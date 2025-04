I LINKIN PARK si esibiranno nel Final Kick Off Show by Pepsi® della finale di UEFA Champions League 2025

La leggendaria rock band dei Linkin Park salirà sul palco prima della partita di club più attesa della stagione (il 31 maggio alla Munich Football Arena) quando sarà protagonista del Final Kick Off Show by Pepsi® della UEFA Champions League 2025.

I Linkin Park sono tornati trionfalmente alla ribalta con l'uscita di FROM ZERO, il loro primo disco di inediti dopo sette anni di attesa, e saranno protagonisti della cerimonia pre-partita con una scaletta che sarà un tributo al loro passato e una presentazione del loro nuovo disco.

Per celebrare l'occasione, il gruppo ha composto e registrato un nuovo remix - che fonde i suoi iconici riff con le immagini e i suoni della UEFA Champions League - che verrà lanciato prima dell'evento calcistico annuale più seguito al mondo, in quella che sarà sicuramente una notte indimenticabile per il calcio e per la musica.

“Con il nostro nuovo album e il tour, siamo stati travolti dall'energia e dall'entusiasmo dei nostri fan", hanno spiegato il Linkin Park. "Non vediamo l'ora di condividere la stessa energia ed entusiasmo al Kick Off Show by Pepsi della finale di UEFA Champions League. Questa è un'esperienza completamente nuova per noi come band. Siamo entusiasti di suonare alcune delle nostre canzoni preferite del passato e del presente alle migliaia di persone presenti nello stadio e ai milioni di spettatori in tutto il mondo”.

Guy-Laurent Epstein, co-direttore generale di UC3, ha dichiarato: “Il Kick Off Show della finale di UEFA Champions League di quest'anno, presentato da Pepsi, promette di essere un momento spettacolare, con una delle rock band più iconiche del mondo che si esibirà dal vivo pochi minuti prima della partita più importante del calcio europeo per club. Insieme a Pepsi, siamo orgogliosi di continuare a migliorare l'esperienza dei tifosi - sia allo stadio che per i milioni di spettatori in tutto il mondo - con un intrattenimento indimenticabile dentro e fuori dal campo”.