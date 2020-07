Gagno regala il trionfo al Veneto

Paolo Gagno regala al Veneto il suo secondo trionfo nella UEFA Regions' Cup trasformando il rigore decisivo contro la Selección Catalana al termine della finale di Abano Terme.

Il capitano della squadra di casa mantiene i nervi saldi e realizza l'ultimo penalty, capitalizzando al massimo l'errore commesso da Albert Vivo della rappresentativa spagnola al secondo tentativo di trasformazione. Il Veneto trionfa così nella seconda finale nella storia della UEFA Regions' Cup a concludersi dagli 11 metri, pur avendo chiuso i tempi supplementari in dieci uomini.

Nelle battute iniziali di gara il Veneto viene sovrastato dalla squadra di Toni Almendros, che domina tutti gli scambi. Isacco Tegon è bravo a immolarsi su Oscar Muñoz sugli sviluppi di una palla linga, poi il pallone arriva a Guillem Cornella che però non riesce ad impensierire Paolo De Carli.

Il Veneto prende coraggio poco a poco, grazie soprattutto alla regia di Federico Andres Lorenzatti, ma l'assenza dello squalificato Franco Ballarini pesa oltremodo sui padroni di casa. Igor Furlan dà il massimo per non farne avvertire troppo la mancanza e in avvio di ripresa centra la traversa da posizione defilata su invito di Gagno, quindi impegna severamente Carlos Miguel con un colpo di testa.

Entrambe le squadre, tuttavia, faticano ad esprimere un dominio netto. De Carli è bravo a sbarrare la strada a Pol lanciato a rete, mentre il talentuoso terzino sinistro del Veneto Prince Yarboye esalta i tifosi di casa con uno stop sontuoso prima di calciare oltre la traversa. I tempi supplementari si rendono così inevitabili.

Tegon ripete l'exploit del primo tempo anticipando di un soffio Alejandro Cano in area e il primo tempo supplementare non offre altre emozioni. L'ultimo quarto d'ora è invece decisamente più movimentato: il difensore del Veneto Alberto Mantovani si fa subito espellere per una gomitata rifilata a Xabier Puerto, poi Cano spreca una clamorosa occasione per regalare ai suoi il successo concludendo alto oltre la traversa di testa da posizione assai vantaggiosa. Sarà un errore fatale per la Selección Catalana.