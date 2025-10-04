UEFA.com funziona meglio su altri browser
Conosciamo meglio le finaliste di Futsal EURO Under 19: Portogallo - Spagna

sabato 4 ottobre 2025

Per la terza volta consecutiva, il Portogallo affronterà la Spagna domenica nella finale di EURO Futsal U19.

Il Portogallo, campione in carica, affronterà la Spagna, due volte vincitrice del titolo, nella finale del Campionato Europeo UEFA di Futsal Under 19 2025, che si disputerà domenica all'Arena Chișinău. Sarà la terza volta consecutiva che le due squadre si affrontano in finale.

Calendario fase a eliminazione diretta Futsal EURO U19 2025

Domenica 5 ottobre
Finale

Portogallo - Spagna (19:30 CET)

Venerdì 3 ottobre
Semifinali
Spagna - Ucraina 7-4
Portogallo - Slovenia 3-0 

Portogallo (campione in carica)

Vincitore Gruppo 3 turno principale (Gondomar, Portogallo)
9-2 contro Bielorussia, 3-1 contro Kazakistan, 4-4 contro Francia

Primo Gruppo A fase finale
7-1 contro Italia, 4-0 contro Ucraina, 10-0 contro Moldova

Semifinale
3-0 contro Slovenia

Miglior marcatore fase finale: Rodrigo Monteiro 7
Miglior marcatore (qualificazioni comprese): Rodrigo Monteiro 8

Fase finale 2023: campione
Fase a gironi: 5-3 contro Spagna, 5-1 contro Francia, 4-3 contro Croazia
Semifinale: 3-2 contro Slovenia
Finale: 6-2 contro Spagna

Fase finale 2022: vice campione
Fase a gironi: 4-2 contro Polonia, 2-1 contro Francia, 6-1 contro Italia
Semifinale: 4-1 contro Ucraina
Finale: 2-6 (dts) contro Spagna

Fase finale 2019: semifinale
Fase a gironi: 6-0 contro Lettonia, 3-1 contro Polonia, 4-1 contro Russia
Semifinale: 2-2 (dts, 2-3 dcr) contro Croazia

Spagna

Vincitrice Gruppo 2 turno principale di qualificazione (Esztergom, Ungheria)
9-0 contro Inghilterra, 3-1 contro Finlandia, 5-0 contro Ungheria

Prima Gruppo B fase finale
3-0 contro Turchia, 3-2 contro Cechia, 6-2 contro Slovenia

Migliori marcatori fase finale: Pablo Guti 5
Miglior marcatore (qualificazioni comprese): Pablo Guti 8

Semifinale
7-4 contro Ucraina

Fase finale 2023: vice campione
Fase a gironi: 3-5 contro Portogallo, 3-3 contro Croazia, 5-2 contro Francia
Semifinale: 3-2 contro Ucraina
Finale: 2-6 contro Portogallo

Fase finale 2022: campione (nazione ospitante)
Fase a gironi: 9-0 contro Romania, 11-1 contro Croazia, 2-2 contro Ucraina
Semifinale: 5-2 (dts) contro Polonia
Finale: 6-2 (dts) contro Portogallo

Fase finale 2019: campione
Fase a gironi: 3-0 contro Croazia, 7-1 contro Ucraina, 5-0 contro Paesi Bassi
Semifinale: 3-1 contro Polonia
Finale: 6-1 contro Croazia

