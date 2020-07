'"E' la più grande gioia della mia vita"

Paolo Gagno, match-winner della finale per il Veneto, ha descritto come "un'emozione incredibile" la gioia provata dopo il trionfo in finale di UEFA Regions' Cup ad Abano Terme.

Paolo Gagno, centrocampista Veneto

E' una sensazione incredibile, indescrivibile. E' la prima volta che mi accade qualcosa del genere e ora tutti noi vogliamo festeggiare a dovere. La Selección Catalana si è rivelata molto forte, fisicamente e tecnicamente, ma i rigori sono una lotteria. Arrivati a quel punto ho ripensato alla sconfitta dell'Italia contro la Spagna di giovedì in FIFA Confederations Cup e mi sono detto che questa volta toccava a noi vincere.

Fabrizio Toniutto, allenatore Veneto

Provo una gioia incredibile e voglio dedicare questo successo ai ragazzi per la loro passione, il loro impegno e la qualità mostrata. dedico la vittoria anche a mio padre, che è scomparso recentemente. Abbiamo lavorato duro per arrivare a questo successo, giocando gli ultimi 15 minuti in dieci uomini. E' stata una bella partita, con un tempo per squadra. Nel primo loro sono stati leggermente migliori, mentre nel secondo noi abbiamo avuto un paio di buone occasioni. Abbiamo colpito una traversa con Furlan e ci abbiamo creduto fino alla fine. In tutto abbiamos egnato otto gol subendone uno solo tra qualificazioni e fasi finali e questo è un record di tutto rispetto. Sono orgoglioso del cammino che compiuto con i ragazzi e di quanto abbiamo fatto. Il gruppo ha sempre creduto fermamente nella vittoria.

Prince Yarboye, difensore Veneto

E' un'emozione che non riesco a descrivere, sono senza parole. Giocavamo in casa e ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo giocato bene, loro erano più forti di noi fisicamente, ma abbiamo sempre mantenuto la calma, anche dopo l'espulsione. Per me questo è un sogno, è la gioi più grande della mia vita.

Francesco Gasparato, attaccante Veneto

E' incredibile, meraviglioso, ci sono troppi aggettivi per descrivere questo momento. Sarà egoista, ma dico che ce lo siamo meritati. Ho sacrificato molto della mia vita per il calcio e credo che questo successo mi ripagherà di tutto. Da domani torneremo alle nostre vite e lunedì riprenderemo a lavorare, ma lo faremo con il sorriso sulle labbra. Faccio tutto questo con grande gioia, ho un figlio, una compagna, un lavoro e gioco a calcio quando mi rimane un po' di tempo. E' una passione, la cosa che più amo fare al mondo e oggi ho toccato il cielo. la gioia più grande