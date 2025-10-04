Anteprima della finale del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19: Portogallo - Spagna
sabato 4 ottobre 2025
Intro articolo
Dove si gioca? Come guardarla? Tutto ciò che devi sapere sulla finale di domenica.
Contenuti top media
Corpo articolo
La finale del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 2025 vedrà affrontarsi i campioni in carica del Portogallo e i due volte campioni della Spagna all'Arena Chișinău, in Moldavia, domenica.
Tutto sulla finale di EURO Futsal U19
Quando: domenica 5 ottobre (19:30 CET / 20:30 locali)
Dove: Arena Chișinău, Chișinău, Moldavia
Cosa: finale Campionati Europei UEFA Futsal Under 19
Come seguirla: la copertura live sarà disponibile qui
Dove guardarla: guarda live su UEFA.tv nella maggior parte dei territori
La guida
I vicini iberici hanno dominato in questa competizione sin dalla prima edizione nel 2019 e ora si affrontano per la terza finale consecutiva. La Spagna, che aveva battuto la Croazia nella finale inaugurale, ha sconfitto il Portogallo 6-2 dopo i tempi supplementari da padrona di casa nel 2022. Un anno dopo il Portogallo ha battuto la Spagna con lo stesso punteggio (avendola già superata anche nella fase a gironi). Ora si ritrovano di fronte ancora una volta, in Moldavia.
Il Portogallo finora ha avuto un percorso praticamente perfetto: ha battuto l’Italia 7-1, l’Ucraina 4-0 e la Moldavia 10-0 nel Gruppo A, per poi superare la Slovenia 3-0 nella semifinale di venerdì. La Spagna, invece, non è stata altrettanto spettacolare nelle prime fasi: ha vinto 3-0 contro la Turchia e 3-2 contro la Cechia, ma un discorso motivazionale dell’allenatore Albert Canillas martedì ha trasformato la squadra, che ha poi battuto la Slovenia 6-2 per chiudere al primo posto nel Gruppo B e successivamente superato l’Ucraina 7-4.
Le due squadre si conoscono molto bene: si sono affrontate 33 volte a livello Under 19 dal 2015, con 14 vittorie a testa (il Portogallo è avanti 82-79 nel computo delle reti). Più recentemente, queste formazioni si sono incontrate quattro volte nel corso del 2024: in due amichevoli disputate in Portogallo a gennaio, i padroni di casa hanno perso 2-1 e poi vinto 3-2; il mese successivo la Spagna ha avuto la meglio per 3-1 a Las Rozas. A giugno le due squadre si sono ritrovate nella finale della Futsal Week di Parenzo (Poreč), dove un pareggio per 3-3 ha consegnato il trofeo al Portogallo per differenza reti.
Statistiche principali
- Ricardo Monteiro del Portogallo è l’attuale capocannoniere della fase finale con sette gol, grazie anche a una doppia tripletta senza precedenti contro Ucraina e Moldavia. Due reti dietro di lui c’è Pablo Guti della Spagna, che ha segnato in tutte e quattro le partite (Antonio Pérez della Spagna aveva segnato in tutte e cinque le gare nel 2019).
- Il portiere portoghese Diogo Carrera faceva parte anche della squadra vincitrice nel 2023. Potrebbe diventare il secondo giocatore a vincere due titoli dopo Nicolás Marrón della Spagna, campione nel 2019 e nel 2022.
- L’allenatore della Spagna, Albert Canillas, punta al suo terzo titolo; José Luís Mendes del Portogallo può raggiungerlo a quota due. Entrambi i tecnici hanno partecipato a tutte e quattro le edizioni di questa competizione.
- Il Portogallo ha ottenuto tre clean sheet su quattro incontri di questa fase finale — un record —, incluso il primo nella fase a eliminazione diretta, battendo la Slovenia 3-0, e ha subito solo una rete nel complesso. Il minor numero di gol subiti in una fase finale di EURO Futsal Under 19 è di tre reti, ottenunto dalla Spagna nel 2019.
- Questa è la prima finale di un torneo UEFA che si disputa in Moldavia.
Ci possono essere i supplementari nella finale di EURO Futsal Under 19?
Se al termine dei 40 minuti il punteggio sarà in parità, si disputeranno i tempi supplementari, composti da due periodi di cinque minuti ciascuno (proprio come nella finale del 2022 tra queste due nazioni). Se la parità persisterà, si procederà con i calci di rigore.