11, 2023/24)
Allenatore: Jacob Neestrup
Giocatore chiave: Mohamed Elyounoussi
Più importante acquisto estivo: Youssoufa Moukoko
Osservato speciale: Dominik Sarapata
Lo sapevi?
Il Copenhagen è stato il primo club danese a raggiungere la fase a eliminazione diretta della Champions League nell'era moderna, qualificandosi agli ottavi di finale nella stagione 2010/11.
Ranking UEFA: 23°
Come si è qualificato: terzo in Germania
Passata stagione: Europa League quarti di finale (S1-2tot. contro Tottenham)
Miglior piazzamento: vice campione (1959/60)
Allenatore: Dino Toppmöller
Giocatore chiave: Mario Götze
Più importante acquisto estivo: Jonathan Burkardt
Osservato speciale: Can Uzun
Lo sapevi?
Solo in una delle ultime 65 partite in Europa, il Frankfurt non ha segnato.
Ranking UEFA: 58°
Come si è qualificato: campione di Turchia
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta Europa League (S3-6tot. contro AZ Alkmaar)
Miglior piazzamento: semifinale (1988/89)
Allenatore: Okan Buruk
Giocatore chiave: Victor Osimhen
Più importante acquisto estivo: Leroy Sané
Osservato speciale: Barış Alper Yılmaz
Lo sapevi?
L'ultima volta che il Galatasaray ha superato la fase a gironi/fase campionato è stato nel 2013/14. Da allora è sempre uscito in quella fase.
Ranking UEFA: 6°
Come si è qualificato: secondo in Italia
Passata stagione: vice campione (S0-5 vs Paris)
Miglior piazzamento: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Denzel Dumfries 80
Allenatore: Cristian Chivu
Dopo aver raggiunto, ma perso, due finali di Champions League in tre stagioni sotto la guida di Simone Inzaghi, con Cristian Chivu inizia una nuova era per l'Inter. Sebbene non abbia molta esperienza come allenatore in prima squadra, nonostante una stagione promettente al Parma, conosce l'Inter come le sue tasche dopo aver giocato con i nerazzurri dal 2007 al 2014, avendo vinto una Champions League, tre Scudetti e due Coppe Italia, e aver trascorso diversi anni come allenatore nelle giovanili.
Giocatore chiave: Lautaro Martínez
Attaccante instancabile, dotato di una grande visione di gioco e freddezza sotto porta, il capitano Martínez è il leader di questa squadra. L'attaccante argentino è stato il capocannoniere della Serie A nel 2023/24 per la prima volta con 24 gol in 33 presenze, la terza stagione consecutiva in cui ha segnato più di 20 reti. La scorsa stagione ha segnato 12 gol in campionato, mentre i suoi nove gol in Champions League si sono rivelati fondamentali per la corsa dell'Inter verso la finale.
Più importante acquisto estivo: Petar Sučić
Molti osservatori ritengono che Sučić possa diventare il pilastro del centrocampo dell'Inter per molti anni a venire, descrivendolo come il nuovo Marcelo Brozović. È approdato all'Inter all'età di 21 anni con un contratto quinquennale in estate, dopo due stagioni impressionanti con la Dinamo Zagreb, ed è già un titolare fisso nel centrocampo della Croazia.
Osservato speciale: Ange-Yoan Bonny
Come Sučić, anche Ange-Yoan Bonny è nato nel 2003. Giocatore della Nazionale Under 21 francese, ha iniziato la sua carriera allo Châteauroux prima di giocare più di 100 partite con il Parma. È pronto a giocarsi la maglia da titolare con giocatori più affermati e dovrebbe essere un'alternativa affidabile a Martínez e Marcus Thuram in attacco.
Stagione 2024/25
Dopo avere accarezzato il sogno di una stagione trionfale, i nerazzurri hanno concluso con più di qualche amarezza: hanno chiuso a un solo punto dal Napoli vincitore della Serie A e si sono dovuti accontentare del secondo posto anche in Supercoppa Italiana e in Champions League. Sarà difficile dimenticare la sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale di Monaco, ma l'Inter farebbe bene a ricordare la straordinaria stagione passata, durante la quale ha subito solo 17 minuti di svantaggio nelle 14 partite giocate prima della finale.
Lo sapevi?
L'entusiasmante semifinale contro il Barcelona della passata stagione, conclusasi con un punteggio complessivo di 7-6, ha eguagliato il record di gol segnati in una sfida ad eliminazione diretta della Champions League tra andata e ritorno. L'Inter ha inoltre vinto dieci partite di Champions League nella scorsa stagione, il miglior risultato mai ottenuto in una singola stagione nelle competizioni UEFA..
Ranking UEFA: 22°
Come si è qualificato: quarto in Italia
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-4tot. contro PSV)
Miglior piazzamento: campione (1984/85, 1995/96)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Federico Gatti 50
Allenatore: Igor Tudor
L'ex difensore della Juventus, subentrato a marzo a Thiago Motta, è stato confermato sulla panchina dei bianconeri dopo la qualificazione in Champions League. L'ex pilastro della nazionale croata ha già maturato una notevole esperienza come allenatore, avendo allenato l'Hajduk Split, il Galatasaray, l'Udinese, l'Hellas Verona, il Marseille e la Lazio.
Giocatore chiave: Khéphren Thuram
Il ventiquattrenne, figlio della leggenda francese e bianconera Lilian Thuram, è stato uno dei giocatori più brillanti della Juventus nella scorsa stagione. Al suo esordio con i bianconeri dopo il trasferimento dal Nice, il centrocampista francese è diventato un protagonista della squadra e ha collezionato 51 presenze in tutte le competizioni.
Più importante acquisto estivo: Jonathan David
Dopo cinque stagioni ricche di gol con il Lille in Ligue 1, l'attaccante è pronto a conquistare la Serie A dopo aver firmato un trasferimento a titolo gratuito con i bianconeri. Ha segnato almeno 25 gol in ciascuna delle ultime tre stagioni a livello di club e ha dimostrato il suo valore in Champions League con sette gol in 10 presenze nella competizione della scorsa stagione. Il miglior marcatore di tutti i tempi del Canada vanta anche una media di oltre un gol ogni due partite con la nazionale.
Osservato speciale: Kenan Yıldız
Il ventenne è già un idolo alla Juventus, paragonato a leggende bianconere come Alessandro Del Piero per la sua classe e tecnica. Il centrocampista nato in Germania ha già superato le 20 presenze con la Turchia e ha segnato 12 gol in tutte le competizioni con la Juventus nella scorsa stagione: sarà il 2025/26 la stagione della consacrazione?
Stagione 2024/25
La Juventus si è assicurata un posto in Champions League, battendo il Venezia 3-2 in trasferta nell'ultima giornata conquistando il quarto posto in Serie A. I bianconeri hanno perso solo quattro partite di campionato, un risultato eguagliato solo dal Napoli campione d'Italia, e hanno fatto progressi significativi nelle coppe, qualificandosi per i quarti di finale della Coppa Italia e raggiungendo le Final Four di Supercoppa. La sconfitta di misura negli spareggi per la fase a eliminazione diretta della Champions League ha anche definito la domanda chiave in vista di questa stagione: riusciranno a fare un passo in più?
Lo sapevi?
La Juventus ha superato la fase a gironi/campionato nove volte nelle ultime dieci partecipazioni, ma ha perso le ultime cinque partite a eliminazione diretta.
Ranking UEFA: 266°
Come si è qualificato: campione del Kazakistan, vincitore spareggi (V0-0agg, 3-2dcr contro Celtic)
Passata stagione: non in Europa
Miglior piazzamento: fase campionato (2025/26)
Allenatore: Rafael Urazbakhtin
Giocatore chiave: Alyaksandr Martynovich
Più importante acquisto estivo: Ricardinho
Osservato speciale: Dastan Satpayev
Lo sapevi?
Il Kairat Almaty è solo la seconda squadra kazaka nella storia a qualificarsi al tabellone principale di Champions League, dopo l'Astana nel 2015/16.
Ranking UEFA: 13°
Come si è qualificato: secondo in Germania
Passata stagione: ottavi di finale (S0-5tot. contro Bayern)
Miglior piazzamento: vice campione (2001/02)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Florian Wirtz 76
Allenatore: da decidere
Erik ten Hag ha lasciato il club il 1° settembre.
Giocatore chiave: Robert Andrich
Più importante acquisto estivo: Malik Tillman
Osservato speciale: Jarell Quansah
Lo sapevi?
Il Leverkusen ha raggiunto la fase a gironi/campionato della Champions League per due stagioni consecutive per la prima volta dal 2016/17.
Ranking UEFA: 4°
Come si è qualificato: campione d'Inghilterra
Passata stagione: ottavi di finale (1-1agg, S1-4dcr contro Paris)
Miglior piazzamento: campione (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Virgil van Dijk 60
Allenatore: Arne Slot
Giocatore chiave: Virgil van Dijk
Più importante acquisto estivo: Alexander Isak
Osservato speciale: Florian Wirtz
Lo sapevi?
Il Liverpool è diventato il primo club inglese a vincere tutte e sei le partite disputate nella fase a gironi della Champions League 2021/22, mentre nella scorsa stagione è stato il primo a qualificarsi agli ottavi di finale dopo aver vinto le prime sette partite.
Ranking UEFA: 2°
Come si è qualificato: terzo in Inghilterra
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-6tot. contro Real Madrid)
Miglior piazzamento: campione (2022/23)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Erling Haaland 50
Allenatore: Josep Guardiola
Giocatore chiave: Erling Haaland
Più importante acquisto estivo: Tijjani Reijnders
Osservato speciale: Omar Marmoush
Lo sapevi?
La squadra di Guardiola detiene il record di partite consecutive senza sconfitte in Champions League, quando ha battuto lo Sparta Praha per 5-0 il 23 ottobre 2024, arrivando a 26 partite senza sconfitte.
Ranking UEFA: 45°
Come si è qualificato: secondo in Francia
Passata stagione: non in Europa
Miglior piazzamento: campione (1992/93)
Allenatore: Roberto De Zerbi
Giocatore chiave: Amine Gouiri
Più importante acquisto estivo: Facundo Medina
Osservato speciale: Igor Paixão
Lo sapevi?
I 74 gol segnati dal Marseille nel campionato 2024/25 sono stati il terzo miglior risultato dal volgere del secolo e un miglioramento di 22 gol rispetto al 2023/24.
Ranking UEFA: 54°
Come si è qualificato: terzo in Francia
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-4tot. contro Benfica)
Miglior piazzamento: vice campione (2003/04)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Thilo Kehrer 52
Allenatore: Adi Hütter
Giocatore chiave: Mika Biereth
Più importante acquisto estivo: Eric Dier
Osservato speciale: Maghnes Akliouche
Lo sapevi?
Il Monaco ha perso le ultime quattro sfide a eliminazione diretta in competizioni UEFA.
Ranking UEFA: 34°
Come si è qualificato: campione d'Italia
Passata stagione: non in Europa
Miglior piazzamento: quarti di finale (2022/23)
Allenatore: Antonio Conte
Conte ha aggiunto un altro campionato (il quinto in Italia più uno in Inghilterra) alla sua bacheca dei trofei durante la sua prima stagione al Napoli e adesso è determinato a lasciare il segno sulla scena europea con i Partenopei. Da giocatore ha vinto cinque Scudetti, una Coppa UEFA e la Champions League.
Giocatore chiave: Scott McTominay
Lo scozzese McTominay o "Mcfratm" – un mix tra "Mc" e "mio fratello" in rigoroso accento napoletano – ha conquistato l'Italia durante la sua prima stagione a Napoli dopo aver lasciato il Manchester United. È un centrocampista completo che sa anche essere decisivo sotto rete, come testimoniano i 12 gol in Serie A nella scorsa stagione.
Più importante acquisto estivo: Kevin De Bruyne
Il 34enne De Bruyne è senza dubbio il giocatore di cui il Napoli aveva bisogno per la sua nuova avventura in Champions League. Ha vinto questa competizione nel 2023 con la sua ex squadra, il Manchester City, insieme a due FA Cup e sei Premier League.
Osservato speciale: Luca Marianucci
Il possente 21enne difensore centrale è approdato al Napoli quest'estate dall'Empoli, dove nella scorsa stagione ha dimostrato di possedere tutte le qualità richieste a un difensore moderno in 18 presenze in Serie A.
Stagione 2024/25
Dopo un deludente 2023/24 che li ha visti scivolare al 10° posto in Serie A, il Napoli è tornato alla ribalta in grande stile. Rinvigorito dall'arrivo di Conte e dagli acquisti di McTominay e Romelu Lukaku in particolare, gli Azzurri hanno superato gli ex campioni d'Italia dell'Inter conquistando il loro quarto Scudetto in un campionato che si è deciso all'ultimo giornata.
Lo sapevi?
Il Napoli ha subito solo 27 gol in Serie A nella scorsa stagione, otto in meno rispetto a qualsiasi altra squadra. In termini di gol segnati, cinque squadre hanno superato le sue 59 reti.
Ranking UEFA: 79°
Come si è qualificato: European Performance Spot
Passata stagione: non in Europa
Miglior piazzamento: seconda fase a gironi (2002/03)
Allenatore: Eddie Howe
Giocatore chiave: Bruno Guimarães
Più importante acquisto estivo: Nick Woltemade
Osservato speciale: Anthony Elanga
Lo sapevi?
Il Newcastle ha conquistato il suo primo trofeo nazionale in 70 anni battendo il Liverpool nella finale della Coppa di Lega della scorsa stagione.
Ranking UEFA: 37°
Come si è qualificato: campione di Grecia
Passata stagione: ottavi di finale Europa League (S2-4tot. contro Bodø/Glimt)
Miglior piazzamento: quarti di finale (1998/99)
Allenatore: José Luis Mendilibar
Giocatore chiave: Ayoub El Kaabi
Più importante acquisto estivo: Gabriel Strefezza
Osservato speciale: Santiago Hezze
Lo sapevi?
L'Olympiacos ha disputato l'ultima fase a gironi/campionato nel 2020/21 e l'ultima volta che è passato il turno è stato nel 2013/14.
Ranking UEFA: 144°
Come si è qualificato: campione di Cipro, vincitore spareggi (V3-2tot. contro Crvena Zvezda)
Passata stagione: Conference League ottavi di finale (S1-3tot. contro Djurgården)
Miglior piazzamento: fase campionato (2025/26)
Allenatore: Juan Carlos Carcedo
Giocatore chiave: Pêpê
Più importante acquisto estivo: David Luiz
Osservato speciale: Mislav Oršić
Lo sapevi?
Il Pafos è diventata la terza squadra cipriota a qualificarsi al tabellone principale della Champions League dopo l'APOEL (quattro volte) e l'Anorthosis Famagosta (una volta). L'ultima partecipazione risale al 2017/18 con l'APOEL.
Ranking UEFA: 5°
Come si è qualificato: campione di Francia
Passata stagione: campione (V5-0 contro Inter)
Miglior piazzamento: campione (2024/25)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Achraf Hakimi 125
Allenatore: Luis Enrique
Giocatore chiave: Ousmane Dembélé
Più importante acquisto estivo: Illia Zabarnyi
Osservato speciale: Willian Pacho
Lo sapevi?
Nessuna delle ultime 99 partite disputate dal Paris Saint-Germain nelle competizioni UEFA è finita a reti inviolate. La vittoria contro il Liverpool negli ottavi è stata la prima per il Paris a essere decisa dai calci di rigore in Coppa dei Campioni/Champions League.
Ranking UEFA: 28°
Come si è qualificato: campione Paesi Bassi
Passata stagione: ottavi di finale (S3-9tot. contro Arsenal)
Miglior piazzamento: campione (1987/88)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Johan Bakayoko 46
Allenatore: Peter Bosz
Giocatore chiave: Ismael Saibari
Più importante acquisto estivo: Ruben van Bommel
Osservato speciale: Ryan Flamingo
Lo sapevi?
Con l'entusiasmante vittoria in rimonta contro lo Shakhtar alla quinta giornata della passata stagione, il PSV è diventato il primo club a vincere una partita di Champions League nonostante fosse in svantaggio di due gol dopo 86 minuti.
Ranking UEFA: 69°
Come si è qualificato: campione d'Azerbaigian, vincitore spareggi (V5-4tot. contro Ferencváros)
Passata stagione: fase campionato Europa League
Miglior piazzamento: fase a gironi/campionato (2017/18, 2025/26)
Allenatore: Gurban Gurbanov
Giocatore chiave: Leandro Andrade
Più importante acquisto estivo: Joni Montiel
Osservato speciale: Nariman Akhundzada
Lo sapevi?
L'unica precedente partecipazione del Qarabağ al tabellone principale della Champions League risale alla stagione 2017/18, quando si classificò quarto in un girone che comprendeva Atlético Madrid, Chelsea e Roma.
Ranking UEFA: 1°
Come si è qualificato: secondo in Spagna
Passata stagione: quarti di finale (S1-5tot. contro Arsenal)
Miglior piazzamento: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Vinícius Júnior 75
Allenatore: Xabi Alonso
Giocatore chiave: Kylian Mbappé
Più importante acquisto estivo: Dean Huijsen
Osservato speciale: Franco Mastantuono
Lo sapevi?
Il Real Madrid non ha mai fallito la qualificazione dalla fase a gironi/campionato della Champions League. La vittoria per 2-1 in casa contro l'Atleti nell'andata degli ottavi di finale della passata stagione è stata la partita numero 500 in Coppa dei Campioni/Champions League (primo club ad aver raggiunto questo traguardo).
Ranking UEFA: 42°
Come si è qualificato: campione Cechia
Passata stagione: fase campionato Europa League
Miglior piazzamento: fase a gironi/campionato (2007/08, 2019/20, 2025/26)
Allenatore: Jindřich Trpišovský
Giocatore chiave: Jan Bořil
Più importante acquisto estivo: Michal Sadílek
Osservato speciale: David Moses
Lo sapevi?
Questa è la terza partecipazione appena dello Slavia Praha alla fase a gironi/campionato della Champions League. Le precedenti partecipazioni risalgono al 2019/20 e al 2007/08 e la squadra non è mai andata oltre questa fase.
Ranking UEFA: 35°
Come si è qualificato: campione di Portogallo
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S0-3tot. contro Dortmund)
Miglior piazzamento: quarti di finale (1982/83)
Miglior giocatore del Fantasy Football: Viktor Gyökeres 46
Allenatore: Rui Borges
Giocatore chiave: Francisco Trincão
Più importante acquisto estivo: Luis Suárez
Osservato speciale: João Simões
Lo sapevi?
Lo Sporting CP ha vinto due titoli consecutivi per la prima volta dal 1953/54.
Ranking UEFA: 27°
Come si è qualificato: vincitore Europa League
Passata stagione: vincitore Europa League (V1-0 contro Manchester United)
Miglior piazzamento: vice campione (2018/19)
Allenatore: Thomas Frank
Giocatore chiave: Cristian Romero
Più importante acquisto estivo: Mohammed Kudus
Osservato speciale: Xavi Simons
Lo sapevi?
Il Tottenham è stato il primo club inglese a vincere un trofeo europeo quando ha sconfitto l'Atleti per 5-1, aggiudicandosi la Coppa delle Coppe nel 1963.
Ranking UEFA: 61°
Come si è qualificato: campione di Belgio
Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta Europa League (S2-3tot. contro Ajax)
Miglior piazzamento: fase a gironi/campionato (2025/26)
Allenatore: Sébastien Pocognoli
Giocatore chiave: Promise David
Più importante acquisto estivo: Raul Florucz
Osservato speciale: Anan Khalaili
Lo sapevi?
Nel 2024/25 per la prima volta l'Union SG ha completato una doppietta nazionale (campionato + coppa nazionale). È una delle quattro squadre all'esordio nella fase a gironi/campionato.
Ranking UEFA: 17°
Come si è qualificato: European Performance Spot
Passata stagione: non in Europa
Miglior piazzamento: semifinale (2005/06, 2021/22)
Allenatore: Marcelino
Giocatore chiave: Ayoze Pérez
Più importante acquisto estivo: Alberto Moleiro
Osservato speciale: Pape Gueye
Lo sapevi?
Il Villarreal ha raggiunto la semifinale nella sua ultima partecipazione in Champions League.