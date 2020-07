Ballarini e Domokos, sfida nella sfida

Il Gruppo A della Coppa delle Regioni UEFA si prepara a un finale elettrizzante. Giovedì, a Abano Terme, i padroni di casa del Veneto se la vedranno con gli indomabili magiari della Keleti Régió.

Se sul campo i calciatori si daranno battaglia allo Stadio de Monteortone, fuori dal campo ha prevalso il rispetto e il fair play, come dimostrano i migliori realizzatori delle due squadre che si sono dati appuntamento nell'hotel della squadra per una sfida a biliardino. Con la squadra blù, Franco Ballarini del Veneto con tre gol; con quella rossa, il capitano e trascinatore del Keleti Régió, Imre Domokos, autore di due gol, oltre ai quattro realizzati nel torneo di qualificazione.

Entrambi si stanno godendo l'esperienza della fase finale. "Il torneo è straordinario – ha dichiarato Domokos, 29 anni, assistente amministrativo -. E' un grande successo essere qui e il livello è molto alto”. L'esattore fiscale Ballarini ha aggiunto: "Sono cose che capitano una volta nella vita.

Trascorrere tanto tempo insieme ha contribuito a creare un gruppo solido, che di solito non si ritrova nei club amatoriali in cui giochiamo, perché lì ci incontriamo soltanto per allenarci e giocare. Qui stiamo tutti insieme ed è bello. Ci si dà più volentieri una mano sul campo”.

Indicata da molti come la favorita per la vittoria del torneo, il Veneto è una squadra spumeggiante, con l'attaccante Ballarini (che indossa un ingannevole numero 3) che spiega: "La mentalità del Veneto e del calcio italiano in generale è di aspettare l'occasione giusta per colpire in contropiede, ma abbiamo molti bravi calciatori e vogliamo fare la partita". Domokos ha definito a sua volta il gioco del Keleti Régió con queste parole: "Ci piace giocare corto e tenere la palla”.

Allo stato attuale, il Keleti Régió deve vincere per raggiungere la finale e Domokos sa che non sarà facile. "Sono una grande squadra e vogliono vincere torneo come noi”. Il pareggio basterebbe ai padroni di casa, vincitori della prima edizione del massimo torneo amatoriale del mondo nel 1999, ma Ballarini è consapevole delle insidie. "Troveremo una squadra molto determinata che sa di divere vincere a tutti i costi. Ce li aspettiamo molto aggressivi, ma lo saremo anche noi”.