UEFA Champions League 2024/25: calendario, finale e date da segnare

Questa sarà la 70ª edizione della massima competizione europea per club, la 33ª da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League, nonché la prima con il nuovo format. Il torneo inizia il 9 luglio 2024 e si conclude il 31 maggio 2025 con la finale a Monaco di Baviera.

N.B.: le date sono soggette a variazioni.

Cosa prevede il nuovo format della Champions League?

Il cambiamento più grande riguarda la fase a gironi, che diventerà una fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronta otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accedono agli ottavi di finale. Da quel momento in poi, la competizione prosegue con la classica formula a eliminazione diretta.

Spiegazione del nuovo format

Quando si giocano le qualificazioni per la Champions League 2024/25?

Primo turno di qualificazione: 9/10 e 16/17 luglio 2024

Secondo turno di qualificazione: 23/24 e 30/31 luglio 2024

Terzo turno di qualificazione: 6/7 e 13 agosto 2024

Spareggi: 20/21 e 27/28 agosto 2024

Il Man City ha vinto la UEFA Champions League 2022/23 Getty Images

Quando sono le partite della fase a gironi 2024/25 di Champions League?

Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Quando sono le partite della fase a eliminazione diretta della Champions League 2024/25?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio 2025

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

Finale: 31 maggio 2025

Quando sono i sorteggi della Champions League 2024/25?

Primo turno di qualificazione: 18 giugno 2024

Secondo di qualificazione: 19 giugno 2024

Terzo turno di qualificazione: 22 luglio 2024

Spareggi: 5 agosto 2024

Fase campionato: 29 agosto 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 31 gennaio 2025

Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali: 21 febbraio 2025

La UEFA Champions League 2024/25 si concluderà alla Football Arena di Monaco di Baviera: l'evento clou del calendario europeo per club tornerà nella città tedesca per la prima volta dal 2012.

Completato il 30 aprile 2005, lo stadio si trova in Werner-Heisenberg-Allee ed è di proprietà del Bayern Monaco. Ha ospitato quattro partite di UEFA EURO 2020 e, poiché sarà anche sede di UEFA EURO 2024, sarà il primo stadio della storia a ospitare partite di campionati europei UEFA consecutivi. La sua capienza per quel torneo sarà di 67.000 posti..

The Champions League trophy on display at Fußball Arena München Getty Images

Cosa ricevono i vincitori della Champions League?

L'attuale trofeo della UEFA Champions League è alto 73,5 cm e pesa 7,5 kg.

I vincitori del 2024/25 guadagnano anche un posto nella fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26, se non si sono qualificati attraverso il rispettivo campionato nazionale. Guadagneranno inoltre il diritto di giocare contro i vincitori della UEFA Europa League 2024/25 nella Supercoppa UEFA 2025.