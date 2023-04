Le grandi rimonte in UEFA Champions League: la Remontada, Liverpool-Barcellona, Paris-Man United, Deportivo-Milan

Il Bayern e il Benfica dvranno provare a ribaltare le sconfitte subite all'andata. Quali sono le loro possibilità di rimonta?

Nella storia della Champions League, solo cinque volte una squadra ha ribaltato una sfida a eliminazione diretta vincendo fuori casa al ritorno. Due volte è capitato grazie alla regola dei gol in trasferta, che però è stata abolita dalla stagione 2021/22.

Le squadre di casa nel ritorno hanno rimontato in un numero molto maggiore di occasioni, ma solo una volta con uno scarto di quattro gol e tre con un passivo di tre gol rispetto all'andata. UEFA.com vi racconta le più belle rimonte delle fasi a eliminazione diretta.

Rimonte in Champions League della squadra in trasferta nella gara di ritorno

Due gol di svantaggio



Manchester United - Paris Saint-Germain 0-2

Paris Saint-Germain - Manchester United 1-3

Ottavi 2018/19

Il miracolo dello United a Parigi

Prima della stagione 2018/19, solo sei volte si era vista una squadra superare il turno dopo aver perso in casa all'andata. Ci era riuscito l'AC Milan contro il Saarbrücken al primo turno dell'edizione inaugurale del 1955/56, ma poi più nessuno per 13 anni. La settima occasione è capitata all'Ajax, che il 5 marzo ha vinto 4-1 in casa del Real Madrid dopo una sconfitta per 2-1 ad Amsterdam; l'ottava la sera dopo.

Lo United arriva da uno 0-2 e in Europa non aveva mai perso in casa con due gol di scarto davanti al suo pubblico in Europa. Nonostante una doppietta di Romelu Lukaku al ritorno, il Paris rimane complessivamente il vantaggio fino ai minuti di recupero, quando Presnel Kimpembe commette un fallo di mano in area e Marcus Rashford trasforma dal dischetto, suggellando il passaggio dei Red Devils. Ole Gunnar Solskjær, allora allenatore ad interim ma confermato poco dopo, dichiara: "Ci abbiamo creduto fino alla fine. Il piano non era tenere palla: volevamo segnare il primo gol e rimanere in partita fino agli ultimi 5-10 minuti, e ci siamo riusciti".

Un gol di svantaggio

Tottenham Hotspur - Ajax 0-1

Ajax - Tottenham Hotspur 2-3

Semifinali 2018/19

Highlights: Ajax - Tottenham 2-3

Ajax - Real Madrid 1-2

Real Madrid - Ajax 1-4

Ottavi 2018/19

Inter - Bayern Monaco 0-1

Bayern Monaco - Inter 2-3

Ottavi 2010/11

Ajax - Panathinaikos 0-1

Panathinaikos - Ajax 0-3

Semifinali 1995/96

Rimonte in Champions League della squadra in casa al ritorno con due o più gol di svantaggio

Quattro gol di svantaggio

Paris Saint-Germain - Barcellona 4-0

Barcellona - Paris Saint-Germain 6-1

Ottavi 2016/17

Guarda la storica rimonta del Barcellona

Nel 2016/17, il Barcellona è diventato la prima squadra a recuperare quattro gol di svantaggio in Champions League: è stata appena la quarta volta in qualsiasi competizione UEFA per club! Questa impresa è passata agli annali come "La Remontada".



La sconfitta della formazione di Luis Enrique in Francia era stata sorprendente, ma ancora di più lo è stata la rimonta al ritorno suggellata da un gol di Sergi Roberto nel recupero. "Gli ho detto: 'Vai in area, vedrai che segni!'", ha ricordato Neymar, che poi sarebbe andato al Paris. Sergi Roberto ha aggiunto: "Non sapevo se fosse un sogno... Non ho mai visto una gioia del genere".



Tre gol di svantaggio

Barcellona - Liverpool 3-0

Liverpool - Barcellona 4-0

Semifinali 2018/19

Highlights semifinale 2018/19: Liverpool - Barcelona 4-0

I tifosi di Anfield hanno vissuto notti europee memorabili nel corso degli anni, ma poche possono competere con l'incredibile rimonta contro i blaugrana. Dopo il 3-0 dell'andata e la splendida doppietta di Messi, il Barça ha già un piede in finale.

I Reds sono costretti a rinunciare ad alcuni uomini chiave al ritorno, tra cui Salah e Firmino in attacco, ma la rete dopo pochi minuti di Divock Origi riaccende le loro speranze. Il belga firma il trionfo dopo la doppietta di Georginio Wijnaldum nella ripresa. "In spogliatoio eravamo tutti carichi - commenterà il capitano Jordan Henderson -. Sapevamo che potevamo farcela".

Barcellona - Roma 4-1

Roma - Barcellona 3-0

Quarti 2017/18

Highlights: Roma - Barcelona 3-0

Edin Džeko fa fatica a raccontare la grande impresa della Roma, iniziata con un suo gol al 6': "Non potete immaginarvelo. È stato incredibile, non so come descriverlo. Siamo riusciti a vincere quando nessuno credeva in noi".

In effetti, pochi avrebbero immaginato un risultato del genere dopo la sconfitta per 4-1 al Camp Nou, ma il gol di Džeko, il rigore trasformato da Daniele De Rossi e il colpo di testa di Kostas Manolas regalano ai giallorossi un meritato trionfo.

Milan - Deportivo La Coruña 4-1

Deportivo La Coruña - Milan 4-0

Quarti 2003/04



Highlights: l'incredibile rimonta del Deportivo

“Nel calcio a volte i miracoli accadono, sono cose che non ci si può spiegare razionalmente”, commenta l'allenatore del Depor, Javier Irureta, dopo la pesante sconfitta all'andata contro il Milan.

Al ritorno, però, la sua squadra è già sul 3-0 all’intervallo grazie alle reti di, Pandiani, Juan Carlos Valerón e Albert Luque, mentre Fran González firma il 4-0 al 76’. Come promesso in caso di passaggio del turno, Irureta porterà la squadra in pellegrinaggio a Santiago de Compostela.

Due gol di svantaggio

Atlético Madrid - Juventus 2-0

Juventus - Atlético Madrid 3-0

Ottavi 2018/19

Wolfsburg - Real Madrid 2-0

Real Madrid - Wolfsburg 3-0

Quarti 2015/16

Porto - Bayern Monaco 3-1

Bayern Monaco - Porto 6-1

Quarti 2014/15

Paris Saint-Germain - Chelsea 3-1

Chelsea - Paris Saint-Germain 2-0

Quarti 2013/14

Olympiacos - Manchester United 2-0

Manchester United - Olympiacos 3-0

Ottavi 2013/14

Van Persie ha segnato una tripletta contro l'Olympiacos ©Getty Images

Milan - Barcellona 2-0

Barcellona - Milan 4-0

Ottavi 2012/13

Napoli - Chelsea 3-1

Chelsea - Napoli 4-1 (dts)

Ottavi 2011/12



Real Madrid - Monaco 4-2

Monaco - Real Madrid 3-1

Quarti 2003/04

Chelsea - Barcellona 3-1

Barcellona - Chelsea 5-1 (dts)

Quarti 1999/2000