La fase a gironi di Champions League 2021/22 finora

La fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22 comincia a delinearsi.

Finora, 26 squadre sono certe di un posto grazie al piazzamento in campionato o, nel caso del Villarreal, al trionfo in UEFA Europa League. Altri sei posti saranno decisi dalle qualificazioni di quest'estate.



Fase a gironi 2021/22: tabellone provvisorio

ESP: Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal

ENG: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea

GER: Bayern, RB Leipzig, Dortmund, Wolfsburg

ITA: Inter Milan, AC Milan, Atalanta, Juventus

FRA: LOSC Lille, Paris Saint-Germain

POR: Sporting CP, Porto

RUS: Zenit

BEL: Club Brugge

UKR: Dynamo Kyiv

NED: Ajax

TUR: Beşiktaş

Cosa succede se la vincitrice della Champions League/Europa League si qualifica tramite il campionato?

Poiché il Chelsea, vincitore della UEFA Champions League 2021, si era già qualificato tramite il campionato, il Beşiktaş partecipa alla fase a gironi in veste di campione dell'undicesima nazione nel ranking (Turchia). Se il Manchester United (secondo in Premier League) avesse vinto la UEFA Europa League, il Monaco avrebbe partecipato alla fase a gironi come terza classificata della quinta nazione nel ranking (Francia); la vittoria del Villarreal ha fatto sì che la Spagna avesse già il numero massimo di rappresentanti, cinque.

Si conoscono già le fasce del sorteggio?

Al sorteggio della fase a gironi, le squadre vengono suddivise in quattro fasce. La Fascia 1 comprende la vincitrice della UEFA Champions League, la vincitrice della UEFA Europa League e le vincitrici del campionato delle prime sei nazioni nel ranking (Spagna, Inghilterra, Germania, Italia, Francia e Portogallo). Le fasce delle altre squadre si basano sul loro ranking UEFA.

Fascia 1

98,000 Chelsea (ENG), detentore UEFA Champions League

134,000 Bayern (GER)

125,000 Manchester City (ENG)

115,000 Atlético de Madrid (ESP)

63,000 Villarreal (ESP), detentrice UEFA Europa League

53,000 Inter Milan (ITA)

45,500 Sporting CP (POR)

14,000 LOSC Lille (FRA)

