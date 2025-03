Conosciamo le squadre dei quarti di finale di Champions League

Fase campionato: V6 P1 S1 F11 GS1 (4° posto)

Ottavi di finale: Feyenoord 4-1 (2-0 t, 2-1 c)

Prossimo turno: Bayern München, andata quarti di finale, 8 aprile

Ranking UEFA: 6ª

Miglior giocatore Fantasy Football: Stefan de Vrij (59)

Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)

Scorsa stagione: ottavi di finale (2-2dts contro Atlético de Madrid, 2-3 dcr)

Paolo Menicucci, reporter Inter di UEFA.com: l'Inter di Simone Inzaghi si è affermata nell'élite europea negli ultimi anni e ha confermato la sua solidità subendo un solo gol in otto partite della fase campionato, prima di collezionare un altro clean sheet nel successo dell'andata degli ottavi contro il Feyenoord, battuto 4-1 tra andata e ritorno. Il 3-5-2 con Denzel Dumfries e Federico Dimarco sulle fasce è ben rodato, come l'intesa in avanti tra Marcus Thuram e il capitano Lautaro Martínez. Tuttavia, i gol non sono stati abbondanti in questa Champions League (quattro vittorie per 1-0), a differenza della Serie A dove i nerazzurri hanno segnato 55 gol nelle prime 21 giornate - prima di sbarazzarsi del Feyenoord agli ottavi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Vincitore di uno scudetto e tre Coppe Italia da giocatore della Lazio, il 48enne ha portato a Roma una coppa nazionale anche da allenatore. È subentrato ad Antonio Conte all'Inter nell'estate 2021, vincendo Supercoppa nazionale e Coppa Italia alla prima stagione. Dopo aver difeso entrambi i trofei, ha raggiunto la finale di Champions League nel 2022/23 e ha aggiunto un titolo di Serie A la scorsa stagione.

Giocatore chiave: Lautaro Martínez

L'attaccante argentino ha vinto la classifica dei marcatori della Serie A nel 2023/24 per la prima volta con 24 gol in 33 presenze, terza stagione consecutiva in cui ne ha segnati più di 20. Sempre pericoloso grazie a un lavoro incessante, a un ottimo senso della posizione e a finalizzazioni di grande freddezza, Martínez continua a guidare l'attacco da capitano dei nerazzurri.

Lo sapevi?

I cinque clean sheet consecutivi in questa fase campionato rappresentano la striscia più lunga dell'Inter in Coppa Campioni/Champions League.