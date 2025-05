L'Olympiacos si qualifica automaticamente alla fase campionato 2025/26 col ribilanciamento della Champions League

L'Olympiacos si è assicurato un posto nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26. Entrambe le finaliste del 2024/25, Paris e Inter, si sono già qualificate grazie al loro piazzamento in campionato, spianando la strada ai campioni greci per l'accesso diretto.

Ultimo aggiornamento: lunedì 12 maggio ore 09:00 CET

Uno dei principi fondamentali del nuovo formato delle competizioni europee per club post-2024 è l'importante ruolo del coefficiente, ovvero il rendimento del club nelle competizioni europee nel quinquennio in corso.

Lista d'accesso 2025/26

Per questo motivo, nel caso in cui i vincitori della Champions League fossero già qualificati alla fase campionato attraverso il piazzamento nel proprio campionato nazionale (come ormai è certo accadrà in questa stagione), il club con il miglior coefficiente individuale tra tutte le campioni nazionali coinvolte nelle qualificazioni (i campioni nazionali delle federazioni dall'11° al 55° posto* nel ranking) accederà direttamente alla fase campionato, anziché al turno originario per il quale si era qualificato in base alla lista di accesso.

Lo Shakhtar Donetsk è stato il primo club a beneficiare di questa regola grazie al miglior coefficiente tra tutte le squadre del percorso Campioni, entrando direttamente nella fase campionato 2024/25.

N.B. le vincitrici del campionato delle federazioni dal 1° al 10° posto si qualificano di diritto alla fase campionato.

Cosa significa nella pratica?

I primi dieci coefficienti delle attuali capolista in campionato nelle federazioni dall'11° al 55° posto sono i seguenti:

Olympiacos (GRE) – 56,500 (campione)

Bodø/Glimt (NOR) – 49,000 (campione)

Copenhagen (DEN) – 44,875

Crvena Zvezda (SRB) – 44,000 (campione)

Ferencváros (HUN) – 39,000

Celtic (SCO) – 38,000 (campione)

Slovan Bratislava (SVK) – 33,500 (campione)

Basel (SUI) – 33,000 (campione)

Qarabağ (AZE) – 32,000 (campione)

Ludogorets (BUL) – 24,000 (campione)

I primi dieci coefficienti di tutti i club delle federazioni dall'11° al 55° posto sono i seguenti:

Rangers (SCO) – 71,250 (2° in campionato)

Olympiacos (GRE) – 56,500 (campione)

GNK Dinamo (CRO) – 56,000 (2ª)

Shakhtar (UKR) – 52,000 (3°)

Bodø/Glimt (NOR) – 49,000 (campione)

Salzburg (AUT) – 48,000 (4°)

Copenhagen (DEN) – 44,875 (1°)

Crvena Zvezda (SRB) – 44,000 (campione)

PAOK (GRE) – 42,250 (3°)

Ferencváros (HUN) – 39,000 (1°)

Olympiacos qualificato allo stato attuale

In quanto vincitrice della Super League greca, l'Olympiacos ha guadagnato il diritto di prendere il posto vacante della vincitrice della UEFA Champions League. Questo perché la squadra greca ha il coefficiente più alto tra tutti i club che hanno vinto il campionato delle federazioni dall'11° al 55°posto nel ranking, oltre a un coefficiente più alto di qualsiasi altro club ancora in lizza per diventare campione nelle federazioni 11-55.

Questa procedura non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o di licenza. Pertanto, quanto sopra è ancora in attesa dell'ammissione definitiva dei club alle competizioni in questione. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.

*Nota: poiché il Liechtenstein non ha un campionato nazionale, i suoi club giocano nel campionato svizzero.

Le ultime liste di accesso alle competizioni UEFA per club 2025/26 maschili sono disponibili qui.