Chi ha più presenze nelle competizioni UEFA per club?

Classifica assoluta delle presenze nelle competizioni UEFA per club*



197: Cristiano Ronaldo (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

192: Pepe Reina (Barcellona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Milan, Lazio)

188: Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

174: Paolo Maldini (Milan)

173: Xavi Hernández (Barcellona)

167: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris Saint-Germain)

167: Lionel Messi (Barcellona, Paris Saint-Germain)

164: Toni Kroos (Bayern, Real Madrid)

163: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, Inter, Milan)

161: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

160: Javier Zanetti (Inter)

159: Ryan Giggs (Manchester United)

159: Luka Modrić (Dinamo Zagreb, Tottenham, Real Madrid)

157: Karim Benzema (Lione, Real Madrid)

156: Thomas Müller (Bayern)

155: Dani Alves (Siviglia, Barcellona, Juventus, Paris Saint-Germain)

152: Sergio Ramos (Siviglia, Real Madrid, Paris Saint-Germain)

150: Jamie Carragher (Liverpool)

150: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

150: Manuel Neuer (Schalke, Bayern)

150: Ivan Rakitić (Basel, Schalke, Siviglia, Barcellona)

Gli highlights della carriera di Casillas

Cristiano Ronaldo ha sorpassato Casillas, ritiratosi, e ha già battuto il suo record di presenze in UEFA Champions League in occasione della sua 178esima apparizione nel torneo contro il Villarreal. L'ex portiere del Sottomarino Giallo, Pepe Reina, ha raggiunto Casillas alla quinta giornata della UEFA Europa League 2023/24, la sua 189esima partita europea.

Tra i giocatori con più di 150 presenze figurano quattro portieri, cinque difensori, sei centrocampisti e cinque attaccanti. L'ultimo arrivato è Manuel Neuer dopo il 9-2 del Bayern contro la GNK Dinamo alla prima giornata dell'edizione 2024/25.

Toni Kroos è entrato nella lista avendo giocato il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Real Madrid e Chelsea il 18 aprile 2023; il suo compagno di squadra Karim Benzema aveva raggiunto le 150 presenze contro lo Shakhtar Donetsk l'11 ottobre 2022.

Un altro campione del Real Madrid, Luka Modrić, ha raggiunto il traguardo alla terza giornata della Champions League 2023/24, quando gli spagnoli hanno fatto visita al Braga; il suo ex compagno di squadra Sergio Ramos ha raggiunto le 150 presenze nella stessa sera, nella partita casalinga del Siviglia contro l'Arsenal. Thomas Müller ha fatto lo stesso alla quinta giornata, quando il Bayern ha affrontato il Copenhagen; è uno dei cinque giocatori in lista ad aver giocato per un solo club nelle competizioni UEFA. Ivan Rakitić ha raggiunto il traguardo alla sesta giornata nella sconfitta del Siviglia contro il Lens.

Oltre a Ronaldo, gli altri attaccanti sono Lionel Messi, entrato nel club a novembre 2020, Raúl González, la cui ultima stagione al Real Madrid (2009/10) è coincisa con la prima del portoghese nella capitale spagnola, e Zlatan Ibrahimović, che ha raggiunto il traguardo nella gara tra Milan e Liverpool del 7 dicembre 2021.

*Competizioni UEFA per club: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa UEFA Intertoto. I club elencati sono solo quelli in cui i calciatori hanno giocato in competizioni UEFA.