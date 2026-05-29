Dove guardare le amichevoli delle squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA 2026: TV e streaming

venerdì 29 maggio 2026

Scopri dove guardare le amichevoli delle squadre europee in vista della Coppa del Mondo FIFA ovunque ti trovi.

Le amichevoli delle squadre europee qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026 saranno trasmesse dalle emittenti partner in Europa e in tutto il mondo.

Di seguito sono elencate le emittenti che trasmetteranno le partite in ogni territorio.

Per informazioni più precise, consultare i palinsesti delle singole emittenti.

Europa

Albania: Digitalb, TV Klan
Andorra: TF1+, RTVE PLAY
Armenia: Fast TV﻿, First Channel of Public TV Company of Armenia
Austria: ORF ON, Puls24﻿, ServusTV On 
Azerbaigian: CBC Sport
Belgio: VTM GO, DAZN, RTBF Auvio
Bosnia ed Erzegovina: BHRT
Bulgaria: BNT, gong.bg
Croazia: gol
Cipro: CyBC, Cytavision﻿
Cechia: CT Sport, Sport1 TV
Danimarca: TV2 PLAY 
Estonia: ERR
Isole Faroe: Kringvarp Føroya
Finlandia: MTV Katsomo, Yle Areena
Francia: lequipe.fr, TF1+
Georgia: Channel1, Silk TV (Silknet﻿)
Germania: ARD Sportschau, DAZN, RTL+, ZDF sportstudio live 
Gibilterra: Gibraltar Broadcasting Corporation, UEFA.tv
Grecia: alphatv, NOVA Greece

Ungheria: M4 Sport Online, TV2 Play, NET4+ 
Islanda: Viaplay, Vefsjónvarp Stöd 2
Israele: sport1, SKY Sport, The Sports Channel
Italia: RAI﻿ PLAY, Sky Sport

Kazakistan: QAZSPORT
Kosovo: ArtMotion, RTK﻿
Lettonia: LTV7, Go3
Liechtenstein: Liechtensteiner Landeskanal﻿
Lituania: LRT﻿
Lussemburgo: RTL Luxembourg
Malta: TVMSPORT﻿, UEFA.tv
Moldavia: TRM﻿
Montecarlo: Lequipe.fr, TF1+
Montenegro: Radio and Television on Montenegro, Arena Sport
Paesi Bassi: NOS, Ziggo Sport
Macedonia del Nord: play.mrt.com.mk
Norvegia: TV 2 Play﻿
Polonia: Polsat Box Go, TVP Sport
Portogallo: RTP Portugal, Sport TV Portugal
Repubblica d'Irlanda: RTÉ, Virgin Media Ireland
Romania: Antena 1, CLEVER MEDIA ROMANIA, Digi Sport﻿
San Marino: RTV San Marino
Serbia: Arena Sport, RTS Serbia
Slovacchia: STVR Sport, Sport1 TV
Slovenia: Sportklub
Spagna: RTVE PLAY, UEFA.tv
Svezia: Viaplay
Svizzera: RSI, RTS, SRF
Turchia: ATV, S Sport TV
Ucraina: Megogo 
Regno Unito: BBC iPlayer (partite dell'Irlanda del Nord, della Scozia e del Galles), ITV1 (partite dell'Inghilterra), S4C Clic (partite del Galles), Prime Video UK (tutte le altre partite)
Città del Vaticano: RAI﻿ PLAY, Sky Sport

Paesi extraeuropei

Afghanistan: Sony Sports Network 
Algeria: beIN connect
Samoa americane: Fox Sports , Fubo TV, ViX
Angola: DStv Stream
Anguilla: Bluu
Antigua e Barbuda: Bluu
Argentina: Disney+
Aruba: NOS
Australia: Stan
Bahrein: beIN connect
Bangladesh: Sony Sports Network 
Barbados: Bluu
Belize: Disney+, Bluu
Benin: DStv Stream, New World TV
Bermuda: Bluu
Bhutan: Sony Sports Network 
Bolivia: Disney+ 
Bonaire: NOS, Ziggo Sport, Bluu
Botswana: DStv Stream 
Brasile: Disney+, sportv | Ao Vivo
Isole Vergini britanniche: Bluu
Burkina Faso: DStv Stream, New World TV
Burundi: DStv Stream, New World TV
Cambogia: CBS
Camerun: DStv Stream, New World TV
Canada: DAZN Canada OTT
Capo Verde: DStv Stream 
Isole Cayman: Bluu
Repubblica Centrafricana: DStv Stream, New World TV
Ciad: beIN connect, DStv Stream, New World TV
Cile: Disney+ 
Cina: iQIYI Sports
Colombia: Disney+ 
Comore: DStv Stream, New World TV
Repubblica del Congo: DStv Stream, New World TV
Isole Cook: Digicel TV
Costa Rica: Disney+ 
Cuba: Bluu
Curacao: NOS, Bluu
Repubblica Democratica del Congo: DStv Stream, New World TV
Gibuti: beIN connect, DStv Stream, New World TV
Dominica: Bluu
Repubblica Dominicana: Disney+, Bluu
Ecuador: Disney+ 
Egitto: beIN connect
Guinea Equatoriale: DStv Stream 
El Salvador: Disney+ 
Eritrea: DStv Stream
Etiopia: DStv Stream 
Fiji e Isole del Pacifico: Digicel TV
Guyana francese: lequipe.fr, TF1+, Disney+
Polinesia francese: lequipe.fr, TF1+, Digicel TV
Gabon: DStv Stream, New World TV
Gambia: DStv Stream 
Ghana: DStv Stream 
Groenlandia: TV2 PLAY 
Grenada: Bluu
Guadalupa: Bluu, lequipe.fr, TF1+
Guam: Fox Sports , Fubo TV, ViX
Guatemala: Disney+
Guinea: DStv Stream, New World TV
Guinea-Bisseau: DStv Stream
Guyana: lequipe.fr, TF1+, Disney+
Haiti: Bluu
Honduras: Disney+ 
Hong Kong: UEFA.tv, PCCW
India e subcontinente indiano: Sony Sports Network 
Indonesia: Vision+
Iran: beIN connect
Iraq: beIN connect
Costa d'Avorio: DStv Stream, New World TV
Giamaica: Bluu
Giappone: DAZN Japan
Giordania: beIN connect
Kenya: DStv Stream 
Kiribati: Digicel TV
Kuwait: beIN connect
Kirghizistan: UEFA.tv

Laos: UEFA.tv

Lebanon: beIN connect
Lesotho: DStv Stream 
Liberia: DStv Stream 
Libia: beIN connect
Macao: iQIYI Sports  
Madagascar: DStv Stream, New World TV
Malawi: DStv Stream 
Malesia: UEFA.tv
Maldive: Sony Sports Network 
Mali: DStv Stream, New World TV
Isole Marianne: Fox Sports , Fubo TV, ViX
Isole Marshall: Digicel TV 
Martinica: Bluu, lequipe.fr, TF1+
Mauritania: beIN connect, DStv Stream, New World TV
Mauritius: lequipe.fr, TF1+, DStv Stream, New World TV
Mayotte: lequipe.fr, TF1+
Micronesia: Digicel TV 
Midway: Fox Sports , Fubo TV, ViX
Messico: Sky Mexico
Mongolia: looktv.mn
Montserrat: Bluu
Marocco: beIN connect
Mozambico: DStv Stream 
Myanmar: UEFA.tv
Namibia: DStv Stream 
Nauru: Digicel TV
Nepal: Sony Sports Network Nuova Caledonia: lequipe.fr, TF1+
Nuova Zelanda: Sky Sports Now

Nicaragua: Disney+ 
Niger: DStv Stream, New World TV
Nigeria: DStv Stream 
Niue: Digicel TV
Corea del nord: UEFA.tv

Oman: beIN connect
Pakistan: Sony Sports Network 
Palau: Digicel TV 
Palestina (Striscia di Gaza e Cisgiordania): beIN connect
Panama: Disney+
Paraguay: Disney+
Perù: Disney+
Porto Rico: Fox Sports , Fubo TV, ViX
Qatar: beIN connect
Réunion: lequipe.fr, TF1+
Ruanda: DStv Stream, New World TV
Saba: Bluu, NOS, Ziggo Sport
Samoa: Digicel TV 
Arabia Saudita: beIN connect
Senegal: DStv Stream, New World TV
Seychelles: DStv Stream, New World TV 
Sierra Leone: DStv Stream 
Singapore: UEFA.tv
Isole Salomone: Digicel TV 
Somalia: beIN connect, DStv Stream
Sudafrica: DStv Stream
Corea del Sud: SPOTV NOW
Sudan del Sud: beIN connect, DStv Stream
Sri Lanka: Sony Sports Network 
St. Barts: Bluu, lequipe.fr, TF1+
St. Christopher: Bluu
St. Eustatius: Bluu, NOS, Ziggo Sport
St. Helena & Ascension: DStv Stream  
St. Kitts: Bluu
St. Lucia: Bluu
St. Martin: Bluu, lequipe.fr, TF1+, NOS
St. Pierre & Miquelon: Bluu, lequipe.fr, TF1+
St. Vincent & the Grenadines: Bluu
Sudan: beIN connect, DStv Stream
Suriname: Bluu 
Swaziland: DStv Stream 
Siria: beIN connect
Taiwan/Taipei cinese: ELTA.tv
Tagikistan: UEFA.tv
Tanzania: DStv Stream 
Thailandia: Monomax
Timor Est: Vision+
Tokelau: Digicel TV 
Togo: DStv Stream, New World TV
Tonga: Digicel TV 
Tortola: Bluu 
Trinidad e Tobago: Bluu 
Tunisia: beIN connect
Turkmenistan: UEFA.tv
Isole Turks e Caicos: Bluu
Tuvalu: Digicel TV
Uganda: DStv Stream
Emirati Arabi Uniti: beIN connect
Stati Uniti: Fox Sports , Fubo TV, ViX
Uruguay: Disney+
Isole Vergini Americane: Fox Sports , Fubo TV, ViX
Uzbekistan: UEFA.tv 
Vanuatu: Digicel TV
Venezuela: Disney+
Vietnam: TV360
Wallis e Futuna: lequipe.fr, TF1+, Digicel TV
Yemen: beIN connect
Zambia: DStv Stream 
Zimbabwe: DStv Stream 
In aereo/In nave: Sport 24

Una serie di amichevoli sarà disponibile su UEFA.tv in territori selezionati.

31 maggio: Germania - Finlandia

1 giugno: Norvegia - Svezia

2 giugno: Croazia - Belgio
2 giugno: Galles - Ghana

3 giugno: Paesi Bassi - Algeria
3 giugno: Polonia - Nigeria

4 giugno: Francia - Costa d'Avorio

6 giugno: Belgio - Tunisia
6 giugno: Portogallo - Cile
6 giugno: Inghilterra - Nuova Zelanda

7 giugno: Croazia - Slovenia

8 giugno: Francia - Irlanda del Nord

10 giugno: Inghilterra - Costa Rica
10 giugno: Portogallo - Nigeria

Territorio disponibili: Andorra, Gibilterra, Malta, Isole Falkland, Kirghizistan, Laos, Malesia, Myanmar, Corea del Nord, Filippine, Singapore, Tagikistan, Tibet, Turkmenistan, Uzbekistan, Spagna (offerta a pagamento)

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 29 maggio 2026

