Capocannoniere Campionati Europei UEFA Futsal Under 19 2025: Rodrigo Monteiro
sabato 4 ottobre 2025
Intro articolo
Il portoghese Rodrigo Monteiro ha stabilito un nuovo record di gol segnati in una fase finale.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il portoghese Rodrigo Monteiro ha stabilito un nuovo record di gol segnati in una fase finale del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19.
In tutte e tre le precedenti edizioni, il capocannoniere ha chiuso con cinque reti. Ma Monteiro ha superato questo traguardo, dopo aver segnato nella prima giornata contro l'Italia e aver realizzato una tripletta nelle vittorie dei campioni in carica contro Ucraina e Moldavia. Anche se non è andato a segno nella semifinale vinta per 3-0 contro la Slovenia, ha comunque due reti di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, l'avversario di domenica Pablo Guti della Spagna, che ha segnato in tutte e quattro le giornate per un totale di cinque reti.
Avendo segnato anche nelle qualificazioni, Monteiro è a due gol dal raggiungere il record di dieci reti in un'intera edizione, stabilito nel 2023 dal kosovaro Blend Krasniqi. Sebbene i sette gol segnati da Monteiro nelle fasi finali siano già un record ineguagliato, il calciatore è a quattro reti dal connazionale Lúcio Rocha, capocannoniere delle fasi finali del 2023, considerando anche i gol segnati nelle qualificazioni.
Capocannonieri (fase finale)
7 Rodrigo Monteiro (Portogallo)
5 Pablo Guti (Spagna)
4 Daniel Martínez Ruano (Spagna)
3 Vojtěch Bíško (Cechia)
3 Mihael Čop (Slovenia)
3 Afonso Mourinha (Portogallo)
3 Nacho Oliveras (Spagna)
3 Nazar Pershyn (Ucraina)
Capocannonieri (incluse qualificazioni)
8 Pablo Guti (Spagna)
8 Rodrigo Monteiro (Portogallo)
7 Franz Born (Germania)
6 Adalat Alakbarov (Azerbaigian)
6 Mihael Čop (Slovenia)
6 Tristan De Cock (Belgio)
6 Samuel Melissopoulos (Germania)
6 Enzo Moratelli (Italia)
6 Afonso Mourinha (Portogallo)
6 Nacho Oliveras (Spagna)
6 Nazar Pershyn (Ucraina)
6 Urban Sevenšek (Slovenia)
Capocannonieri fasi finali
2023: Lúcio Rocha (Portogallo) 5
2022: Nicolás Marrón (Spagna), Pablo Ordoñez (Spagna) 5
Spagna: Adrián Rodríguez (Spagna), Antonio Pérez (Spagna ) 5
Capocannonieri stagionali
2023: Blend Krasniqi (Kosovo) 10
2022: Kacper Sendlewski (Polonia) 8
2019: Danil Karpyuk (Russia), Fran Vukelić (Croazia) 8
Capocannonieri di tutti i tempo (fasi finali)
7 Rodrigo Monteiro (Portogallo)
6 Tomás Colaço (Portogallo)
6 Juanito Moreno (Spagna)
5 Pablo Guti (Spagna)
5 Filip Josipović (Croazia)
5 Maksym Malynovskyi (Ucraina)
5 Nicolás Marrón (Spagna)
5 Pablo Ordoñez (Spagna)
5 Antonio Pérez (Spagna)
5 Lúcio Rocha (Portogallo)
5 Adrián Rodríguez (Spagna)
Capocannonieri di tutti i tempi (incluse qualificazioni)
12 Lúcio Rocha (Portogallo)
11 Maksym Malynovskyi (Ucraina)
10 Blend Krasniqi (Kosovo)
9 Tiago Macedo (Portogallo)
9 Alen Ruis (Slovenia)