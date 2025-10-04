Conosciamo meglio le finaliste di Futsal EURO Under 19: Portogallo - Spagna
sabato 4 ottobre 2025
Per la terza volta consecutiva, il Portogallo affronterà la Spagna domenica nella finale di EURO Futsal U19.
Il Portogallo, campione in carica, affronterà la Spagna, due volte vincitrice del titolo, nella finale del Campionato Europeo UEFA di Futsal Under 19 2025, che si disputerà domenica all'Arena Chișinău. Sarà la terza volta consecutiva che le due squadre si affrontano in finale.
Calendario fase a eliminazione diretta Futsal EURO U19 2025
Domenica 5 ottobre
Finale
Finale
Portogallo - Spagna (19:30 CET)
Venerdì 3 ottobre
Semifinali
Spagna - Ucraina 7-4
Portogallo - Slovenia 3-0
Portogallo (campione in carica)
Vincitore Gruppo 3 turno principale (Gondomar, Portogallo)
9-2 contro Bielorussia, 3-1 contro Kazakistan, 4-4 contro Francia
Primo Gruppo A fase finale
7-1 contro Italia, 4-0 contro Ucraina, 10-0 contro Moldova
Semifinale
3-0 contro Slovenia
Miglior marcatore fase finale: Rodrigo Monteiro 7
Miglior marcatore (qualificazioni comprese): Rodrigo Monteiro 8
Fase finale 2023: campione
Fase a gironi: 5-3 contro Spagna, 5-1 contro Francia, 4-3 contro Croazia
Semifinale: 3-2 contro Slovenia
Finale: 6-2 contro Spagna
Fase finale 2022: vice campione
Fase a gironi: 4-2 contro Polonia, 2-1 contro Francia, 6-1 contro Italia
Semifinale: 4-1 contro Ucraina
Finale: 2-6 (dts) contro Spagna
Fase finale 2019: semifinale
Fase a gironi: 6-0 contro Lettonia, 3-1 contro Polonia, 4-1 contro Russia
Semifinale: 2-2 (dts, 2-3 dcr) contro Croazia
Spagna
Vincitrice Gruppo 2 turno principale di qualificazione (Esztergom, Ungheria)
9-0 contro Inghilterra, 3-1 contro Finlandia, 5-0 contro Ungheria
Prima Gruppo B fase finale
3-0 contro Turchia, 3-2 contro Cechia, 6-2 contro Slovenia
Migliori marcatori fase finale: Pablo Guti 5
Miglior marcatore (qualificazioni comprese): Pablo Guti 8
Semifinale
7-4 contro Ucraina
Fase finale 2023: vice campione
Fase a gironi: 3-5 contro Portogallo, 3-3 contro Croazia, 5-2 contro Francia
Semifinale: 3-2 contro Ucraina
Finale: 2-6 contro Portogallo
Fase finale 2022: campione (nazione ospitante)
Fase a gironi: 9-0 contro Romania, 11-1 contro Croazia, 2-2 contro Ucraina
Semifinale: 5-2 (dts) contro Polonia
Finale: 6-2 (dts) contro Portogallo
Fase finale 2019: campione
Fase a gironi: 3-0 contro Croazia, 7-1 contro Ucraina, 5-0 contro Paesi Bassi
Semifinale: 3-1 contro Polonia
Finale: 6-1 contro Croazia