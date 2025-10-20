Qualificazioni Coppa del Mondo 2026: facciamo i calcoli

L'Inghilterra è la prima squadra europea ad aver prenotato un posto alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

Qualificazioni europee: la situazione Le 12 vincitrici dei gironi si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo; le seconde classificate parteciperanno agli spareggi insieme alle quattro vincitrici dei gironi di UEFA Nations League 2024/25 con la migliore classifica che non abbiano concluso le qualificazioni europee al primo o al secondo posto. Qualificate da vincitrici dei gironi Inghilterra Qualificate almeno agli spareggi Croazia, Danimarca, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svizzera

Tutte le informazioni di questo articolo sono soggette alla conferma definitiva della UEFA. Ultimo aggiornamento: mercoledì 15 ottobre ore 09:00 CET.

Germania (9 punti), Slovacchia (9), Irlanda del Nord (6), Lussemburgo (0)

14 novembre: Lussemburgo - Germania, Slovacchia - Irlanda del Nord

17 novembre: Irlanda del Nord - Lussemburgo, Germania - Slovacchia

La Germania arriverà matematicamente tra le prime due se batte il Lussemburgo e l’Irlanda del Nord non batte la Slovacchia, oppure se pareggia e l’Irlanda del Nord perde.

La Slovacchia arriverà matematicamente tra le prime due se batte l’Irlanda del Nord.

L’Irlanda del Nord non potrà qualificarsi direttamente se perde contro la Slovacchia, oppure se non vince e la Germania batte il Lussemburgo. L’Irlanda del Nord non potrà arrivare tra le prime due se perde contro la Slovacchia e la Germania evita la sconfitta contro il Lussemburgo.

Il Lussemburgo non può arrivare tra le prime due.

﻿Svizzera (10), Kosovo (7), Slovenia (3), Svezia (1)

15 novembre: Svizzera - Svezia, Slovenia - Kosovo

18 novembre: Svezia - Slovenia, Kosovo - Svizzera

La Svizzera è matematicamente tra le prime due. Si qualificherà direttamente se batte la Svezia e il Kosovo non batte la Slovenia, oppure se pareggia e il Kosovo perde.

Il Kosovo arriverà matematicamente tra le prime due se evita la sconfitta contro la Slovenia. Non potrà qualificarsi direttamente se non vince e la Svizzera batte la Svezia, oppure se perde e la Svizzera pareggia. Il Kosovo sarà matematicamente secondo e andrà agli spareggi se pareggia e la Svizzera vince.

La Slovenia non potrà arrivare seconda se non batte il Kosovo e non può qualificarsi direttamente.

La Svezia non potrà arrivare seconda se non batte la Svizzera o se il Kosovo evita la sconfitta contro la Slovenia. La Svezia non può qualificarsi direttamente.

Danimarca (10), Scozia (10), Grecia (3), Bielorussia (0)

15 novembre: Grecia - Scozia, Danimarca - Bielorussia

18 novembre: Scozia - Danimarca, Bielorussia - Grecia

Danimarca e Scozia sono matematicamente tra le prime due. Nessuna delle due può conquistare la qualificazione diretta il 15 novembre.

La Grecia non può arrivare tra le prime due.

La Bielorussia non può arrivare tra le prime due.

Francia (10), Ucraina (7), Islanda (4), Azerbaigian (1)

13 novembre: Azerbaigian - Islanda, Francia - Ucraina

16 novembre: Ucraina - Islanda, Azerbaigian - Francia

La Francia si qualificherà direttamente se batte l’Ucraina. Arriverà matematicamente tra le prime due se evita la sconfitta o se l’Islanda non batte l’Azerbaigian.

L’Ucraina non potrà qualificarsi direttamente se perde contro la Francia. Arriverà matematicamente tra le prime due se vince e l’Islanda non batte l’Azerbaigian, oppure se l’Ucraina pareggia e l’Islanda perde.

L’Islanda non potrà arrivare tra le prime due se perde contro l’Azerbaigian e l’Ucraina evita la sconfitta contro la Francia, oppure se pareggia e l’Ucraina vince. L’Islanda non potrà qualificarsi direttamente se non vince o se la Francia evita la sconfitta.

L’Azerbaigian non potrà arrivare secondo se non batte l’Islanda, oppure se l’Ucraina evita la sconfitta contro la Francia. L’Azerbaigian non può qualificarsi direttamente.

Spagna (12), Turchia (9), Georgia (3), Bulgaria (0)

15 novembre: Georgia - Spagna, Turchia - Bulgaria

18 novembre: Bulgaria - Georgia, Spagna - Turchia

La Spagna è matematicamente tra le prime due. Si qualificherà direttamente se batte la Georgia e la Turchia non batte la Bulgaria, oppure se pareggia e la Turchia perde.

La Turchia arriverà matematicamente tra le prime due se evita la sconfitta contro la Bulgaria o se la Georgia non batte la Spagna. La Turchia non potrà qualificarsi direttamente se non vince e la Spagna vince, oppure se perde e la Spagna pareggia.

La Georgia non potrà arrivare seconda se non batte la Spagna o se la Turchia evita la sconfitta contro la Bulgaria. La Georgia non può qualificarsi direttamente.

La Bulgaria non può arrivare tra le prime due.

Portogallo (10), Ungheria (5), Repubblica d'Irlanda (4), Armenia (3)

13 novembre: Repubblica d'Irlanda - Portogallo, Armenia - Ungheria

16 novembre: Portogallo - Armenia, Ungheria - Repubblica d'Irlanda

Il Portogallo è matematicamente tra le prime due. Si qualificherà direttamente se batte la Repubblica d'Irlanda, oppure se evita la sconfitta e l’Ungheria non batte l’Armenia.

L’Ungheria arriverà matematicamente tra le prime due se batte l’Armenia e la Repubblica d'Irlanda perde contro il Portogallo. L’Ungheria non potrà qualificarsi direttamente se non batte l’Armenia o il Portogallo batte la Repubblica d'Irlanda.

La Repubblica d'Irlanda non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Portogallo e l’Ungheria batte l’Armenia. L’Irlanda non potrà qualificarsi direttamente se non batte il Portogallo.

L’Armenia non potrà arrivare seconda se perde contro l’Ungheria, oppure se pareggia e la Repubblica d'Irlanda batte il Portogallo. L’Armenia non può qualificarsi direttamente.

Date Fase a gironi

Da marzo a novembre 2025 Spareggi

26 e 31 marzo 2026 Fase finale

Dall’11 giugno al 19 luglio 2026

Paesi Bassi (16), Polonia (13), Finlandia (10), Lituania (3), Malta (2)

14 novembre: Polonia - Paesi Bassi, Finlandia - Malta

17 novembre: Malta - Polonia, Paesi Bassi - Lituania

I Paesi Bassi sono matematicamente tra le prime due e si qualificheranno direttamente se battono la Polonia.

La Polonia non potrà qualificarsi direttamente se perde contro i Paesi Bassi. Arriverà matematicamente tra le prime due se evita la sconfitta contro i Paesi Bassi o se la Finlandia non batte Malta.

La Finlandia non potrà arrivare tra le prime due se non batte Malta o se la Polonia evita la sconfitta contro i Paesi Bassi.

La Lituania non può arrivare tra le prime due.

Malta non può arrivare tra le prime due.

Austria (15), Bosnia ed Erzegovina (13), Romania (10), Cipro (8), San Marino (0)

15 novembre: Cipro - Austria, Bosnia ed Erzegovina - Romania

18 novembre: Austria - Bosnia ed Erzegovina, Romania - San Marino

L’Austria si qualificherà direttamente se batte Cipro e la Bosnia ed Erzegovina non batte la Romania. Arriverà matematicamente tra le prime due se vince, oppure in qualsiasi caso se la Romania non batte la Bosnia ed Erzegovina.

La Bosnia ed Erzegovina arriverà matematicamente tra le prime due se batte la Romania. Non potrà qualificarsi direttamente se non vince e l’Austria batte Cipro.

La Romania non potrà qualificarsi direttamente se non batte la Bosnia ed Erzegovina o se l’Austria batte Cipro. Non potrà arrivare tra le prime due se perde.

Cipro non può arrivare tra le prime due.

San Marino non può arrivare tra le prime due.

Norvegia (18), Italia (15), Israele (9), Estonia (4), Moldavia (1)

13 novembre: Moldavia - Italia, Norvegia - Estonia

16 novembre: Italia - Norvegia, Israele - Moldavia

La Norvegia è matematicamente tra le prime due. Si qualificherà direttamente se batte l’Estonia e l’Italia non batte la Moldavia, oppure se pareggia e l’Italia perde.

L’Italia è matematicamente tra le prime due. Sarà matematicamente seconda e andrà agli spareggi se perde contro la Moldavia e la Norvegia evita la sconfitta contro la Estonia, oppure se pareggia e la Norvegia vince.

Israele non può arrivare tra le prime due.

L’Estonia non può arrivare tra le prime due.

La Moldavia non può arrivare tra le prime due.

﻿Belgio (14), Macedonia del Nord (13), Galles (10), Kazakistan (7), Liechtenstein (0)

15 novembre: Liechtenstein - Galles, Kazakistan - Belgio

18 novembre: Belgio - Liechtenstein, Galles - Macedonia del Nord

Il Belgio si qualificherà direttamente se batte il Kazakistan e sarà matematicamente tra le prime due se pareggia. Sarà matematicamente tra le prime due anche se perde e il Galles non batte il Liechtenstein.

La Macedonia del Nord non potrà qualificarsi direttamente se il Belgio batte il Kazakistan.

Il Galles non potrà qualificarsi direttamente se perde contro il Liechtenstein, oppure se pareggia e il Belgio evita la sconfitta contro il Kazakistan, o in qualsiasi caso se il Belgio vince.

Il Kazakistan non può arrivare tra le prime due.

Il Liechtenstein non può arrivare tra le prime due.

Inghilterra (18), Albania (11), Serbia (10), Lettonia (5), Andorra (1)

13 novembre: Andorra - Albania, Inghilterra - Serbia

16 novembre: Albania - Inghilterra, Serbia - Lettonia

L’Inghilterra è qualificata da vincitrice del girone.

Albania sarà matematicamente seconda e andrà agli spareggi se batte Andorra e la Serbia perde contro l’Inghilterra.

La Serbia non potrà arrivare seconda se perde contro l’Inghilterra e l’Albania batte Andorra.

La Lettonia non può arrivare tra le prime due.

Andorra non può arrivare tra le prime due.

﻿Croazia (16), Cechia (13), Isole Faroe (12), Montenegro (6), Gibilterra (0)

14 novembre: Gibilterra - Montenegro, Croazia - Isole Faroe

17 novembre: Cechia - Gibilterra, Montenegro - Croazia

La Croazia è matematicamente tra le prime due. Si qualificherà direttamente se evita la sconfitta contro le Isole Faroe.

La Cechia andrà matematicamente agli spareggi da seconda se la Croazia batte le Isole Faroe. Non potrà qualificarsi direttamente anche se la Croazia pareggia contro le Isole Faroe.

Le Isole Faroe non potranno arrivare tra le prime due se perdono contro la Croazia.

Il Montenegro non può arrivare tra le prime due.

Gibilterra non può arrivare tra le prime due.