Riepilogo Champions League: prima vittoria per il Milan, cadono Bologna e Juve

L'Aston Villa diventa la prima squadra a nove punti nella fase campionato di UEFA Champions League grazie a un 2-0 sul Bologna. Il Real Madrid rimonta due volte e batte il Borussia Dortmund 5-2, ma sono da segnalare anche le vittorie di Arsenal, Girona, Milan e Sporting.

UEFA.com riassume tutte le partite della terza giornata.

Le partite di martedì

Tijjani Reijnders va a segno due volte e regala i primi punti al Milan. Dopo una traversa dalla distanza colpita dal Bruges con Joel Ordóñez, Christian Pulišić segna direttamente su calcio d'angolo al 34'. Nonostante l'espulsione di Raphael Onyedika sei minuti più tardi, i belgi pareggiano nella ripresa con Kyriani Sabbe, ma la doppietta di Reijnders fissa il risultato. Nel frattempo, il subentrato Francesco Camarda diventa il giocatore italiano più giovane ad aver partecipato alla competizione (qualificazioni escluse) a 16 anni e 226 giorni.

Player of the Match: Tijjani Reijnders (Milan)

Lo splendido gol dalla distanza di Wilfried Singo è il più bello dei cinque che permettono al Monaco di prolungare il suo ottimo inizio di stagione. Takumi Minamino elude la trappola del fuorigioco e apre le marcature in avvio, ma Cherif Ndiaye pareggia dal dischetto appena sei minuti più tardi.

Breel Embolo ripristina il vantaggio dei padroni di casa poco prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, l'incredibile tiro di Singo porta il risultato sul 3-1, poi Minamino firma la doppietta personale e Maghnes Akliouche fissa il punteggio a fine gara.

Player of the Match: Takumi Minamino (Monaco)

L'Arsenal mantiene l'imbattibilità con una vittoria sullo Shakhtar, che deve ancora segnare in questa edizione del torneo. I padroni di casa passano in vantaggio al 29', quando un tiro di Gabriel Martinelli colpisce il palo e rimpalla sull'incolpevole Dmytro Riznyk. Quest'ultimo si fa perdonare l'autogol con le parate su Gabriel Jesus e Martinelli prima di neutralizzare il rigore di Leandro Trossard al 77'. Tuttavia, una sola rete è più che sufficiente all'Arsenal per salire a quota sette punti dopo tre partite.

Player of the Match: Gabriel Martinelli (Arsenal)

L'Aston Villa resta a punteggio pieno nella fase campionato con un comodo 2-0 sul Bologna al Villa Park. Dopo un primo tempo dominato dai Villans, il capitano John McGinn sblocca la situazione al 10' della ripresa, eludendo tutti con una punizione in area che si spegne nell'angolino. Poco dopo, John Durán insacca al volo alla sua prima gara da titolare in Champions League e manda Villa in testa alla classifica.

Player of the Match: Jhon Durán (Aston Villa)

Juanpe trasforma un calcio di punizione al suo debutto nel torneo e contribuisce alla prima vittoria del Girona in Champions League. I Blanquivermells passano in vantaggio al 42' quando Miguel Gutiérrez insacca su cross di Arnaut Danjuma, poi il portiere ospite Dominik Takáč neutralizza Bojan Miovski in acrobazia ma deve arrendersi al raddoppio degli spagnoli al 73'.

Takáč respinge il rigore di Cristhian Stuani a due minuti dalla fine, mentre Július Szöke colpisce una traversa di testa nel recupero quando lo Slovan cerca almeno il gol della bandiera.

Player of the Match: Miguel Gutiérrez (Girona)

El Bilal Touré segna nel recupero e suggella l'ottima prestazione della squadra tedesca in casa della Juventus. Nel primo tempo, Ermedin Demirović colpisce il palo dal limite dell'area, mentre il colpo di testa di Deniz Undav costringe Mattia Perin a una parata formidabile.

Undav trova anche il gol, che però viene annullato per fallo di mano. A fine gara, Danilo commette fallo in area e viene espulso; sul dischetto si presenta Millot, ma Perin si supera ancora una volta. Il portiere non può niente al 92' quando Touré si libera abilmente in area e insacca da pochi passi.

Player of the Match: Mattia Perin (Juventus)

Il Paris strappa un punto in un vivace incontro con il PSV, con entrambe le squadre che si procurano diverse occasioni per vincere ma non riescono a sfruttarle. I padroni di casa dominano per gran parte del primo tempo ma passano in svantaggio quando Noa Lang segna dal limite dell'area. Achraf Hakimi, però, fa valere il forcing del PSG e firma il gol dell'1-1, al quale può aggiungersi quello di Marquinhos nel recupero se non fosse per un intervento provvidenziale di Walter Benítez.

Player of the Match: Achraf Hakimi (Paris)

Vinícius Júnior ispira la sensazionale rimonta delle merengues nel secondo tempo, con l'ennesimo successo sul Dortmund dopo quello nell'ultima finale. Il Borussia va meritatamente in vantaggio per 2-0 all'intervallo grazie ai gol di Donyell Malen e Jamie Gittens, ma il Real che esce dallo spogliatoio è di tutt'altra pasta e ribalta la gara con una straordinaria tripletta di Vinícius Júnior, un colpo di testa di Antonio Rüdiger e una rete di Lucas Vázquez.

Player of the Match: Vinícius Junior (Real Madrid)

Il pregevole gol su azione solitaria di Viktor Gyökeres è il momento clou della vittoria dello Sporting sullo Sturm Graz. La squadra portoghese domina fin dall'inizio e Nuno Santos apre le marcature al 23' dopo una bella azione di Geny Camato sulla destra. Gyökeres ha un tempismo perfetto sul gol del 2-0: la sua corsa che inizia a metà campo si conclude con una finta ai danni del portiere e la palla insaccata a porta vuota.

Player of the Match: Viktor Gyökeres (Sporting CP)

