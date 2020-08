Le partite con più gol in UEFA Champions League

La vittoria per 8-2 del Bayern contro il Barcellona è stata la partita con il maggior numero di gol nella fase a eliminazione diretta nell'era della UEFA Champions League, ma non quella con il più alto numero di reti segnate nella storia della competizione.

Questo onore spetta ai connazionali del Borussia Dortmund, che hanno battuto il Legia Warszawa 8-4 in una gara della fase a gironi nel novembre del 2016. Il famoso trionfo del Monaco per 8-3 sul Deportivo nel 2003 resta al secondo posto, mentre la goleada del Bayern di stasera a Lisbona si colloca al terzo posto.

Il Dortmund festeggia la vittoria record per 8-4 contro il Legia VI-Images via Getty Images

Il 12-2 del Feyenoord contro il KR Reykjavík nel primo turno della stagione 1969/70 resta la partita con più gol in Coppa dei Campioni, mentre il 16-1 con cui lo Sporting CP ha umiliato l’APOEL nell’andata del secondo turno di Coppa delle Coppe nel gennaio del 1963 resta la sfida con più gol in competizioni UEFA per club a livello maschile, senza considerare le giovanili.

Le partite con il maggior numero di gol in UEFA Champions League

12: Borussia Dortmund - Legia Warszawa 8-4, 22/11/2016

11: Monaco FC - Deportivo La Coruña 8-3, 05/11/2003

10: Barcelona - Bayern München 2-8, 14/08/2020

9: Paris Saint-Germain - Rosenborg 7-2, 24/10/2000

9: Lyon - Werder Bremen 7-2, 08/03/2005

9: Villarreal - Aalborg 6-3, 21/10/2008

9: Tottenham Hotspur - Bayern München 2-7, 01/10/2019