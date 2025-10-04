Capocannoniere Campionati Europei UEFA Futsal Under 19 2025: Rodrigo Monteiro

Il portoghese Rodrigo Monteiro ha stabilito un nuovo record di gol segnati in una fase finale del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19.

In tutte e tre le precedenti edizioni, il capocannoniere ha chiuso con cinque reti. Ma Monteiro ha superato questo traguardo, dopo aver segnato nella prima giornata contro l'Italia e aver realizzato una tripletta nelle vittorie dei campioni in carica contro Ucraina e Moldavia. Anche se non è andato a segno nella semifinale vinta per 3-0 contro la Slovenia, ha comunque due reti di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, l'avversario di domenica Pablo Guti della Spagna, che ha segnato in tutte e quattro le giornate per un totale di cinque reti.

Avendo segnato anche nelle qualificazioni, Monteiro è a due gol dal raggiungere il record di dieci reti in un'intera edizione, stabilito nel 2023 dal kosovaro Blend Krasniqi. Sebbene i sette gol segnati da Monteiro nelle fasi finali siano già un record ineguagliato, il calciatore è a quattro reti dal connazionale Lúcio Rocha, capocannoniere delle fasi finali del 2023, considerando anche i gol segnati nelle qualificazioni.

La tripletta di Rodrigo Monteiro contro l'Ucraina

Capocannonieri (fase finale)

7 Rodrigo Monteiro﻿ (Portogallo)

5 Pablo Guti (Spagna)

4 Daniel Martínez Ruano (Spagna)

3 Vojtěch Bíško (Cechia)

3 Mihael Čop (Slovenia)

3 Afonso Mourinha (Portogallo)

3 Nacho Oliveras (Spagna)

3 Nazar Pershyn (Ucraina)



Statistiche EURO Futsal U19

Capocannonieri (incluse qualificazioni)



8 Pablo Guti (Spagna)

8 Rodrigo Monteiro﻿ (Portogallo)

7 Franz Born (Germania)



6 Adalat Alakbarov (Azerbaigian)

6 Mihael Čop (Slovenia)

6 Tristan De Cock (Belgio)

6 Samuel Melissopoulos (Germania)

6 Enzo Moratelli (Italia)

6 Afonso Mourinha (Portogallo)

6 Nacho Oliveras (Spagna)

6 Nazar Pershyn (Ucraina)

6 Urban Sevenšek (Slovenia)

I tre gol di Rodrigo Monteiro contro la Moldavia

Capocannonieri fasi finali

2023: Lúcio Rocha (Portogallo) 5

2022: Nicolás Marrón (Spagna), Pablo Ordoñez (Spagna) 5

Spagna: Adrián Rodríguez (Spagna), Antonio Pérez (Spagna ) 5

Capocannonieri stagionali

2023: Blend Krasniqi (Kosovo) 10

2022: Kacper Sendlewski (Polonia) 8

2019: Danil Karpyuk (Russia), Fran Vukelić (Croazia) 8

Capocannonieri di tutti i tempo (fasi finali)

7 Rodrigo Monteiro﻿ (Portogallo)

6 T﻿omás Colaço (Portogallo)

6 Juanito Moreno (Spagna)

5 Pablo Guti (Spagna)

5 Filip Josipović (Croazia)

5 Maksym Malynovskyi (Ucraina)

5 Nicolás Marrón (Spagna)

5 Pablo Ordoñez (Spagna)

5 Antonio Pérez (Spagna)

5 Lúcio Rocha (Portogallo)

5 Adrián Rodríguez (Spagna)

Capocannonieri di tutti i tempi (incluse qualificazioni)

12 Lúcio Rocha (Portogallo)

11 Maksym Malynovskyi (Ucraina)

10 Blend Krasniqi (Kosovo)

9 Tiago Macedo (Portogallo)

9 Alen Ruis (Slovenia)