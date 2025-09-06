Nations League & Women's EURO Risultati e statistiche live
Quali record UEFA detiene Cristiano Ronaldo?

sabato 6 settembre 2025

Cristiano Ronaldo ha scritto nuovi record in Champions League, nelle fasi finali EURO e tanto altro. UEFA.com passa in rassegna numeri e record dell'asso portoghese nelle competizioni UEFA.

Watch all 14 of Cristiano Ronaldo's EURO goals

Cristiano Ronaldo è stato una macchina da gol per oltre due decenni e non sembra intenzionato a rallentare.

Primo calciatore a vincere la UEFA Champions League per cinque volte, Ronaldo è anche il recordman di presenze nella competizione e il miglior marcatore di sempre del torneo. Questi record però non sono che la punta dell'iceberg.

Ronaldo contro Messi

UEFA.com rende omaggio all'attaccante portoghese e alla sua caparbietà nel raggiungere sempre nuovi record.

I record di Ronaldo a livello di club/individuali

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

I record di Ronaldo con la nazionale del Portogallo

I 14 gol di Ronaldo a EURO

Dati aggiornati al 6 settembre 2025

