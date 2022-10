Liverpool - Roma 7-6: la sfida a eliminazione diretta con più gol

Sedici doppi confronti di UEFA Champions League nel corso degli anni hanno raggiunto la quota di 11 o più gol, ma solo due l'hanno superata.

Nel 2018, Liverpool e Roma ne hanno segnati 13 in una semifinale thriller vinta dai Reds. Quel totale ha eguagliato il record per un doppio confronto ad eliminazione diretta di Champions League stabilito nove anni prima da Bayern e Sporting CP, anche se in quel caso si trattò di una sfida decisamente più a senso unico.

Maggior numero di gol in un doppio confronto ad eliminazione diretta di Champions League

Highlights semifinale di andata: Liverpool - Roma 5-2

13 Liverpool - Roma 7-6, 2017/18, semifinali

13 Bayern Monaco - Sporting CP 12-1, 2008/09, ottavi di finale

12 Lione - Werder Brema 10-2, 2004/05, ottavi di finale

12 Chelsea - Liverpool 7-5, 2008/09, quarti di finale

12 Barcellona - Bayer Leverkusen 10, 2011/12, ottavi di finale

12 Monaco - Manchester City 6-6 (Monaco qualificato per i gol in trasferta), 2016/17, ottavi di finale

12 Arsenal - Bayern München 2-10, 2016/17, ottavi di finale

12 Manchester City - Schalke 10-2, 2018/19, ottavi di finale

12 Atalanta - Valencia 8-4, 2019/20, ottavi di finale

Il momento magico di Ronaldo contro il Manchester United

11 Real Madrid - Manchester United 6-5, 2002/03, quarti di finale

11 Chelsea - Bayern Monaco 6-5, 2004/05, quarti di finale

11 Manchester United - Roma 8-3, 2006/07, quarti di finale 11 Real Madrid - Schalke 9-2, 2013/14, ottavi di finale

11 Bayern Monaco - Porto 7-4, 2014/15, quarti di finale

11 Barcelona - Paris Saint-Germain 6-5, 2016/17, ottavi di finale

11 Manchester City - Real Madrid 5-6, 2021/22, semifinali

Highlights: Man. City - Real Madrid 4-3

Maggior numero di gol agli ottavi di finale di Champions League

13 Bayern Monaco - Sporting CP 12-1, 2008/09

Maggior numero di gol ai quarti di finale di Champions League

12 Chelsea - Liverpool 7-5, 2008/09

Maggior numero di gol alle semifinali di Champions League

13 Liverpool - Roma 7-6, 2017/18