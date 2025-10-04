Riepilogo semifinali EURO Under 19 2025: Spagna e Portogallo volano in finale

Spagna e Portogallo si sfideranno nuovamente nella terza finale di fila del Campionato europeo UEFA Under 19 di futsal dopo aver vinto le rispettive semifinali venerdì all'Arena Chișinău.

La Spagna ha battuto l'Ucraina per 3-2 nelle semifinali del 2023, il punteggio della semifinale di quest'anno all'intervallo.

In un primo tempo combattuto, gli spagnoli passano in vantaggio al 3', prima della momentanea rimonta ucraina. La Spagna riesce però a ribaltare la situazione in nemmeno di un minuto, prima di dilagare poi nella ripresa assicurandosi nuovamente un posto in finale.

Statistica: la Spagna ha raggiunto tutte e quattro le finali di questa competizione, avendo incontrato l'Ucraina in ogni edizione (con un bilancio di tre vittorie e un pareggio).

Il Portogallo parte forte e si porta in vantaggio dopo solo 2 minuti grazie a Tiago Rodrigues.

I campioni in carica spingono sull'acceleratore nel primo tempo, che si conclude però sull'1-0 grazie soprattutto alla prestazione maiuscola del portiere sloveno Alen Zgonc.

Nella ripresa i portoghesi dominano nel possesso palla e con pazienza attendono il momento giusto per affondare. Al 28' minuto arriva il raddoppio di Miguel Malhão e al 38' Eurico Cunha chiude defiintivamente i conti.

Statistica: Il Portogallo ha subito un solo gol nella fase finale del torneo, alla prima giornata nel successo per 7-1 contro l'Italia.