Ottavi di finale di Champions League: guida alle squadre

Dodici squadre hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, mentre le altre sei si decideranno alla sesta e ultima giornata.

UEFA.com traccia il profilo delle contendenti in vista del sorteggio degli ottavi di finale, in programma lunedì 7 novembre.

Tutto sul sorteggio degli ottavi

Highlights: Bayern - Barcellona 2-0 

Ranking UEFA: 2°

Gruppo C: V5 P0 S0 GF16 GS2

Passata stagione: quarti di finale (S 1-2tot. contro Villarreal)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

Allenatore: Julian Nagelsmann



Giocatore chiave: Jamal Musiala



Highlights: Benfica - Juventus 4-3 

Ranking UEFA: 22°

Gruppo H: V3 P2 S0 GF10 GS6

Passata stagione: quarti di finale (S 4-6tot. contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1960/61, 1961/62)

Allenatore: Roger Schmidt



Giocatore chiave: Rafa Silva

Highlights: Milan 0-2 Chelsea

Ranking UEFA: 3°

Gruppo E: V3 P1 S1 GF8 GS3

Passata stagione: quarti di finale (S 4-5tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (2011/12, 2020/21)

Allenatore: Graham Potter



Giocatore chiave: Mason Mount



Highlights: Porto 0-4 Club Brugge

Ranking UEFA: 32°

Gruppo B: V3 P1 S1 GF7 GS4

Passata stagione: fase a gironi (quarto)

Miglior piazzamento nella competizione: vicecampione (1977/78)

Allenatore: Carl Hoefkens



Giocatore chiave: Simon Mignolet



Highlights: Sevilla 1-4 Dortmund

Ranking UEFA: 12°

Gruppo G: V2 P2 S1 GF9 GS4

Passata stagione: fase a gironi (S 4-6tot. contro Rangers agli spareggi per gli ottavi di Europa League)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1996/97)

Allenatore: Edin Terzić



Giocatore chiave: Jude Bellingham



Ranking UEFA: 17°

Gruppo C: V3 P1 S1 GF10 GS5

Passata stagione: ottavi di finale (S 1-2tot. contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1963/64, 1964/65, 2009/10)

La stagione in breve: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.

Reporter Inter di UEFA.com: l'Inter è stata sorteggiata in uno dei gironi più difficili ma ha imparato dagli errori del passato e ha prenotato il posto agli ottavi con una partita d'anticipo. La qualificazione è arrivata soprattutto grazie alle due partite contro il Barcellona (vittoria per 1-0 in casa e pareggio per 3-3 in Spagna), nelle quali i ragazzi di Simone Inzaghi hanno dimostrato un grande spirito di squadra per sopperire all'assenza di giocatori chiave come Romelu Lukaku e Marcelo Brozović. I nerazzurri hanno completato l'opera con la vittoria casalinga contro il Viktoria Plzeň.

Come gioca l'Inter?

Il modulo è un 3-5-2, con i laterali chiamati a coprire l'intera fascia. Senza sorprese, Inzaghi gli sostituisce entrambi in partita, con Matteo Darmian e Robin Gosens a rappresentare ottime alternative per Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Uno dei tre centrocampisti agisce da regista basso: Brozović è perfetto, ma anche Hakan Çalhanoğlu ha fatto bene in sua assenza. Gli altri due, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan, comandano il pressing e supportano gli attaccanti. Quando sarà in forma, Lukaku tornerà a formare la famosa 'Lu-La' con Lautaro Martínez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Vincitore del campionato e di tre Coppe Italia con la Lazio, il 46enne allenatore ha anche vinto una coppa nazionale nelle cinque stagioni sulla panchina dei biancocelesti. Subentrato ad Antonio Conte nel 2021, ha vinto Supercoppa italiana e Coppa Italia alla prima stagione.

Giocatore chiave: Lautaro Martínez

"Il toro" Martínez ha concluso la stagione 2021/22 con 25 gol in 49 presenze fra tutte le competizioni, il suo miglior bottino da quando è arrivato dal Racing Club nel 2018. Ha formato una prolifica coppia con Lukaku, che è tornato dal Chelsea ma finora non ha giocato molto per infortunio.

Lo sapevi?

Edin Džeko ha segnato due gol alla quinta giornata, portando il suo bottino a 11 gol in sole sette partite europee contro il Plzeň.

Guarda la tripletta da record di Salah

Ranking UEFA: 4°

Gruppo A: V4 P0 S1 GF15 GS6

Passata stagione: vicecampione (S 0-1 contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

Allenatore: Jürgen Klopp



Giocatore chiave: Thiago Alcántara



Highlights: Man. City 2-1 Dortmund

Ranking UEFA: 1°

Gruppo G: V3 P2 S0 GF11 GS1

Passata stagione: semifinali (S 5-6tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: vicecampione (2020/21)

Allenatore: Josep Guardiola



Giocatore chiave: Kevin De Bruyne

Highlights: Ajax 1-6 Napoli

Ranking UEFA: 20

Gruppo C: V5 P0 S0 GF20 GS4

Passata stagione: spareggi per gli ottavi di Europa League 

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (2011/12, 2016/17, 2019/20, 2022/23)

La stagione in breve: è la miglior squadra vista finora in Italia e in Champions League.

Reporter Napoli di UEFA.com: da dove iniziare? Finora, il Napoli è stato fin troppo bravo, quasi perfetto. Ha travolto Liverpool, Rangers e Ajax e ha registrato il miglior inizio di sempre in Champions League da parte di una squadra italiana, giocando sempre un calcio fenomenale. Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Raspadori, André-Frank Zambo Anguissa e Piotr Zieliński, solo per citarne alcuni, sono stati fantastici, mentre Luciano Spalletti ha plasmato una squadra brillante, solida in difesa, fluida, offensiva, spettacolare ed efficiente.

Come gioca il Napoli?

Il modulo di base è il 4-3-3 ma, a seconda nella posizione di Zieliński, diventa un 4-2-3-1. In fase di non possesso, gli esterni arretrano per aiutare la difesa e formare un 4-5-1. Come dice Spalletti, però: "Il calcio non dipende più dai sistemi, ma dell'uso degli spazi lasciati dagli avversari". Il Napoli sfrutta le fasce per colpire velocemente in contropiede, può andare direttamente al centro per Victor Osimhen o far passare le manovre da Raspadori e i centrocampisti. Insomma, può segnare in ogni modo possibile.

Allenatore: Luciano Spalletti

Ex centrocampista operoso e allenatore di Inter e Roma, Spalletti ha sostituito Gennaro Gattuso in panchina la scorsa stagione dopo due anni sabbatici. Ha vinto 10 delle prime 11 partite di Serie A con il club, che a fine febbraio era in testa ma poi ha concluso la stagione al terzo posto.

Giocatore chiave: Victor Osimhen

Grazie alle prestazioni nella passata stagione, il nigeriano è stato votato Miglior giovane della Serie A 2021/22. Il 23enne attaccante ha contribuito enormemente a 32 gol in due campionati (24 reti e otto assist) con i partenopei, che tornano nella competizione dopo tre anni di assenza.

Lo sapevi?

Il Napoli ha segnato 17 gol nelle prime quattro partite del girone, battendo il suo precedente record in un'intera edizione (dalla fase a gironi alla finale): nel 2011/12 ne aveva realizzati 14 in otto partite.

Paris (FRA)

Highlights: Paris - Maccabi Haifa 7-2

Ranking UEFA: 6°

Gruppo H: V3 P2 S0 GF14 GS6

Passata stagione: ottavi di finale (S 2-3tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: vicecampione (2019/20)

Allenatore: Christophe Galtier

Giocatore chiave: Kylian Mbappé



Highlights: Club Brugge 0-4 Porto

Ranking UEFA: 19°

Gruppo B: V3 P0 S2 GF10 GS6

Passata stagione: fase a gironi (S 1-2tot. contro Lyon agli ottavi di Europa League)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1986/87, 2003/04)

Allenatore: Sérgio Conceição



Giocatore chiave: Mehdi Taremi



Highlights: Celtic 0-3 Real Madrid

Ranking UEFA: 5°

Gruppo F: V3 P1 S1 GF10 GS5

Passata stagione: vincitore (V 1-0 contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)

Allenatore: Carlo Ancelotti



Giocatore chiave: Karim Benzema