Quali record UEFA detiene Cristiano Ronaldo?
sabato 6 settembre 2025
Cristiano Ronaldo ha scritto nuovi record in Champions League, nelle fasi finali EURO e tanto altro. UEFA.com passa in rassegna numeri e record dell'asso portoghese nelle competizioni UEFA.
Cristiano Ronaldo è stato una macchina da gol per oltre due decenni e non sembra intenzionato a rallentare.
Primo calciatore a vincere la UEFA Champions League per cinque volte, Ronaldo è anche il recordman di presenze nella competizione e il miglior marcatore di sempre del torneo. Questi record però non sono che la punta dell'iceberg.
UEFA.com rende omaggio all'attaccante portoghese e alla sua caparbietà nel raggiungere sempre nuovi record.
I record di Ronaldo a livello di club/individuali
- Più presenze nelle competizioni UEFA per club: 197
- Più gol nelle competizioni UEFA per club: 145
- Più gol in UEFA Champions League: 140
- Più gol in una stagione di UEFA Champions League: 17 (2013/14)
- Più gol nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: 67
- Capocannoniere della UEFA Champions League: 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18
- Più presenze in UEFA Champions League: 183
- Più finali vinte in UEFA Champions League: 5
- Unico calciatore a segnare in tre finali di UEFA Champions League
- Uno dei due calciatori a segnare in tutte e sei le partite della fase a gironi di UEFA Champions League
- Unico giocatore a segnare in 11 partite consecutive di UEFA Champions League
- Maggior numero di premi UEFA Club Footballer/Best Player/Men's Player: 4 (2008, 2014, 2016, 2017)
- Maggior numero di presenze nella Squadra dell'Anno di UEFA.com: 15 (2004, 2007–2020)
I record di Ronaldo con la nazionale del Portogallo
- Maggior numero di fasi finali EURO disputate: 6
- Maggior numero di presenze alla fase finale del Campionato Europeo: 30
- Maggior numero di presenze a EURO (qualificazioni comprese): 74
- Maggior numero di gol alle fasi finali di EURO: 14
- Maggior numero di gol a EURO (qualificazioni comprese): 55
- Maggior numero di fasi finali EURO con gol: 5 (2004, 2008, 2012, 2016, 2020)
- Unico giocatore ad aver segnato tre gol in più edizioni di EURO (2012, 2016, 2020)
- Unico calciatore ad aver segnato in cinque fasi finali della Coppa del Mondo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
- Primo calciatore ad aver segnato dieci triplette con la nazionale
- Maggior numero di presenze complessive alle fasi finali di EURO e della Coppa del Mondo : 52
- Maggior numero di gol complessivi alle fasi finali di EURO e della Coppa del Mondo : 22
- Maggior numero di presenze con il Portogallo: 222
- Record mondiale di gol in nazionale: 140
Dati aggiornati al 6 settembre 2025