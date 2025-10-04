Anteprima della finale del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19: Portogallo - Spagna

La finale del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 2025 vedrà affrontarsi i campioni in carica del Portogallo e i due volte campioni della Spagna all'Arena Chișinău, in Moldavia, domenica.

Tutto sulla finale di EURO Futsal U19 Quando: domenica 5 ottobre (19:30 CET / 20:30 locali)

Dove: Arena Chișinău, Chișinău, Moldavia

Cosa: finale Campionati Europei UEFA Futsal Under 19

Come seguirla: la copertura live sarà disponibile qui

Dove guardarla: guarda live su UEFA.tv nella maggior parte dei territori

La guida

I vicini iberici hanno dominato in questa competizione sin dalla prima edizione nel 2019 e ora si affrontano per la terza finale consecutiva. La Spagna, che aveva battuto la Croazia nella finale inaugurale, ha sconfitto il Portogallo 6-2 dopo i tempi supplementari da padrona di casa nel 2022. Un anno dopo il Portogallo ha battuto la Spagna con lo stesso punteggio (avendola già superata anche nella fase a gironi). Ora si ritrovano di fronte ancora una volta, in Moldavia.

Il Portogallo finora ha avuto un percorso praticamente perfetto: ha battuto l’Italia 7-1, l’Ucraina 4-0 e la Moldavia 10-0 nel Gruppo A, per poi superare la Slovenia 3-0 nella semifinale di venerdì. La Spagna, invece, non è stata altrettanto spettacolare nelle prime fasi: ha vinto 3-0 contro la Turchia e 3-2 contro la Cechia, ma un discorso motivazionale dell’allenatore Albert Canillas martedì ha trasformato la squadra, che ha poi battuto la Slovenia 6-2 per chiudere al primo posto nel Gruppo B e successivamente superato l’Ucraina 7-4.

Le due squadre si conoscono molto bene: si sono affrontate 33 volte a livello Under 19 dal 2015, con 14 vittorie a testa (il Portogallo è avanti 82-79 nel computo delle reti). Più recentemente, queste formazioni si sono incontrate quattro volte nel corso del 2024: in due amichevoli disputate in Portogallo a gennaio, i padroni di casa hanno perso 2-1 e poi vinto 3-2; il mese successivo la Spagna ha avuto la meglio per 3-1 a Las Rozas. A giugno le due squadre si sono ritrovate nella finale della Futsal Week di Parenzo (Poreč), dove un pareggio per 3-3 ha consegnato il trofeo al Portogallo per differenza reti.

Highlights finale EURO Futsal Under 19 2023: Portogallo - Spagna

Statistiche principali

Ricardo Monteiro del Portogallo è l’attuale capocannoniere della fase finale con sette gol, grazie anche a una doppia tripletta senza precedenti contro Ucraina e Moldavia. Due reti dietro di lui c’è Pablo Guti della Spagna, che ha segnato in tutte e quattro le partite (Antonio Pérez della Spagna aveva segnato in tutte e cinque le gare nel 2019).

Il portiere portoghese Diogo Carrera faceva parte anche della squadra vincitrice nel 2023. Potrebbe diventare il secondo giocatore a vincere due titoli dopo Nicolás Marrón della Spagna, campione nel 2019 e nel 2022.

L’allenatore della Spagna, Albert Canillas, punta al suo terzo titolo; José Luís Mendes del Portogallo può raggiungerlo a quota due. Entrambi i tecnici hanno partecipato a tutte e quattro le edizioni di questa competizione.

Il Portogallo ha ottenuto tre clean sheet su quattro incontri di questa fase finale — un record —, incluso il primo nella fase a eliminazione diretta, battendo la Slovenia 3-0, e ha subito solo una rete nel complesso. Il minor numero di gol subiti in una fase finale di EURO Futsal Under 19 è di tre reti, ottenunto dalla Spagna nel 2019.

Questa è la prima finale di un torneo UEFA che si disputa in Moldavia.

Highlights finale 2022: Spagna - Portogallo 6-2 (dts)